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« Nous devons faire mieux » : Alexander Isak exige une amélioration de Liverpool alors que le début sans victoire de l'ère Andoni Iraola se poursuit
La résilience ne suffit pas à Isak
Isak a fait part de ses inquiétudes après un après-midi mouvementé à Anfield, où Liverpool a été tenu en échec 2-2 par Forest samedi. Si les locaux ont montré beaucoup de caractère pour arracher un point en fin de match, l'international suédois n'a pas tardé à souligner que la combativité seule ne suffira pas pour atteindre les ambitions élevées du club cette saison. Ce résultat laisse Liverpool toujours en quête de sa première victoire en championnat sous Iraola, un début poussif qui commence à mettre la pression sur la transition tactique en cours sur la Mersey.
Isak s'est montré franc sur les lacunes actuelles de l'équipe, en particulier sur son incapacité à garder le contrôle une fois revenue dans un match. « Je pense qu'il n'y a pas de problème de combativité ni dans le fait de ne jamais abandonner. Je pense qu'on l'a montré la semaine dernière aussi. Évidemment, on a encore assez mal commencé le match aujourd'hui. Quand on a pris de l'élan en marquant un but, c'est là qu'on doit être meilleurs, je pense, parce qu'encore aujourd'hui, on a encaissé assez vite après ça », a déclaré Isal à TNT Sports.
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Drame à Anfield alors que Nottingham Forest frustre Liverpool
Le match a débuté de manière peu convaincante pour l’équipe d’Iraola, qui a eu du mal à trouver son rythme lors des premiers échanges. Forest en a pleinement profité, ouvrant le score au milieu de la première période lorsque Dan Ndoye a réduit au silence le public local. Liverpool a fini par réagir grâce au sang-froid d’Isak à l’heure de jeu, mais cette joie a été de courte durée puisque Morgan Gibbs-White a redonné l’avantage aux visiteurs sur penalty.
Isak, qui a hérité d’attentes importantes en tant que point de fixation de l’attaque de Liverpool, a admis qu’il ressent le poids de ce rôle dans cette nouvelle ère. Interrogé sur le fait de savoir s’il ressent un plus grand sens des responsabilités cette saison, il a répondu : « Oui, bien sûr. C’est au final le travail d’un attaquant. Évidemment, je suis très heureux de marquer le premier et j’espère que ça va continuer. » Malgré son but, l’ancien joueur de Newcastle ne s’intéressait ni aux distinctions personnelles ni au fait de se fixer des objectifs individuels précis pour la saison. « Pas vraiment. Je pense que chaque attaquant veut marquer à chaque match qu’il joue. »
S’adapter à la philosophie d’Iraola
La transition entre le régime précédent et le style à haute intensité d'Iraola a beaucoup fait parler parmi les fidèles d'Anfield, et Isak a reconnu que l'effectif était encore en période d'adaptation. Le technicien espagnol, connu pour sa réussite à Bournemouth et au Rayo Vallecano, exige une discipline tactique spécifique qui n'a pas encore totalement pris chez Liverpool lors des premières semaines de la saison de Premier League. Cependant, Isak reste convaincu que le travail acharné effectué à l'entraînement finira par se traduire par un produit plus constant et plus performant sur le terrain.
« C'était bien. Il faut toujours du temps pour s'habituer à un nouveau style de jeu et à un nouvel entraîneur. Mais nous travaillons vraiment dur pour essayer de jouer comme il veut que nous jouions et je pense que lorsque nous commencerons à mieux le faire, je ne doute pas que les résultats suivront », a souligné Isak.
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Le confort du foyer et se projeter vers l’avenir
Un point positif à retenir pour l’effectif a été le retour à Anfield et le soutien indéfectible des supporters, même si l’équipe peinait à trouver sa meilleure forme. Isak n’a pas tari d’éloges sur l’ambiance créée par les supporters durant cette rencontre riche en rebondissements. « C’était incroyable. Je pense que nos supporters ont été incroyables. Je suis vraiment heureux d’être de retour ici, à la maison, et j’ai hâte d’y revenir encore », a-t-il déclaré, savourant visiblement l’occasion de jouer devant le Kop.
Liverpool devra renforcer une défense qui a semblé vulnérable en contre s’il veut tirer le maximum de sa talentueuse ligne offensive. Le club jouera un match à l’extérieur contre Ipswich Town en milieu de semaine.
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