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« Nous avons tous souffert ! » : l’attaquant de Naples Rasmus Hojlund lance une pique BRUTALE à Ruben Amorim après son passage cauchemardesque à Manchester United
Hojlund revient sur ses difficultés à Old Trafford
L’international danois a quitté définitivement Manchester United cet été pour rejoindre Naples dans le cadre d’un transfert de 38 millions de livres, après un prêt réussi en Italie. Hojlund était initialement arrivé à Old Trafford en provenance de l’Atalanta en 2023 pour un montant conséquent de 72 millions de livres, mais il n’a finalement pas réussi à répondre de manière constante aux immenses attentes en Premier League.
Malgré une première saison encourageante, conclue en tant que meilleur buteur du club et par une victoire en FA Cup sous Erik ten Hag, sa situation s’est rapidement dégradée. L’arrivée d’Amorim en novembre 2024 a provoqué une nette baisse de rendement de Hojlund, l’attaquant ne marquant que huit buts en 40 apparitions sous les ordres du technicien portugais.
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« Nous avons tous souffert » sous Amorim
S'exprimant auprès de Gazzetta dello Sport, Hojlund a défendu ses débuts à Manchester avant de détailler le net déclin qui a suivi le changement d'entraîneur. Il a désigné un changement tactique radical comme le catalyseur de la terrible série de mauvais résultats de l'équipe.
« Je ne pense pas qu'il y ait eu quelque chose de précis qui se soit mal passé. Je suis arrivé dans un club avec un entraîneur. Ça a été une année difficile, avec beaucoup de blessures, mais nous avons gagné la FA Cup, et j'ai été le meilleur buteur », a expliqué Hojlund. « Ensuite, nous avons traversé une période difficile et Amorim est arrivé, un excellent entraîneur mais avec un style de jeu différent. L'équipe a dû s'adapter, et c'était compliqué. Nous avons tous souffert. »
Le joueur de 23 ans a également mis en avant les détails qui ont fait basculer sa carrière à United, en évoquant la courte défaite 1-0 en finale de la Ligue Europa contre Tottenham. « Ma première année a été une réussite ; la deuxième ne l'a pas été, a-t-il poursuivi. Mais j'ai joué la finale de la Ligue Europa. Si nous avions gagné, l'histoire aurait été différente. C'est le football. Parfois, ça se passe bien, parfois, ça se passe mal, mais je suis très heureux d'avoir joué pour le club dont je rêvais quand j'étais enfant. »
Écarté par la concurrence à Manchester
Le sort de Hojlund en Angleterre était pratiquement scellé par une vaste refonte de l’effectif orchestrée par INEOS. Les arrivées de Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo et Matheus Cunha ont fait reculer le Danois dans la hiérarchie, ce qui a conduit à son prêt initial à Naples pour la saison 2025-2026.
Amorim, qui a été limogé en janvier 2026 après avoir affiché le pire pourcentage de victoires de l’histoire de Manchester United en Premier League pour un entraîneur, avait auparavant justifié ce départ. S’exprimant à la fin de l’année 2025, il a reconnu qu’il ne pouvait pas garantir un temps de jeu suffisant à l’attaquant.
« Nous avons besoin de deux attaquants, et parfois je préfère des joueurs capables de couvrir plusieurs postes », a déclaré Amorim. « Imaginez dire à Rasmus qu’il ne jouera que lorsque Ben [Sesko] sera absent ; c’est impossible à gérer dans un vestiaire. C’est pour cela que le développement des jeunes joueurs issus du centre de formation est si important. »
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Mission revanche en Serie A ?
Hojlund va désormais chercher à s’appuyer sur l’impressionnant total de 15 buts qu’il a inscrit lors de son premier prêt à Naples, s’affirmant ainsi clairement comme un buteur de premier plan en Serie A. Ironie du sort, sa quête de succès sur la scène nationale italienne l’opposera directement à son ancien bourreau.
Amorim a depuis pris les rênes de l’AC Milan, préparant ainsi un affrontement tactique alléchant cette saison. Hojlund sera sans aucun doute désireux de prendre sa revanche sur le terrain lorsque Naples et Milan se croiseront.
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