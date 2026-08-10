Malgré la crise défensive, Arteta a semblé minimiser la possibilité de retourner sur le marché des transferts pour recruter un défenseur central de remplacement. Alors que plusieurs noms ont été associés au club, l’entraîneur a souligné qu’il s’attend à voir le groupe actuel hausser son niveau et assumer collectivement la responsabilité des erreurs défensives. Arsenal dispose actuellement de Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori et Ben White, mais la profondeur d’effectif est mise à l’épreuve bien plus tôt que le staff ne l’aurait souhaité.

Interrogé sur un éventuel recrutement, Arsenal a déclaré : « Nous avons encaissé des buts évitables l’autre jour, des buts évitables aujourd’hui, notamment dans la manière dont nous avons rivalisé, mais c’est une responsabilité collective. Nous devons nous améliorer avec les joueurs que nous avons. »

Cette position intervient alors même que des informations suggéraient qu’Arsenal avait envisagé une approche surprise pour le capitaine de Tottenham Cristian Romero, avant de voir sa tentative bloquée par son grand rival.

La défense du titre d’Arsenal en Premier League doit commencer à domicile contre Coventry le 21 août, et la perspective de débuter sans sa charnière défensive titulaire est une source de grande inquiétude. Désormais, l’attention se porte sur la manière dont Gabriel va diriger la défense aux côtés des autres options disponibles au club, dont Piero Hincapie et Cristhian Mosquera.



