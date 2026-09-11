Cette prolongation intervient après une période de fermeté sous les ordres de De Zerbi, qui a passé l'été à avertir ses joueurs sur l'engagement et à faire clairement savoir qu'il ne retiendrait personne contre son gré. Renverser la situation pour verrouiller l'avenir du joueur de 20 ans représente un énorme coup de boost pour Tottenham. Malgré son jeune âge, Bergvall a déjà cumulé 80 apparitions avec Tottenham toutes compétitions confondues et honoré 14 sélections avec la Suède, avec en point d'orgue une campagne historique lors de la Coupe du monde de cet été.

Cependant, la relation entre l'entraîneur et le joueur s'est clairement apaisée après une fin de saison précédente chaotique, au cours de laquelle Tottenham a évité de justesse la relégation, une période sous haute pression durant laquelle De Zerbi a reconnu avoir commis certaines erreurs dans sa gestion du Suédois. S'exprimant après l'officialisation de la prolongation, l'entraîneur italien a couvert le milieu de terrain d'éloges, en soulignant son importance à long terme dans le projet.

« Chaque jour à l'entraînement, on peut voir le désir de Lucas d'apprendre, de progresser et de se pousser au plus haut niveau, a déclaré De Zerbi. Lucas est courageux, il veut des responsabilités et il a la personnalité pour jouer dans les grands moments. Il comprend aussi que le développement est un processus et il a affiché une attitude fantastique dans le travail sur les aspects de son jeu où il peut encore devenir meilleur. Je pense que son meilleur football est encore devant lui et nous voulons offrir à Lucas la plateforme pour atteindre son plein potentiel. »