« Nous avons marqué quatre points ! » - Liam Rosenior est furieux après le match nul de Chelsea contre Burnley

Zian Flemming a marqué de la tête sur un corner de James Ward-Prowse à la 93e minute, offrant ainsi un point précieux aux Clarets, menacés de relégation, à Stamford Bridge, après que l'équipe locale ait pris rapidement l'avantage grâce à Joao Pedro. L'expulsion de Wesley Fofana a eu un impact sur la fin de match nerveuse et Burnley a profité d'une occasion de dernière minute pour quitter l'ouest londonien avec un point.

Ce match nul signifie que Chelsea a laissé filer 19 points alors qu'il menait au score en championnat cette saison, dont 17 à domicile. Ce type de statistique transforme une course au titre en une lutte pour la qualification en Ligue des champions. Rosenior s'est indigné de l'incapacité de son équipe à conserver les trois points après avoir été réduit à dix à moins de 20 minutes de la fin.

Le match nul 1-1 contre l'équipe de Scott Parker, 19e au classement, fait suite à une capitulation après avoir mené 2-0, qui a vu Leeds, autre équipe en lutte pour le maintien, quitter Stamford Bridge avec un point au début du mois. Ces deux résultats ont mis fin à ce qui avait été un bon début sous Rosenior jusqu'à présent.