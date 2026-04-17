« Nous devons faire notre introspection » : Kylian Mbappé fait une promesse émouvante aux supporters du Real Madrid alors qu'une saison sans titre se profile

Après le coup de sifflet final, Mbappé, auteur d’un but lors des deux manches de la double confrontation, s’est adressé aux supporters sur les réseaux sociaux. Il a reconnu la déception du résultat tout en soulignant la détermination affichée par l’équipe durant tout le match. Bien qu’il ait inscrit le troisième but madrilène de la soirée à Munich, il a refusé de mettre l’accent sur les performances individuelles. L’attaquant a plutôt appelé à une prise de responsabilités collective alors que le club analyse son élimination européenne.

« Nous avons tout donné jusqu’au bout, mais cela n’a pas suffi », a-t-il écrit sur Instagram. « C’est décevant d’être éliminé d’une compétition aussi importante, mais nous devons regarder devant. Nous devons faire un bilan sans concession pour éviter de revivre ce genre de déception. Nous n’abandonnerons jamais !!! À Madrid, l’échec n’a jamais été et ne sera jamais une option. Mais je vous promets une chose : nous allons recommencer à gagner, et très bientôt. »



