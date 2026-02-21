Getty Images Sport
« Nous avons marqué quatre points ! » - Liam Rosenior est furieux après le match nul de Chelsea contre Burnley
Chelsea subit un coup dur dans la course à la Ligue des champions
Zian Flemming a marqué de la tête sur un corner de James Ward-Prowse à la 93e minute, offrant ainsi un point précieux aux Clarets, menacés de relégation, à Stamford Bridge, après que l'équipe locale ait pris rapidement l'avantage grâce à Joao Pedro. L'expulsion de Wesley Fofana a eu un impact sur la fin de match nerveuse et Burnley a profité d'une occasion de dernière minute pour quitter l'ouest londonien avec un point.
Ce match nul signifie que Chelsea a laissé filer 19 points alors qu'il menait au score en championnat cette saison, dont 17 à domicile. Ce type de statistique transforme une course au titre en une lutte pour la qualification en Ligue des champions. Rosenior s'est indigné de l'incapacité de son équipe à conserver les trois points après avoir été réduit à dix à moins de 20 minutes de la fin.
Le match nul 1-1 contre l'équipe de Scott Parker, 19e au classement, fait suite à une capitulation après avoir mené 2-0, qui a vu Leeds, autre équipe en lutte pour le maintien, quitter Stamford Bridge avec un point au début du mois. Ces deux résultats ont mis fin à ce qui avait été un bon début sous Rosenior jusqu'à présent.
Rosenior furieux alors que les Blues gâchent une nouvelle fois leur avance
Cité par The Standard, Rosenior a déclaré aux journalistes samedi à la fin du match : « Nous avons laissé filer quatre points en deux matchs à domicile.
Après le premier but, nous avons manqué de précision. Nous avons été trop prudents dans notre possession du ballon. Pour un club de ce niveau, il n'est pas suffisant que je vienne dire que nous étions la meilleure équipe. Nous devons gagner des matchs. Je connais la solution et nous allons y travailler cette semaine. »
Il a poursuivi : « Il y a trop d'exemples, même depuis que je suis ici, où nous avons concédé des buts à cause d'un manque de concentration ou de responsabilité. À l'extérieur contre les Wolves, à l'extérieur contre Crystal Palace, à domicile contre Leeds, aujourd'hui.
Les équipes qui remportent des titres gagnent des matchs 1-0 même lorsqu'elles ne sont pas au meilleur de leur forme. Aujourd'hui, nous aurions dû gagner au moins 1-0. »
Rosenior s'exprime sur le mauvais marquage qui a permis le but égalisateur in extremis
Rosenior a poursuivi après le match en affirmant que le mauvais marquage avait coûté cher à son équipe, Flemming ayant réussi à égaliser sans grande pression à la 94e minute.
Frustré, Rosenior a déclaré : « Une tâche n'a pas été accomplie. Une tâche - une tâche de marquage - n'a pas été accomplie. Flemming, nous le savons, est leur meilleur joueur de tête.
Et il y avait un joueur que je ne vais pas... Je ne suis pas ici pour jeter les joueurs sous le bus, je protégerai toujours mes joueurs, je m'en occuperai dans la semaine. Il y avait un joueur à qui nous avions confié cette tâche et qui a marqué le mauvais joueur. Il y a trop de cas où nous avons concédé des buts à cause d'un manque de concentration et de responsabilité.
« Il faut pouvoir compter sur des joueurs capables de faire le travail au moment voulu. Il y a certaines valeurs dont vous devez disposer dans votre équipe. Il s'agit d'évaluer les joueurs et de les évaluer au bon moment. Nous avons besoin de joueurs capables de mener à bien leur mission dans les moments clés. »
Chelsea revient dans le top 4, mais une série de matchs difficiles l'attend
Chelsea remonte à la quatrième place du classement de la Premier League grâce à ce point, mais se retrouvera à trois points derrière Manchester United si les Red Devils s'imposent à Everton lundi. Liverpool peut également égaler les Blues au classement s'il s'impose contre Nottingham Forest.
Avec seulement 11 matchs restant à jouer dans la course à la Ligue des champions, il n'y a plus beaucoup de place pour des faux pas coûteux comme ceux que Chelsea a connus ces deux dernières semaines. Rosenior ne manquera pas de le rappeler à ses joueurs avant une série de matchs difficiles, notamment contre Arsenal, Aston Villa, Newcastle et Manchester City.
