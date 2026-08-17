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« Nous devons faire davantage » : David Moyes réclame davantage de recrues à Everton et répond aux spéculations sur Grealish
Moyes exige encore plus de profondeur d’effectif
L'entraîneur d'Everton, Moyes, est sorti de son silence sur la campagne de recrutement du club, admettant que l'effectif actuel reste incomplet malgré un début d'été chargé. Lors de son premier grand entretien de la période de pré-saison, l'Écossais s'est montré franc sur l'ampleur de la tâche qui attend le club de la Mersey, alors qu'il cherche à faire mieux que la 13e place de la saison dernière.
« Nous avons encore besoin d'assez nombreux joueurs pour renforcer l'effectif. J'aimerais en faire davantage si possible, nous devons voir comment se déroulent les quelques semaines restantes », a déclaré Moyes à Sky Sports dans une évaluation franche de la situation actuelle. Alors que la date limite approche, plusieurs autres recrues sont encore visées par Everton afin de répondre aux exigences tactiques de l'entraîneur.
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Évaluation du mercato estival jusqu’à présent
Everton a déjà engagé des fonds importants durant ce mercato, avec une dépense estimée à environ 74 M£ pour faire venir de nouveaux visages. Cela comprend les arrivées définitives de Tyrique George et Merlin Rohl, qui ont tous deux passé du temps au club en prêt la saison dernière.
Ils ont été rejoints par Hayden Hackney, Christian Norgaard et Brennan Johnson, ce dernier arrivant dans le cadre d’un échange très médiatisé qui a vu Dwight McNeil prendre la direction opposée. Moyes s’est dit satisfait de ces recrues, tout en reconnaissant que certains auront besoin de temps pour prendre leurs marques dans leur nouvel environnement.
En analysant ses nouvelles recrues, le technicien de 63 ans a déclaré : « Je suis satisfait des joueurs que nous avons fait venir. Il faut se rappeler que deux d’entre eux étaient déjà ici l’année dernière, donc nous les avons simplement recrutés définitivement. Je pense qu’il faudra un peu de temps à Hayden pour s’adapter au passage du Championship à la Premier League, ce qui arrive assez souvent avec les joueurs qui viennent du Championship. »
À la recherche d’un arrière droit
Un problème persistant pour Everton concerne le poste d’arrière droit, un rôle que Moyes cherche désespérément à pourvoir depuis plus d’un an. Bien qu’il ait identifié ce poste comme une priorité dès le mercato hivernal, le club n’a toujours pas trouvé de solution à long terme.
Interrogé sur les secteurs précis qu’il cherche actuellement à renforcer, l’ancien entraîneur de West Ham et de Manchester United est resté évasif, préférant garder ses cartes près de lui afin de ne pas alerter les clubs rivaux sur ses plans précis durant les dernières semaines du mercato. « Je ne vais pas vous le dire. Mais nous savons parfaitement ce qui est nécessaire et nous travaillons dur pour essayer de faire en sorte que cela se concrétise. »
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Les spéculations autour de Grealish et la suite à venir
Un nom qui continue d’être lié à un retour à Everton est celui de Jack Grealish, qui a effectué un prêt productif au club durant la saison 2025/26. L’international anglais a récemment joué avec Manchester City lors de sa défaite dans le Community Shield contre Arsenal, et Moyes a naturellement été interrogé sur une éventuelle possibilité de faire revenir le milieu créatif sur la Mersey.
Il est resté mesuré lorsque le sujet de l’ailier a été abordé, refusant d’encourager ceux qui espéraient un retour sensationnel. « Non, pas pour le moment. Ce n’est pas à moi d’en parler, Jack est un joueur de Man City et je ne pense pas qu’il soit correct de parler de joueurs appartenant à d’autres clubs », a insisté Moyes.
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