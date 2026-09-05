Allegri n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de la performance de Naples après une soirée chaotique à Milan. Les visiteurs semblaient avoir totalement le contrôle après des buts de Matteo Politano et Rasmus Hojlund, qui leur avaient permis de mener 2-0 au début de la seconde période. Cependant, la réaction pleine de caractère de l’équipe de Cristian Chivu a permis aux champions en titre de renverser la situation, jusqu’à un but victorieux de Lautaro Martinez à la 91e minute qui a laissé les Napolitains repartir les mains vides.

S’exprimant devant les médias après le coup de sifflet final, Allegri s’est empressé de désigner le tournant précis qui a permis à l’Inter de revenir dans le match. « Pour les spectateurs, c’était un match amusant, pour nous un peu moins, a reconnu l’entraîneur de Naples. Nous menions 2-0, puis nous avons encaissé un but trop facile et l’Inter a changé de rythme, en nous mettant en difficulté. Sur le but décisif, nous pensions que le ballon était sorti et nous nous sommes arrêtés, mais le football est comme ça : nous aurions pu marquer, eux l’ont fait. »