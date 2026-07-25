Riquelme affirme que chaque Argentin a eu la chance d’assister à la carrière de Messi et reconnaît que le capitaine a poussé les supporters à repenser le plus grand débat du football.

« Nous avons tous eu la chance d’assister à la carrière de Messi. À l’époque de Maradona, nous pensions qu’il n’y aurait jamais personne d’autre comme lui, puis Messi est arrivé et nous nous demandons même s’il n’est pas encore meilleur », a déclaré Riquelme àTyC Sports.

Il a également salué les exploits de Scaloni, en déclarant : « Scaloni fait partie des meilleurs de l’histoire de notre football. Nous lui sommes reconnaissants, ainsi qu’à son staff technique et aux joueurs, pour la joie qu’ils nous ont procurée. Cela me rend très heureux car nous avons tous grandi ensemble ; Scaloni, [Walter] Samuel et [Pablo] Aimar se connaissent depuis que nous avions 14 ans, et [Roberto] Ayala et moi avons participé ensemble à la Coupe du monde 2006. »