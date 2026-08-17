Everton a déjà engagé des fonds importants durant ce mercato, avec une dépense estimée à environ 74 M£ pour faire venir de nouveaux visages. Cela comprend les arrivées définitives de Tyrique George et Merlin Rohl, qui ont tous deux passé du temps au club en prêt la saison dernière.

Ils ont été rejoints par Hayden Hackney, Christian Norgaard et Brennan Johnson, ce dernier arrivant dans le cadre d’un échange très médiatisé qui a vu Dwight McNeil prendre la direction opposée. Moyes s’est dit satisfait de ces recrues, tout en reconnaissant que certains auront besoin de temps pour prendre leurs marques dans leur nouvel environnement.

En analysant ses nouvelles recrues, le technicien de 63 ans a déclaré : « Je suis satisfait des joueurs que nous avons fait venir. Il faut se rappeler que deux d’entre eux étaient déjà ici l’année dernière, donc nous les avons simplement recrutés définitivement. Je pense qu’il faudra un peu de temps à Hayden pour s’adapter au passage du Championship à la Premier League, ce qui arrive assez souvent avec les joueurs qui viennent du Championship. »



