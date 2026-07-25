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« Nous avons tous eu la chance d’assister aux prouesses de Lionel Messi » : Juan Román Riquelme estime que le capitaine argentin pourrait désormais se situer au-dessus de Diego Maradona, au terme d’une campagne 2026 éclatante
Riquelme salue l'héritage de Messi
Riquelme est revenu sur la campagne de l'Argentine lors de la Coupe du monde 2026 en rendant hommage à Messi, Scaloni et à l'équipe nationale, malgré leur défaite face à l'Espagne en finale. Le président de Boca a réservé ses mots les plus élogieux à Messi, dont les performances tout au long du tournoi ont suscité une nouvelle comparaison avec Maradona. Il a également souligné l'impact que Scaloni et son staff technique ont eu sur le football argentin.
- (C)Getty Images
Messi comparé à Maradona
Riquelme affirme que chaque Argentin a eu la chance d’assister à la carrière de Messi et reconnaît que le capitaine a poussé les supporters à repenser le plus grand débat du football.
« Nous avons tous eu la chance d’assister à la carrière de Messi. À l’époque de Maradona, nous pensions qu’il n’y aurait jamais personne d’autre comme lui, puis Messi est arrivé et nous nous demandons même s’il n’est pas encore meilleur », a déclaré Riquelme àTyC Sports.
Il a également salué les exploits de Scaloni, en déclarant : « Scaloni fait partie des meilleurs de l’histoire de notre football. Nous lui sommes reconnaissants, ainsi qu’à son staff technique et aux joueurs, pour la joie qu’ils nous ont procurée. Cela me rend très heureux car nous avons tous grandi ensemble ; Scaloni, [Walter] Samuel et [Pablo] Aimar se connaissent depuis que nous avions 14 ans, et [Roberto] Ayala et moi avons participé ensemble à la Coupe du monde 2006. »
Des louanges pour chaque génération
Alors qu’il évoquait les meilleures équipes argentines, Juan Román Riquelme a refusé de désigner l’actuelle sélection comme la plus grande de l’histoire, préférant rendre hommage à toutes les générations ayant brillé par le passé. Il a remercié les entraîneurs légendaires Carlos Bilardo, César Luis Menotti, Alfio Basile et Lionel Scaloni, tout en saluant la contribution de Mario Kempes à la victoire de 1978, même s’il ne l’a jamais vu jouer.
« Bilardo, Menotti, Scaloni, Basile… tous les entraîneurs qui ont remporté des titres et apporté de la joie au pays méritent notre gratitude, tout comme les joueurs qui ont triomphé à chaque époque », a-t-il ajouté. « Gagner n’est pas facile. Avoir Maradona était incroyable, et avoir Messi est tout aussi incroyable. Je ne peux pas parler de l’époque de Kempes car je venais tout juste de naître en 1978, lorsque Kempes et tous ses coéquipiers nous ont offert la Coupe du monde.
Je n’ai pas vu Kempes jouer, mais d’après ce que j’ai entendu, c’était un grand joueur, décisif lors de cette Coupe du monde. Nous devons tous les remercier. Nous avons eu la chance de les voir évoluer, et en tant qu’Argentins, je tiens à les remercier pour toute la joie qu’ils nous ont procurée. »
- Getty Images Sport
Mettons rapidement de côté cette défaite en finale.
Les joueurs argentins sont actuellement en vacances avant de rejoindre leurs clubs respectifs. Bien que l’Albiceleste doive reprendre la compétition lors des prochaines trêves internationales de septembre et d’octobre, aucun match n’est pour l’instant confirmé à l’horizon.
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