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« Nous avons perdu un joueur incroyable » : Mikel Arteta livre une sombre mise à jour sur les blessures de William Saliba et Jurrien Timber alors que la défense du titre d'Arsenal prend un coup
Saliba et Timber forfaits pour l'ouverture de la saison
Arteta a confirmé qu'Arsenal devra se passer à la fois de Saliba et de Timber dans un avenir prévisible, ce qui jette une ombre sur les derniers préparatifs de pré-saison du club. S'exprimant après une défaite 3-2 en match amical contre le Borussia Dortmund à l'Emirates Stadium, l'Espagnol a révélé que Saliba est actuellement en « mode repos » pour traiter un problème de dos persistant après la Coupe du monde 2026, tandis que Timber est aux prises avec un problème à l'aine. Cette nouvelle intervient à un moment crucial alors qu'Arsenal se prépare pour un match amical contre Côme, suivi du Community Shield face à Manchester City.
- MIS
« Je n’ai presque rien eu à faire »
Le technicien espagnol n’a pas été en mesure de donner un calendrier précis pour leur retour, déclarant : « Je ne peux pas être très précis à ce sujet. Jurrien progresse vraiment bien, il est sur le terrain, il en fait déjà beaucoup en ce moment, mais il est encore à plusieurs semaines d’un retour, je ne peux pas dire combien exactement.
« William est au repos pour le moment. Pendant deux semaines, il a dû ne presque rien faire, pour ne pas aggraver la blessure. Cela va prendre du temps pour guérir, nous le savons. Dès que nous aurons plus d’informations, nous pourrons vous en informer. »
Arteta déplore la perte de stars « incroyables »
L’absence de Saliba est particulièrement préjudiciable pour le club du nord de Londres, compte tenu de son rôle déterminant dans leur sacre en Premier League. Le joueur de 25 ans était un pilier de la défense qui affichait le meilleur bilan du championnat la saison dernière, et ses absences lors des saisons précédentes ont historiquement coïncidé avec des baisses de régime de l’équipe. Arteta n’a pas caché sa déception, reconnaissant le vide laissé par ces deux défenseurs polyvalents, essentiels à son dispositif tactique et à la relance depuis l’arrière.
Revenant sur l’impact de ces blessures, Arteta a déclaré aux journalistes : « Nous avons déjà vécu cela par le passé, malheureusement. Quand il a été disponible, ses statistiques sont incroyables. Nous savons que nous avons perdu un joueur incroyable. C’est pareil avec Jurrien. »
- Getty Images Sport
Les plans de transfert restent axés sur l’effectif actuel
Malgré la crise défensive, Arteta a semblé minimiser la possibilité de retourner sur le marché des transferts pour recruter un défenseur central de remplacement. Alors que plusieurs noms ont été associés au club, l’entraîneur a souligné qu’il s’attend à voir le groupe actuel hausser son niveau et assumer collectivement la responsabilité des erreurs défensives. Arsenal dispose actuellement de Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori et Ben White, mais la profondeur d’effectif est mise à l’épreuve bien plus tôt que le staff ne l’aurait souhaité.
Interrogé sur un éventuel recrutement, Arsenal a déclaré : « Nous avons encaissé des buts évitables l’autre jour, des buts évitables aujourd’hui, notamment dans la manière dont nous avons rivalisé, mais c’est une responsabilité collective. Nous devons nous améliorer avec les joueurs que nous avons. »
Cette position intervient alors même que des informations suggéraient qu’Arsenal avait envisagé une approche surprise pour le capitaine de Tottenham Cristian Romero, avant de voir sa tentative bloquée par son grand rival.
La défense du titre d’Arsenal en Premier League doit commencer à domicile contre Coventry le 21 août, et la perspective de débuter sans sa charnière défensive titulaire est une source de grande inquiétude. Désormais, l’attention se porte sur la manière dont Gabriel va diriger la défense aux côtés des autres options disponibles au club, dont Piero Hincapie et Cristhian Mosquera.
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