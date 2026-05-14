McInnes n’a pas mâché ses mots après avoir vu le Celtic arracher une victoire spectaculaire grâce à un penalty sifflé à la 99^e minute. Ce succès tardif permet aux Hoops de rester dans la course au titre : les Hearts, vainqueurs 3-0 de Falkirk mercredi soir, ne comptent plus qu’un petit point d’avance à la veille de la dernière journée. Interrogé par Sky Sports, McInnes a exprimé son incrédulité face à la décision d’accorder une main contre Motherwell dans les tout derniers instants du temps additionnel.

« Quand l’arbitre a consulté l’assistance vidéo pour un penalty à la 96^e minute, on s’attendait à ce que le Celtic l’obtienne », a déclaré McInnes. « C’est révoltant. On a l’impression d’être contre tout le monde. Je ne pense pas que ce soit un penalty. Si j’étais Motherwell, je serais vraiment déçu. C’est vraiment nul et on dirait que [le Celtic] l’a obtenu. Ils ont beaucoup de chance. Tout se jouera lors du dernier match. Nous sommes ravis d’en faire partie. Pour y arriver, nous allons devoir aller chercher un résultat positif. Quel match ça va être ! »