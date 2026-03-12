Antony, qui a rejoint le Betis l'été dernier après avoir quitté Manchester United, n'a pas tardé à féliciter les supporters et les a exhortés à soutenir à nouveau l'équipe avec ferveur à La Cartuja. « Les supporters du Betis sont toujours avec nous, où que nous jouions, ils sont toujours là », a-t-il déclaré. « Nous devons rapidement tourner la page... nous allons nous battre pour nous qualifier à domicile. »

Évoquant la mauvaise passe de l'équipe depuis le derby de Séville, il a admis que cela avait été « difficile », mais il est resté combatif : « Nous avons beaucoup de choses à améliorer, nous allons nous améliorer, nous allons rapidement renverser la situation. Nous avons maintenant deux matchs à domicile avec nos supporters. Nous allons nous battre. »