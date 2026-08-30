Isak a fait part de ses inquiétudes après un après-midi mouvementé à Anfield, où Liverpool a été tenu en échec 2-2 par Forest samedi. Si les locaux ont montré beaucoup de caractère pour arracher un point en fin de match, l'international suédois n'a pas tardé à souligner que la combativité seule ne suffira pas pour atteindre les ambitions élevées du club cette saison. Ce résultat laisse Liverpool toujours en quête de sa première victoire en championnat sous Iraola, un début poussif qui commence à mettre la pression sur la transition tactique en cours sur la Mersey.

Isak s'est montré franc sur les lacunes actuelles de l'équipe, en particulier sur son incapacité à garder le contrôle une fois revenue dans un match. « Je pense qu'il n'y a pas de problème de combativité ni dans le fait de ne jamais abandonner. Je pense qu'on l'a montré la semaine dernière aussi. Évidemment, on a encore assez mal commencé le match aujourd'hui. Quand on a pris de l'élan en marquant un but, c'est là qu'on doit être meilleurs, je pense, parce qu'encore aujourd'hui, on a encaissé assez vite après ça », a déclaré Isal à TNT Sports.