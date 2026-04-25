Arteta a confirmé que son ailier vedette semblait « en pleine forme » lors de la séance d’entraînement de vendredi, rappelant l’influence décisive du joueur de 24 ans au sein du groupe. L’entraîneur espère que l’attaquant retrouvera aussitôt le niveau qui a permis à Arsenal de remporter 73 % de ses matchs de championnat avec lui dans le onze de départ cette saison.

Conscient de l’importance de l’ailier sous pression, le technicien a confié : « Bukayo est l’un des joueurs les plus influents que nous ayons eus ces dernières années. C’est le genre de joueur sur lequel on s’appuie dans ces moments-là ; on attend de lui qu’il crée les occasions qui nous font gagner. Nous avons besoin de lui, il est là, et nous devons maintenant l’utiliser à bon escient. »