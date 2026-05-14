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« Nous contre le reste du monde ! » : Derek McInnes, l’entraîneur des Hearts, dénonce un penalty « scandaleux » accordé au Celtic, une décision controversée qui précède le choc au sommet capable de décider du titre de champion d’Écosse
La faute de main de Nicholson fait polémique
La course au titre de la Premiership écossaise a atteint son paroxysme mercredi soir, suite à une décision du VAR qui a provoqué la fureur de McInnes. Alors que le Celtic était à égalité 2-2 avec Motherwell dans les dernières secondes du temps additionnel, l’arbitre John Beaton a accordé un penalty pour une main de Sam Nicholson, permettant à Iheanacho d’offrir la victoire 3-2 aux Hoops sur la dernière action du match. L’incident est survenu alors que Nicholson, en l’air pour défendre un long lancer aux côtés d’Auston Trusty, avait le bras levé ; les ralentis laissent toutefois penser que le ballon a peut-être touché sa tête plutôt que sa main, déclenchant une vive polémique.
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McInnes fulmine contre une intervention « révoltante » du VAR
McInnes n’a pas mâché ses mots après avoir vu le Celtic arracher une victoire spectaculaire grâce à un penalty sifflé à la 99^e minute. Ce succès tardif permet aux Hoops de rester dans la course au titre : les Hearts, vainqueurs 3-0 de Falkirk mercredi soir, ne comptent plus qu’un petit point d’avance à la veille de la dernière journée. Interrogé par Sky Sports, McInnes a exprimé son incrédulité face à la décision d’accorder une main contre Motherwell dans les tout derniers instants du temps additionnel.
« Quand l’arbitre a consulté l’assistance vidéo pour un penalty à la 96^e minute, on s’attendait à ce que le Celtic l’obtienne », a déclaré McInnes. « C’est révoltant. On a l’impression d’être contre tout le monde. Je ne pense pas que ce soit un penalty. Si j’étais Motherwell, je serais vraiment déçu. C’est vraiment nul et on dirait que [le Celtic] l’a obtenu. Ils ont beaucoup de chance. Tout se jouera lors du dernier match. Nous sommes ravis d’en faire partie. Pour y arriver, nous allons devoir aller chercher un résultat positif. Quel match ça va être ! »
Le camp du Celtic défend ce moment de victoire « mémorable »
Alors que les Hearts étaient encore sous le choc, l’entraîneur du Celtic, Martin O’Neill, a immédiatement félicité son héros, Iheanacho, qui a gardé son sang-froid pour glisser le ballon au fond des filets dans les dernières secondes. O’Neill a souligné que la procédure VAR avait fonctionné correctement, notant que l’arbitre « n’avait pas hésité » après avoir consulté l’écran. Iheanacho a connu une saison perturbée par les blessures, mais sa contribution à Fir Park pourrait bien s’avérer être le but le plus décisif de la campagne.
O’Neill a confié à la BBC Scotland : « Iheanacho a été formidable dans le rôle de super-sub. Il a connu une saison frustrante en raison de problèmes aux ischio-jambiers, mais il s’est avéré décisif ces dernières semaines et c’est lui qui a tiré le penalty. J’étais ravi que ce soit lui. J’ai revu l’action très brièvement : il y a bien une main, voire un coup de coude sur le côté de la tête. La VAR a alors invité l’arbitre à consulter la vidéo, et celui-ci n’a pas hésité à siffler le penalty. »
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Une finale palpitante se profile à Parkhead.
Grâce à ce succès arraché dans les arrêts de jeu, le Celtic porte sa série de victoires à six rencontres. Cette victoire ouvre la voie à un affrontement au sommet, où le vainqueur remportera le titre, contre les Hearts à Parkhead ce week-end ; les hommes d’O’Neill savent qu’une victoire leur assurera le trophée. Le Celtic n’a plus besoin d’un écart de buts considérable lors de la dernière journée, même si, pour l’instant, les Hearts devancent les Hoops de cinq unités.