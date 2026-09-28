« Nous avons souffert sur le terrain ! » : Dimitris Kourbelis révèle le secret pour faire tomber l'Allemagne de Jürgen Klopp

Le milieu de terrain grec Dimitris Kourbelis a inscrit son nom dans l'histoire de la sélection nationale en marquant le but de la victoire lors du succès 1-0 de dimanche contre l'Allemagne en Ligue des nations de l'UEFA. Entré en jeu à la 56e minute, le milieu de terrain de 32 ans a décoché à la 74e minute une frappe du pied gauche, déviée hors de portée d'Alexander Nubel jusque dans le coin du but.

Ce but a offert à la Grèce sa toute première victoire contre l'Allemagne à l'étranger, permettant à Ethniki de conserver la tête du groupe A.

Kourbelis a célébré avec passion aux côtés de 6 000 supporters grecs ayant fait le déplacement dans la WWK Arena.