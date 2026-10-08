Manchester City se retrouve plongé dans une crise sans précédent après qu’une commission indépendante a jugé le club coupable de 114 des 115 chefs d’accusation financiers. Les allégations de la Premier League, qui s’étendent des saisons 2009-2010 à 2017-2018, portent sur des revenus de sponsoring artificiellement gonflés et sur l’absence de présentation de documents financiers exacts. Alors que City continue d’affirmer fermement son innocence et a officiellement lancé un appel, le club reste menacé de lourdes sanctions.

« Je préfère en rire un peu, parce que je pense que nous aurons une fin. Mais nous deux, qui avons la soixantaine, devons avoir la chance d’être encore là quand le verdict final tombera, parce que maintenant un verdict va tomber et puis il y aura un appel... », a déclaré Mourinho au Corriere dello Sport. Ses commentaires soulignent une frustration grandissante dans le milieu face au temps nécessaire pour traiter les grandes affaires disciplinaires impliquant des clubs d’élite.