Getty Images Sport
Traduit par
« Nous comptons sur lui pour qu’il soit décisif » : Mikel Arteta exhorte Bukayo Saka à répondre présent pour Arsenal dans la course au titre, alors que l’attaquant fait son retour de blessure
Talisman fait son retour pour la phase finale de la saison.
Arsenal reçoit un coup de pouce non négligeable avec le retour prévu de Saka dans l'effectif pour le match crucial de samedi à domicile contre Newcastle United. L'international anglais était absent des terrains en raison d'un problème au tendon d'Achille depuis la finale de la Carabao Cup, une période durant laquelle les Gunners ont connu des difficultés, ne remportant qu'une seule victoire en cinq rencontres. Son retour intervient à un moment crucial, alors qu'Arsenal cherche à mettre fin à une série de deux défaites consécutives qui l'a fait reculer au classement.
- Getty Images Sport
En attendant des moments de pure magie
Arteta a confirmé que son ailier vedette semblait « en pleine forme » lors de la séance d’entraînement de vendredi, rappelant l’influence décisive du joueur de 24 ans au sein du groupe. L’entraîneur espère que l’attaquant retrouvera aussitôt le niveau qui a permis à Arsenal de remporter 73 % de ses matchs de championnat avec lui dans le onze de départ cette saison.
Conscient de l’importance de l’ailier sous pression, le technicien a confié : « Bukayo est l’un des joueurs les plus influents que nous ayons eus ces dernières années. C’est le genre de joueur sur lequel on s’appuie dans ces moments-là ; on attend de lui qu’il crée les occasions qui nous font gagner. Nous avons besoin de lui, il est là, et nous devons maintenant l’utiliser à bon escient. »
Sur le terrain, les actes valent mieux que les paroles.
À cinq journées de la fin, Arsenal et Manchester City sont à égalité parfaite : mêmes points, même différence de buts. Mikel Arteta a balayé d’un geste les jeux psychologiques d’avant-match, réclamant de ses joueurs qu’ils s’imposent sur le terrain pour valider leurs ambitions de titre.
Exhortant son équipe à ignorer le bruit extérieur et à se concentrer entièrement sur la tâche immédiate à l'Emirates Stadium, Arteta a ajouté : « Ce n'est pas une question de paroles, ce n'est pas une question de sentiments. C'est demain, quand vous franchirez cette ligne, que vous devrez le faire. Et en ce moment, il s'agit de le faire. C'est tout. Il ne sert à rien de trop parler de ce qu'il faut faire. Nous allons créer et mettre en place les conditions nécessaires pour y parvenir, et au final, ce sera sur le terrain que nous devrons le faire. »
- (C)Getty Images
Une véritable épreuve de courage
Arsenal doit tirer parti de son calendrier : il disputera deux matches avant que Manchester City ne reprenne le championnat, en raison de ses engagements en FA Cup. Une victoire contre Newcastle est indispensable pour mettre fin à une série de quatre défaites en six matches et pour améliorer un bilan historiquement médiocre au mois d’avril. Face à des Magpies battus lors de huit de leurs onze dernières sorties, les Gunners doivent prouver qu’ils ont l’intensité physique et mentale nécessaire pour rester dans la course au titre.