AFP
« Nous devons changer » - Antony, le joueur décevant de Manchester United, s'exprime après la défaite du Real Betis face au Panathinaikos, réduit à dix joueurs, en Ligue Europa
Frustration à Athènes
S'exprimant dans la zone mixte du stade olympique en Grèce, Antony a fait part de sa frustration après la défaite en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa, mais il reste optimiste pour le match retour : « Je suis un peu triste et frustré, mais nous avons le match retour à domicile, devant notre public, devant nos supporters. Nous continuons donc à aller de l'avant et j'ai une confiance totale en mon équipe. »
Occasions manquées contre dix joueurs
La défaite a été particulièrement cuisante, car le Betis a joué les trente dernières minutes avec un avantage numérique après l'expulsion de l'ailier du Panathinaikos Anass Zaroury. Malgré cet avantage numérique, l'équipe espagnole n'a pas réussi à faire plier son adversaire, et Vicente Taborda lui a fait payer cher en marquant un penalty à la 88e minute pour les hôtes. Antony s'est emporté : « Je pense que nous devons faire preuve d'un peu plus de patience... nous devons changer, comme je l'ai dit, et aussi faire notre autocritique, car nous devons changer les choses. »
Rassembler les fidèles du Verdiblanco
Antony, qui a rejoint le Betis l'été dernier après avoir quitté Manchester United, n'a pas tardé à féliciter les supporters et les a exhortés à soutenir à nouveau l'équipe avec ferveur à La Cartuja. « Les supporters du Betis sont toujours avec nous, où que nous jouions, ils sont toujours là », a-t-il déclaré. « Nous devons rapidement tourner la page... nous allons nous battre pour nous qualifier à domicile. »
Évoquant la mauvaise passe de l'équipe depuis le derby de Séville, il a admis que cela avait été « difficile », mais il est resté combatif : « Nous avons beaucoup de choses à améliorer, nous allons nous améliorer, nous allons rapidement renverser la situation. Nous avons maintenant deux matchs à domicile avec nos supporters. Nous allons nous battre. »
Luttes physiques et chemin vers la rédemption
Le Brésilien a également admis qu'il luttait contre des problèmes physiques pour retrouver sa meilleure forme. « Je ne suis pas à 100 %, mais je suis un traitement et j'espère que je vais m'améliorer de jour en jour », a-t-il expliqué. Le Betis sera de retour en Liga ce week-end à domicile contre le Celta Vigo avant de commencer les préparatifs pour le match retour contre le Panathinaikos.
