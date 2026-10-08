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« Nous devons avoir de la chance d’être encore ici ! » : José Mourinho se moque du procès de Manchester City tout en se confiant sur le Real Madrid et les scandales d’arbitrage
Mourinho vise les retards juridiques de Manchester City
Manchester City se retrouve plongé dans une crise sans précédent après qu’une commission indépendante a jugé le club coupable de 114 des 115 chefs d’accusation financiers. Les allégations de la Premier League, qui s’étendent des saisons 2009-2010 à 2017-2018, portent sur des revenus de sponsoring artificiellement gonflés et sur l’absence de présentation de documents financiers exacts. Alors que City continue d’affirmer fermement son innocence et a officiellement lancé un appel, le club reste menacé de lourdes sanctions.
« Je préfère en rire un peu, parce que je pense que nous aurons une fin. Mais nous deux, qui avons la soixantaine, devons avoir la chance d’être encore là quand le verdict final tombera, parce que maintenant un verdict va tomber et puis il y aura un appel... », a déclaré Mourinho au Corriere dello Sport. Ses commentaires soulignent une frustration grandissante dans le milieu face au temps nécessaire pour traiter les grandes affaires disciplinaires impliquant des clubs d’élite.
- Getty Images Sport
Retour sur le scandale Negreira
Lors de l’entretien, Mourinho est également revenu sur l’affaire Negreira, qui découle du versement par Barcelone de plus de 7,3 M€ entre 2001 et 2018 à l’ancien vice-président de l’arbitrage Jose Maria Enriquez Negreira, en la reliant à son premier passage au Real Madrid entre 2010 et 2013. Alors que le Barça soutient que ces paiements correspondaient à des rapports techniques légitimes, le Real Madrid s’est joint à la procédure judiciaire en tant que partie lésée, ce qui a encore aggravé la crise institutionnelle du football espagnol.
« Je suis arrivé et j’ai vécu ici, au Real Madrid, les moments importants de Negreira. Personne ne le savait, mais nous l’avons vécu », a déclaré Mourinho. Il a ensuite développé son vécu avec des structures arbitrales controversées, en soulignant des schémas similaires ailleurs. « Je suis ensuite parti et maintenant c’est connu. Mais en Turquie, le grand scandale... ensuite ce type de situation m’est souvent arrivé », a-t-il ajouté, en faisant référence au fait que le chef de l’arbitrage turc a finalement été emprisonné.
Un retour à la maison au Bernabéu
L’entraîneur portugais a également évoqué les circonstances inhabituelles entourant son retour dans la capitale espagnole cet été, en prenant les rênes du Real Madrid après une saison sans trophée pour le club la saison dernière. Mourinho garde de bons souvenirs de son premier passage au Bernabeu, durant lequel il a remporté un titre de Liga, une Coupe du Roi et une Supercoupe d’Espagne.
« Normalement, il y a d’abord le contact puis la rumeur commence. Ici, c’était exactement l’inverse : les rumeurs ont commencé alors qu’il n’y avait eu aucun contact », a-t-il expliqué. Mourinho a révélé qu’il était installé à Benfica lorsque les spéculations se sont intensifiées, menant finalement à son retour émouvant dans un club où il avait déjà passé trois ans. Il a souligné qu’il avait conservé une relation forte avec le président Florentino Perez même pendant sa décennie loin du club.
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L’évolution du rôle de l’entraîneur
Dans une ultime réflexion sur le football moderne, Mourinho a regretté l’évolution du paysage du métier d’entraîneur. Il a observé que l’ère de l’« entraîneur de carrière » sur le long terme s’estompe, remplacée par un cycle de nominations plus rapide et plus instable. Il a opposé son environnement actuel à ses débuts, lorsqu’il assistait aux réunions de l’UEFA aux côtés de figures légendaires comme Sir Alex Ferguson et Arsene Wenger.
« Aujourd’hui, la carrière d’un entraîneur est beaucoup plus courte ; ils arrivent vite et ils partent vite. Ce prototype d’entraîneur de carrière n’existe plus autant », a-t-il remarqué. Malgré les évolutions du secteur et l’expansion massive des staffs techniques, Mourinho insiste sur le fait que son approche fondamentale reste la même. Il a conclu en affirmant que, si le football connaît une transformation constante, son identité professionnelle, elle, est permanente : « L’ADN ne change pas. Beaucoup de choses peuvent changer, mais l’ADN ne change pas. »
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