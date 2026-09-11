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« Nous construisons quelque chose de grand ! » - Lucas Bergvall s’engage sur le long terme avec Tottenham après l’avertissement de Roberto De Zerbi sur le grand ménage à venir
Revirement spectaculaire dans le nord de Londres
Bergvall a officiellement mis fin à l'incertitude entourant son avenir en signant un nouveau contrat à Tottenham Hotspur, une décision qui représente un énorme coup de pouce pour le projet de Roberto De Zerbi. Il y a seulement trois mois, l'international suédois avait informé le club de son intention de demander un transfert après une période difficile à la fin de la saison dernière, durant laquelle son temps de jeu avait été fortement limité.
Revenant sur sa décision de rester et sur la direction prise par le club sous les ordres de De Zerbi, Bergvall a affiché sa confiance dans le projet actuel en s'exprimant sur le site officiel du club. « Je pense que nous construisons quelque chose de grand ici. C'est une période excitante pour le club et c'est pourquoi je suis heureux de prolonger mon contrat. J'essaie toujours d'accomplir le plus possible, d'être la meilleure version de moi-même sur et en dehors du terrain, et je sais que c'est l'endroit idéal pour y parvenir », a déclaré Bergvall.
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En faisant abstraction des vautours de Premier League
Le chemin vers cette prolongation a été loin d’être simple, plusieurs clubs de l’élite ayant tenté de profiter du malaise initial de Bergvall. Nottingham Forest a vu une offre conséquente de 38 M£ rejetée par la direction de Tottenham durant le mercato estival, tandis qu’Aston Villa et Chelsea suivaient tous deux la situation de près.
Bergvall est clairement concentré sur l’idée d’avoir un impact concret sur le terrain après n’avoir joué que 45 minutes en Premier League jusqu’ici cette saison. Le milieu de terrain est déterminé à rendre au club la confiance qui lui a été accordée, déclarant : « Personnellement, mon objectif est d’apporter davantage à l’équipe, avec mes performances, des buts et des passes décisives, pour aider autant que possible. Je progresse chaque jour à l’entraînement et j’ai hâte de vivre ce qui sera une très bonne saison. »
De Zerbi fixe la norme
Cette prolongation intervient après une période de fermeté sous les ordres de De Zerbi, qui a passé l'été à avertir ses joueurs sur l'engagement et à faire clairement savoir qu'il ne retiendrait personne contre son gré. Renverser la situation pour verrouiller l'avenir du joueur de 20 ans représente un énorme coup de boost pour Tottenham. Malgré son jeune âge, Bergvall a déjà cumulé 80 apparitions avec Tottenham toutes compétitions confondues et honoré 14 sélections avec la Suède, avec en point d'orgue une campagne historique lors de la Coupe du monde de cet été.
Cependant, la relation entre l'entraîneur et le joueur s'est clairement apaisée après une fin de saison précédente chaotique, au cours de laquelle Tottenham a évité de justesse la relégation, une période sous haute pression durant laquelle De Zerbi a reconnu avoir commis certaines erreurs dans sa gestion du Suédois. S'exprimant après l'officialisation de la prolongation, l'entraîneur italien a couvert le milieu de terrain d'éloges, en soulignant son importance à long terme dans le projet.
« Chaque jour à l'entraînement, on peut voir le désir de Lucas d'apprendre, de progresser et de se pousser au plus haut niveau, a déclaré De Zerbi. Lucas est courageux, il veut des responsabilités et il a la personnalité pour jouer dans les grands moments. Il comprend aussi que le développement est un processus et il a affiché une attitude fantastique dans le travail sur les aspects de son jeu où il peut encore devenir meilleur. Je pense que son meilleur football est encore devant lui et nous voulons offrir à Lucas la plateforme pour atteindre son plein potentiel. »
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Début de saison mitigé pour Bergvall
Bergvall a participé aux deux premiers matches de Tottenham cette saison, en étant titulaire lors de la défaite 3-0 contre Brentford en Premier League et de la victoire 5-1 face à Charlton Athletic en Carabao Cup. Cependant, après une erreur en première période contre Brentford qui a conduit au but de Vitaly Janelt, le milieu de terrain a été remplacé à la pause et est depuis resté sur le banc sans entrer en jeu lors des matches de championnat suivants de Tottenham contre Newcastle et Forest.
Le milieu de terrain suédois avait initialement rejoint le nord de Londres en provenance de Djurgarden à l'été 2024. Sa progression rapide lui avait déjà valu une prolongation de contrat en avril 2025, qui le liait au club jusqu'en 2031, avant son dernier engagement avec Tottenham.
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