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« Nous devons être prudents » : Michael Carrick sort du silence alors que le prodige de 15 ans JJ Gabriel demande de manière sensationnelle à quitter Manchester United, avec le Real Madrid et Barcelone à l'affût
Absent du groupe pour le match
JJ Gabriel s’apprêtait à faire sa première apparition en équipe première lors du match du troisième tour de la Carabao Cup entre Manchester United et Brighton. Cette opportunité s’était présentée après que l’attaquant très prometteur eut inscrit un spectaculaire triplé pour sa première en Youth League de l’UEFA quelques jours plus tôt.
Cependant, le joueur de 15 ans était totalement absent du groupe mercredi. Son omission soudaine a suivi une demande officielle de départ soumise par ses représentants à la veille de cette rencontre de coupe, plaçant son avenir à Old Trafford au centre des attentions.
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Donner la priorité au bien-être des joueurs
Carrick a confirmé son implication active dans les discussions internes concernant la position inattendue de Gabriel. S'exprimant après la défaite en coupe, l'entraîneur de Manchester United a souligné la nécessité de faire preuve de prudence dans la gestion d'un talent aussi jeune au cœur d'un feuilleton de transfert très médiatisé.
« Je pense simplement que nous devons être vraiment prudents avec toute cette situation, a expliqué Carrick. C'est un jeune garçon, il a 15 ans, et la chose la plus importante pour moi, clairement, comme du point de vue du club, c'est de protéger nos jeunes joueurs. »
Carrick a insisté sur le fait que la protection du joueur du centre de formation reste la priorité immédiate. Il a ajouté : « Leur protection, leur bien-être, leur exposition. Et je pense que nous devons tous en être vraiment conscients, dans cette situation. En tant que club, bien sûr, nous sommes tous impliqués dans ces conversations. Je pense simplement que nous devons faire très attention à cela. »
Les poids lourds européens en état d’alerte maximale
Le bras de fer autour du contrat de l’adolescent a déjà attiré l’attention de l’élite européenne. Les géants de la Liga le FC Barcelone et le Real Madrid suivent activement la situation, flairant une opportunité potentielle d’obtenir la signature du prodige l’été prochain.
La situation de Gabriel fait de lui une cible séduisante pour les clubs du continent. Parce qu’il possède un passeport irlandais, l’attaquant est légalement autorisé à contourner les règles liées au Brexit et à rejoindre directement un club européen.
Le temps presse désormais pour United afin de résoudre le différend. Gabriel aura 16 ans le 6 octobre, date à partir de laquelle il sera officiellement éligible pour signer des formulaires de bourse. Ses prétendants de premier plan garderont sans aucun doute un œil attentif sur l’évolution des négociations à Old Trafford au cours des prochaines semaines.
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En quête d’une réaction rapide contre Fulham
Alors que le club gère en coulisses l'avenir incertain de Gabriel, Carrick doit immédiatement remobiliser son groupe après sa sortie de coupe désastreuse. Manchester United a gaspillé une avance confortable de deux buts pour être éliminé par Brighton, ce qui accentue la pression sur l'entraîneur, sommé d'obtenir des résultats réguliers.
Manchester United n'a remporté que deux de ses six premiers matches toutes compétitions confondues cette saison. Alors que la pression s'intensifie, une réaction rapide lors de la rencontre cruciale de Premier League contre Fulham, dimanche, est désormais indispensable pour relancer la dynamique et retrouver une culture de la victoire.
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