Les perspectives statistiques du pays de Galles dans l'élite sont certes sombres, puisque la sélection n'a remporté aucun de ses huit précédents matches en Ligue A, en prenant en compte ses résultats de 2022 ainsi que ceux de la campagne actuelle. Malgré la pression croissante venue de l'extérieur, Bellamy se concentre sur les bénéfices à long terme du fait d'affronter des adversaires de très haut niveau comme la Norvège d'Erling Haaland.

En se projetant sur le défi à venir et sur la nature du tournoi, Bellamy a expliqué sa vision de la dynamique du groupe. « Pour nous, ce match [contre la Norvège] en est un de plus, avec de l'intensité, des top joueurs, une vraie vitesse », a ajouté Bellamy. « C'est ce qu'est le groupe A, de haut en bas dans tous les groupes A. Quand nous étions dans le chapeau, nous étions dans le chapeau 4 et nous nous sommes dit : “où voulez-vous être ?”. Ils sont tous brillants, mais nous avons gagné le droit d'être ici. » Il est clair que le sélectionneur ne voit pas ces matches comme un fardeau, mais comme une récompense pour les progrès réalisés depuis sa prise de fonctions en juillet 2024.