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Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduit par

« Nous devons faire confiance au système » : Erling Haaland et Elliot Anderson prennent la parole alors que Manchester City écrase Crystal Palace

E. Haaland
E. Anderson
E. Maresca

Erling Haaland et Elliot Anderson ont ouvertement salué l’approche tactique du nouvel entraîneur Enzo Maresca après la large victoire 4-1 de Manchester City contre Crystal Palace. Les joueurs ont affiché une immense confiance dans les nouvelles stratégies mises en place au club après leurs impressionnants succès consécutifs en Premier League.

  • Manchester City s’offre une victoire autoritaire à Selhurst Park

    Manchester City a entamé sa campagne de brillante manière, en démantelant Crystal Palace 4-1 samedi. Haaland, arborant une nouvelle coupe courte frappante, a maintenu son remarquable bilan de buteur contre le club du sud de Londres. L’attaquant a ouvert le score de la tête sur un centre d’Antoine Semenyo avant d’ajouter un deuxième but en fin de match.

    Rayan Cherki a lui aussi livré une performance individuelle spectaculaire, en inscrivant deux buts en seconde période. Malgré un but contre son camp bizarre concédé lorsque un coup franc de Yeremy Pino a rebondi sur le gardien Gianluigi Donnarumma, Manchester City a filé vers une nouvelle victoire. Selon Sky Sports, cette démonstration de force a offert à Enzo Maresca une deuxième victoire consécutive depuis sa prise de fonctions à la tête du club.

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    Les joueurs adhèrent à la nouvelle structure tactique

    L’effectif s’adapte visiblement à la vie sous les ordres de Maresca, avec des figures clés qui soutiennent immédiatement l’entraîneur. Haaland n’a pas tardé à féliciter ses coéquipiers et le nouveau système. « Elliot [Anderson] a été incroyable, a déclaré Haaland. Nous devons faire confiance au système, et nous faisons confiance à Enzo [Maresca] et à ce qu’il veut mettre en place. »

    Anderson s’est aussi exprimé sur sa propre progression au sein de l’équipe. « Je pense que je dois être un peu plus structuré, a expliqué Anderson. J’apprends à rester un peu plus à mon poste. » Il a ajouté : « Je me suis senti plus à l’aise aujourd’hui. Ma première apparition à l’Etihad était spéciale même si j’étais très nerveux, et deux victoires en deux matches, c’est génial. Tout le monde est vraiment heureux et tout le monde a tout donné. Le plan de jeu s’est déroulé exactement comme nous le voulions. »

  • Rayan Cherki réclame des progrès malgré son but

    Malgré un doublé, Cherki a affiché sa soif constante en exprimant sa frustration lorsque Maresca s’est préparé à le remplacer. L’attaquant estimait devoir davantage servir Haaland pendant le match.

    « Quand j’ai vu qu’Enzo [Maresca] allait me sortir, je n’ai pas aimé ça, je dois montrer que je veux jouer, que je veux marquer et délivrer des passes décisives à Erling [Haaland] », a révélé Cherki. « Aujourd’hui, je ne lui ai pas donné beaucoup de ballons. La prochaine fois, je veux donner beaucoup de ballons à Erling. »

    Cherki a porté un regard critique sur sa propre prestation, ajoutant : « Maintenant, on commence une autre histoire [avec Enzo Maresca], et on doit prouver... J’ai joué si st [en première période]. »

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    Ce qui attend Enzo Maresca et son effectif

    Manchester City cherchera à surfer sur cette immense dynamique lors de ses prochains matches de Premier League. Avec la nouvelle recrue à 86 millions de livres sterling, Ayyoub Bouaddi, qui a effectué ses débuts officiels, le club dispose d’une profondeur d’effectif redoutable pour traverser cette longue saison. Si les joueurs continuent à maîtriser ces nouvelles consignes tactiques, Maresca aura un effectif tout à fait capable de reconquérir le titre de Premier League et de lutter pour les grands honneurs européens.