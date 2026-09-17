Carrick a confirmé son implication active dans les discussions internes concernant la position inattendue de Gabriel. S'exprimant après la défaite en coupe, l'entraîneur de Manchester United a souligné la nécessité de faire preuve de prudence dans la gestion d'un talent aussi jeune au cœur d'un feuilleton de transfert très médiatisé.

« Je pense simplement que nous devons être vraiment prudents avec toute cette situation, a expliqué Carrick. C'est un jeune garçon, il a 15 ans, et la chose la plus importante pour moi, clairement, comme du point de vue du club, c'est de protéger nos jeunes joueurs. »

Carrick a insisté sur le fait que la protection du joueur du centre de formation reste la priorité immédiate. Il a ajouté : « Leur protection, leur bien-être, leur exposition. Et je pense que nous devons tous en être vraiment conscients, dans cette situation. En tant que club, bien sûr, nous sommes tous impliqués dans ces conversations. Je pense simplement que nous devons faire très attention à cela. »



