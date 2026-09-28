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« Nous avons mérité le droit d’être ici ! » - Craig Bellamy défend la place du pays de Galles dans l’élite de la Ligue des nations malgré des débuts par une défaite
Une posture de défi malgré des résultats difficiles
Le sélectionneur du pays de Galles, Bellamy, refuse qu'une série de résultats décevants freine les ambitions de son groupe, alors qu'il navigue dans les eaux dangereuses de l'élite de la Ligue des nations. Les Gallois ont connu un baptême du feu en Ligue A, sans prendre le moindre point après une courte défaite 1-0 contre le Portugal à Lisbonne puis un revers plus net 2-0 sur le terrain du Danemark.
Cependant, Bellamy, qui a mené avec succès la sélection à la promotion depuis la Ligue B lors de sa première campagne sur le banc, reste inflexible dans sa conviction que son équipe a sa place à ce niveau. L'ancien attaquant de Liverpool et de Manchester City affirme que l'expérience acquise face aux meilleurs joueurs du monde correspond exactement à ce qu'exige son plan de développement, quels que soient les scores immédiats.
- AFP
Défier l’élite dans la Ligue A
Les perspectives statistiques du pays de Galles dans l'élite sont certes sombres, puisque la sélection n'a remporté aucun de ses huit précédents matches en Ligue A, en prenant en compte ses résultats de 2022 ainsi que ceux de la campagne actuelle. Malgré la pression croissante venue de l'extérieur, Bellamy se concentre sur les bénéfices à long terme du fait d'affronter des adversaires de très haut niveau comme la Norvège d'Erling Haaland.
En se projetant sur le défi à venir et sur la nature du tournoi, Bellamy a expliqué sa vision de la dynamique du groupe. « Pour nous, ce match [contre la Norvège] en est un de plus, avec de l'intensité, des top joueurs, une vraie vitesse », a ajouté Bellamy. « C'est ce qu'est le groupe A, de haut en bas dans tous les groupes A. Quand nous étions dans le chapeau, nous étions dans le chapeau 4 et nous nous sommes dit : “où voulez-vous être ?”. Ils sont tous brillants, mais nous avons gagné le droit d'être ici. » Il est clair que le sélectionneur ne voit pas ces matches comme un fardeau, mais comme une récompense pour les progrès réalisés depuis sa prise de fonctions en juillet 2024.
Du respect pour la menace norvégienne
Le prochain doublé à Cardiff verra le pays de Galles recevoir une Norvège débordante de confiance malgré une récente défaite 2-1 contre le Portugal. Les hommes de Stale Solbakken, emmenés par le redoutable Haaland et le créatif Martin Odegaard, ont lancé leur campagne par une impressionnante victoire 3-2 contre le Danemark. Bellamy ne se fait aucune illusion sur l’ampleur de la tâche qui attend ses défenseurs jeudi soir, reconnaissant que la Norvège s’est transformée en puissance durable grâce à des investissements stratégiques et au développement de ses infrastructures nationales.
Le sélectionneur du pays de Galles s’est montré très élogieux envers le modèle suivi par la Norvège pour atteindre ce niveau, citant son récent succès en tournoi comme référence. « Ils atteignent les quarts de finale de la Coupe du monde et vous êtes vraiment sur une dynamique très forte en ce moment », a déclaré Bellamy au sujet de la Norvège. « Vous avez construit cela dans votre pays pendant de nombreuses années, vous avez deux clubs en Ligue des champions. C’est une véritable dynamique désormais et je ne pense pas qu’elle soit près de s’arrêter. Vu la richesse de votre pays, l’argent est vraiment investi dans certains domaines et dans le sport, je m’attends à ce que vous soyez une force pendant de nombreuses années. »
- AFP
En quête d’une victoire référence
Si Bellamy a connu une impressionnante série de neuf matches sans défaite au début de son mandat, ses détracteurs ont pointé du doigt le niveau des adversaires rencontrés durant cette période comme motif de prudence. À ce jour, la Macédoine du Nord, actuellement 65e au classement mondial, reste la nation la mieux classée que le pays de Galles a réussi à battre sous sa direction. Les prochaines rencontres contre la Norvège et le match retour face au Danemark représentent une véritable occasion pour le pays de Galles de prouver qu’il peut faire plus que simplement participer à la Ligue A, et qu’il peut réellement peser sur l’issue du classement du groupe.
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