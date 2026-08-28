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« Nous devons faire confiance au système » : Erling Haaland et Elliot Anderson prennent la parole alors que Manchester City écrase Crystal Palace
Manchester City s’offre une victoire autoritaire à Selhurst Park
Manchester City a entamé sa campagne de brillante manière, en démantelant Crystal Palace 4-1 samedi. Haaland, arborant une nouvelle coupe courte frappante, a maintenu son remarquable bilan de buteur contre le club du sud de Londres. L’attaquant a ouvert le score de la tête sur un centre d’Antoine Semenyo avant d’ajouter un deuxième but en fin de match.
Rayan Cherki a lui aussi livré une performance individuelle spectaculaire, en inscrivant deux buts en seconde période. Malgré un but contre son camp bizarre concédé lorsque un coup franc de Yeremy Pino a rebondi sur le gardien Gianluigi Donnarumma, Manchester City a filé vers une nouvelle victoire. Selon Sky Sports, cette démonstration de force a offert à Enzo Maresca une deuxième victoire consécutive depuis sa prise de fonctions à la tête du club.
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Les joueurs adhèrent à la nouvelle structure tactique
L’effectif s’adapte visiblement à la vie sous les ordres de Maresca, avec des figures clés qui soutiennent immédiatement l’entraîneur. Haaland n’a pas tardé à féliciter ses coéquipiers et le nouveau système. « Elliot [Anderson] a été incroyable, a déclaré Haaland. Nous devons faire confiance au système, et nous faisons confiance à Enzo [Maresca] et à ce qu’il veut mettre en place. »
Anderson s’est aussi exprimé sur sa propre progression au sein de l’équipe. « Je pense que je dois être un peu plus structuré, a expliqué Anderson. J’apprends à rester un peu plus à mon poste. » Il a ajouté : « Je me suis senti plus à l’aise aujourd’hui. Ma première apparition à l’Etihad était spéciale même si j’étais très nerveux, et deux victoires en deux matches, c’est génial. Tout le monde est vraiment heureux et tout le monde a tout donné. Le plan de jeu s’est déroulé exactement comme nous le voulions. »
Rayan Cherki réclame des progrès malgré son but
Malgré un doublé, Cherki a affiché sa soif constante en exprimant sa frustration lorsque Maresca s’est préparé à le remplacer. L’attaquant estimait devoir davantage servir Haaland pendant le match.
« Quand j’ai vu qu’Enzo [Maresca] allait me sortir, je n’ai pas aimé ça, je dois montrer que je veux jouer, que je veux marquer et délivrer des passes décisives à Erling [Haaland] », a révélé Cherki. « Aujourd’hui, je ne lui ai pas donné beaucoup de ballons. La prochaine fois, je veux donner beaucoup de ballons à Erling. »
Cherki a porté un regard critique sur sa propre prestation, ajoutant : « Maintenant, on commence une autre histoire [avec Enzo Maresca], et on doit prouver... J’ai joué si st [en première période]. »
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Ce qui attend Enzo Maresca et son effectif
Manchester City cherchera à surfer sur cette immense dynamique lors de ses prochains matches de Premier League. Avec la nouvelle recrue à 86 millions de livres sterling, Ayyoub Bouaddi, qui a effectué ses débuts officiels, le club dispose d’une profondeur d’effectif redoutable pour traverser cette longue saison. Si les joueurs continuent à maîtriser ces nouvelles consignes tactiques, Maresca aura un effectif tout à fait capable de reconquérir le titre de Premier League et de lutter pour les grands honneurs européens.
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