« Nous avons tous souffert ! » : l’attaquant de Naples Rasmus Hojlund lance une pique BRUTALE à Ruben Amorim après son passage cauchemardesque à Manchester United

S'exprimant auprès de Gazzetta dello Sport, Hojlund a défendu ses débuts à Manchester avant de détailler le net déclin qui a suivi le changement d'entraîneur. Il a désigné un changement tactique radical comme le catalyseur de la terrible série de mauvais résultats de l'équipe.

« Je ne pense pas qu'il y ait eu quelque chose de précis qui se soit mal passé. Je suis arrivé dans un club avec un entraîneur. Ça a été une année difficile, avec beaucoup de blessures, mais nous avons gagné la FA Cup, et j'ai été le meilleur buteur », a expliqué Hojlund. « Ensuite, nous avons traversé une période difficile et Amorim est arrivé, un excellent entraîneur mais avec un style de jeu différent. L'équipe a dû s'adapter, et c'était compliqué. Nous avons tous souffert. »

Le joueur de 23 ans a également mis en avant les détails qui ont fait basculer sa carrière à United, en évoquant la courte défaite 1-0 en finale de la Ligue Europa contre Tottenham. « Ma première année a été une réussite ; la deuxième ne l'a pas été, a-t-il poursuivi. Mais j'ai joué la finale de la Ligue Europa. Si nous avions gagné, l'histoire aurait été différente. C'est le football. Parfois, ça se passe bien, parfois, ça se passe mal, mais je suis très heureux d'avoir joué pour le club dont je rêvais quand j'étais enfant. »



