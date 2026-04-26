Bien intégré en Premier League, Sesko affirme son ambition de ramener des trophées à Old Trafford. L’attaquant de Manchester United, arrivé l’été dernier en provenance du RB Leipzig, est convaincu que l’équipe possède le talent et l’état d’esprit requis pour briguer les plus grands titres au cours des prochaines saisons.

L’international slovène a confié à Sky Sports : « Je pense que nous avons très bien joué. Il reste encore quelques matchs, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Il y a un excellent esprit d’équipe. J’aimerais vraiment remporter des trophées ici. Bien sûr, nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais je crois que nous en sommes capables. »