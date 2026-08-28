Manchester City a entamé sa campagne de brillante manière, en démantelant Crystal Palace 4-1 samedi. Haaland, arborant une nouvelle coupe courte frappante, a maintenu son remarquable bilan de buteur contre le club du sud de Londres. L’attaquant a ouvert le score de la tête sur un centre d’Antoine Semenyo avant d’ajouter un deuxième but en fin de match.

Rayan Cherki a lui aussi livré une performance individuelle spectaculaire, en inscrivant deux buts en seconde période. Malgré un but contre son camp bizarre concédé lorsque un coup franc de Yeremy Pino a rebondi sur le gardien Gianluigi Donnarumma, Manchester City a filé vers une nouvelle victoire. Selon Sky Sports, cette démonstration de force a offert à Enzo Maresca une deuxième victoire consécutive depuis sa prise de fonctions à la tête du club.