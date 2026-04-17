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« Nous devons faire notre introspection » : Kylian Mbappé fait une promesse émouvante aux supporters du Real Madrid alors qu'une saison sans titre se profile
L’aventure en Ligue des champions prend fin à Munich
Kylian Mbappé a vu ses espoirs de remporter la Ligue des champions avec le Real Madrid s’envoler brutalement après une défaite dramatique face au Bayern Munich. Le club merengue a été éliminé à l’issue d’un match retour chaotique en Allemagne, s’inclinant 6-4 sur l’ensemble des deux manches malgré une performance pleine d’énergie ce soir-là. Ce revers porte un coup dur au club le plus titré de l’histoire de la C1. Les Madrilènes se sont battus avec acharnement à Munich et ont même inscrit trois buts, mais leurs efforts n’ont pas suffi : le Bayern a tenu bon et validé son billet pour le tour suivant.
Mbappé exhorte le groupe à se remettre en question après cette défaite douloureuse.
Après le coup de sifflet final, Mbappé, auteur d’un but lors des deux manches de la double confrontation, s’est adressé aux supporters sur les réseaux sociaux. Il a reconnu la déception du résultat tout en soulignant la détermination affichée par l’équipe durant tout le match. Bien qu’il ait inscrit le troisième but madrilène de la soirée à Munich, il a refusé de mettre l’accent sur les performances individuelles. L’attaquant a plutôt appelé à une prise de responsabilités collective alors que le club analyse son élimination européenne.
« Nous avons tout donné jusqu’au bout, mais cela n’a pas suffi », a-t-il écrit sur Instagram. « C’est décevant d’être éliminé d’une compétition aussi importante, mais nous devons regarder devant. Nous devons faire un bilan sans concession pour éviter de revivre ce genre de déception. Nous n’abandonnerons jamais !!! À Madrid, l’échec n’a jamais été et ne sera jamais une option. Mais je vous promets une chose : nous allons recommencer à gagner, et très bientôt. »
Arbeloa a fait écho aux propos de Mbappé
Mbappé n’était pas le seul à le reconnaître : l’entraîneur Alvaro Arbeloa a également admis que cette défaite était très décevante pour tout le groupe. Le technicien espagnol a toutefois souligné que joueurs et staff allaient tout mettre en œuvre pour rebondir et terminer la saison en beauté.
« Je suis très fier d’eux, des supporters, de tous ceux qui ont fait le déplacement, de ceux restés à la maison, et du club », a-t-il déclaré sur le site officiel du club. « S’il y a une chose qui fait mal dans cette défaite, c’est que nous ne remporterons pas la Coupe des 16 cette année, et surtout, la manière dont cela s’est produit.
Les supporters peuvent être très fiers de leurs joueurs, de leur engagement total et du caractère qu’ils ont montré. Il nous reste encore des matchs à disputer, et comme toujours, nous défendrons cet écusson au maximum, tout comme ces joueurs l’ont fait aujourd’hui. »
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Madrid cherche à rebondir après son revers européen
Madrid doit désormais se remettre rapidement en ordre de marche pour se recentrer sur le championnat et la fin de saison. Même si l’aventure en Ligue des champions est terminée, le club cherchera à retrouver confiance et dynamique au cours des prochaines semaines. Alors que la pression monte et que les attentes sont plus fortes que jamais, Kylian Mbappé devrait rester un pilier essentiel de l’attaque madrilène, tandis que le Real Madrid tentera de combler les neuf points qui le séparent du leader de la Liga, le FC Barcelone.