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« Nous avons un excellent état d'esprit », déclare Benjamin Sesko, qui vise désormais les trophées avec Manchester United après avoir « beaucoup appris » lors de sa première saison
Une médaille en perspective pour Sesko
Bien intégré en Premier League, Sesko affirme son ambition de ramener des trophées à Old Trafford. L’attaquant de Manchester United, arrivé l’été dernier en provenance du RB Leipzig, est convaincu que l’équipe possède le talent et l’état d’esprit requis pour briguer les plus grands titres au cours des prochaines saisons.
L’international slovène a confié à Sky Sports : « Je pense que nous avons très bien joué. Il reste encore quelques matchs, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Il y a un excellent esprit d’équipe. J’aimerais vraiment remporter des trophées ici. Bien sûr, nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais je crois que nous en sommes capables. »
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La vie sous Carrick
L'ambiance au sein du club a considérablement changé depuis que Carrick a pris les rênes en tant qu'entraîneur par intérim en janvier. Manchester United est actuellement en passe de se qualifier pour la Ligue des champions, un exploit qui semblait improbable en début de saison, grâce à une série de huit victoires en douze matches de championnat sous la houlette de l'ancien milieu de terrain.
« J'apprends beaucoup des joueurs expérimentés ici – ce sont de grands joueurs, et le staff technique est formidable », explique Sesko en revenant sur son évolution au cours de sa première année en Angleterre. « J'aime aussi la ville, c'est une situation gagnant-gagnant. »
L’attaquant de 22 ans totalise pour l’instant 10 buts toutes compétitions confondues, un bilan individuel plus que correct.
Les renforts défensifs font leur retour
À la veille de recevoir Brentford lundi, Michael Carrick doit résoudre plusieurs casse-tête défensifs. Harry Maguire fait son retour après deux matches de suspension, renforçant une arrière-garde qui entend maintenir la dynamique du club dans la course au top 4.
Les Red Devils doivent toutefois toujours se passer de Lisandro Martínez, suspendu, et pourraient aussi être privés de Leny Yoro, dont la participation est subordonnée à un dernier test médical. Carrick n’aura donc pas d’autre choix que d’attendre les rapports des soignants avant d’annoncer son onze de départ.
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Il s’agit maintenant de maintenir l’élan.
Manchester United veut prouver que son récent regain de forme n’est pas un simple sursaut sous la houlette d’un entraîneur par intérim. Fort d’un esprit d’équipe salué par Sesko et de résultats nettement améliorés, le club reste déterminé à terminer la saison en beauté pour se donner les moyens de briguer le titre l’année prochaine.
Après la rencontre face à Brentford, United conclura son exercice par des confrontations contre Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest et Brighton.