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« Nous avons manqué de poids ! » - Massimiliano Allegri admet les erreurs de Naples après l’effondrement 3-2 contre l’Inter et appelle au calme avant la Ligue des champions
La fragilité défensive coûte cher à Naples
Allegri n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de la performance de Naples après une soirée chaotique à Milan. Les visiteurs semblaient avoir totalement le contrôle après des buts de Matteo Politano et Rasmus Hojlund, qui leur avaient permis de mener 2-0 au début de la seconde période. Cependant, la réaction pleine de caractère de l’équipe de Cristian Chivu a permis aux champions en titre de renverser la situation, jusqu’à un but victorieux de Lautaro Martinez à la 91e minute qui a laissé les Napolitains repartir les mains vides.
S’exprimant devant les médias après le coup de sifflet final, Allegri s’est empressé de désigner le tournant précis qui a permis à l’Inter de revenir dans le match. « Pour les spectateurs, c’était un match amusant, pour nous un peu moins, a reconnu l’entraîneur de Naples. Nous menions 2-0, puis nous avons encaissé un but trop facile et l’Inter a changé de rythme, en nous mettant en difficulté. Sur le but décisif, nous pensions que le ballon était sorti et nous nous sommes arrêtés, mais le football est comme ça : nous aurions pu marquer, eux l’ont fait. »
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Allegri exige une amélioration de la concentration
Cette défaite met en lumière une inquiétude grandissante pour Allegri concernant la solidité défensive de son équipe, qui a désormais encaissé cinq buts en seulement deux matches. L’entraîneur a souligné que les problèmes ne sont pas nécessairement tactiques, mais plutôt liés à la concentration individuelle et à la capacité à gérer la pression lorsque l’adversaire hausse son intensité.
« Cela reste une bonne performance, surtout en termes de gestion du ballon », a expliqué Allegri en analysant les aspects tactiques de la défaite. « En ce moment, nous payons trop cher chaque erreur : nous avons encaissé cinq buts en deux matches et nous devons nous améliorer, sans penser que la solution consiste seulement à défendre dans la surface. Nous n’en sommes qu’à la troisième journée, la condition va s’améliorer. Maintenant, nous devons rester calmes et penser à la Ligue des champions. »
Des avis mitigés sur les performances individuelles
Malgré l’effondrement collectif, Allegri a pris le temps d’évoquer les contributions individuelles de ses joueurs, y compris ceux de retour de blessure et les jeunes espoirs qui gagnent leur place dans le onze. Il a notamment salué la prestation d’Antonio Vergara dans l’entrejeu, même s’il s’est montré moins satisfait de la qualité de distribution d’Alisson Santos, qui a joué 80 minutes avant d’être remplacé par Benoit Badiashile.
« Vergara a très bien joué comme milieu axial gauche, avec de l’intensité et de la qualité, a noté Allegri. Alisson, en revanche, doit mieux gérer certains ballons, parce que dans ce genre de matches chaque action a son importance. Cependant, il revient d’une longue blessure et doit encore retrouver sa meilleure condition. »
Interrogé sur ses ajustements tactiques tardifs, il a ajouté : « Cela n’a rien changé. J’ai fait entrer Badiashile pour aider dans le jeu aérien, mais le football n’a pas de logique et nous avons encaissé deux buts de la tête. »
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Allegri refuse de paniquer dans la course au titre
L’écart en tête du classement est déjà passé à six points entre Naples et l’Inter, mais l’entraîneur vétéran refuse de se laisser entraîner dans des discussions sur le mercato estival ou la course au titre à long terme. « Parler du mercato maintenant n’a aucun sens », a déclaré Allegri avec fermeté lorsqu’il a été interrogé sur d’éventuels renforts avant la date limite. « Je dois analyser la performance de l’équipe. L’Inter est l’équipe la plus forte du championnat, c’est la favorite. Nous avons été au niveau de l’équipe la plus forte. »
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