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« Nous avons souffert sur le terrain ! » : Dimitris Kourbelis révèle le secret pour faire tomber l'Allemagne de Jürgen Klopp
Kourbelis frappe en fin de match pour sceller le triomphe historique d’Augsbourg
Le milieu de terrain grec Dimitris Kourbelis a inscrit son nom dans l'histoire de la sélection nationale en marquant le but de la victoire lors du succès 1-0 de dimanche contre l'Allemagne en Ligue des nations de l'UEFA. Entré en jeu à la 56e minute, le milieu de terrain de 32 ans a décoché à la 74e minute une frappe du pied gauche, déviée hors de portée d'Alexander Nubel jusque dans le coin du but.
Ce but a offert à la Grèce sa toute première victoire contre l'Allemagne à l'étranger, permettant à Ethniki de conserver la tête du groupe A.
Kourbelis a célébré avec passion aux côtés de 6 000 supporters grecs ayant fait le déplacement dans la WWK Arena.
- Beautiful Sports International
Le buteur souligne que la souffrance est la clé pour venir à bout des grandes nations
Dans un entretien chargé d’émotion avec Alpha TV, Kourbelis a reconnu que battre une nation du calibre de l’Allemagne avait exigé un sacrifice physique maximal et une grande résistance défensive. Il a salué ses coéquipiers pour avoir puisé dans leurs ressources pendant les périodes de forte pression allemande.
Kourbelis a affirmé que le groupe avait prouvé sa légitimité à évoluer au plus haut niveau du football international.
« Un très grand résultat contre une immense puissance du football mondial », a déclaré Kourbelis à Alpha TV. « Nous nous sommes battus et nous avons souffert sur le terrain. C’est la seule manière d’obtenir des résultats contre des équipes de ce niveau. Nous méritons de jouer de grands matches et d’être dans un grand tournoi. Je crois au potentiel de cette équipe. »
Le milieu de terrain met en avant le potentiel de l’effectif avant une difficile double confrontation
Revenant sur le départ parfait de la Grèce, avec six points pris lors de deux déplacements, Kourbelis a insisté sur le fait que le groupe possède le talent nécessaire pour rivaliser avec n'importe quel adversaire international. Il a souligné qu'il reste essentiel de faire preuve d'humilité alors que des rencontres difficiles approchent face aux Pays-Bas et à l'Allemagne lors des matches retour.
Le milieu de terrain a salué l'entraîneur Ivan Jovanovic pour avoir instauré un état d'esprit d'équipe inébranlable.
Kourbelis espère capitaliser sur sa performance décisive lors des prochaines rencontres internationales.
- Jan Huebner
La Grèce se tourne vers le test face aux Pays-Bas à Thessalonique
Kourbelis et ses coéquipiers se préparent à quitter l’Allemagne alors qu’ils tournent leur attention vers la rencontre de Ligue des nations de jeudi contre les Pays-Bas à Thessalonique. L’équipe de Jovanovic vise à conforter sa place en tête du groupe A.
L’Allemagne reçoit la Serbie à Munich le même soir avec l’objectif de rebondir.
Kourbelis vise une nouvelle performance marquante au milieu de terrain.
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