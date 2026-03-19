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« Nous avons les qualités qu’il faut » : Vitor Pereira se réjouit de la qualification de Nottingham Forest en Ligue Europa avant le match décisif contre les Spurs
Forest réussit un revirement spectaculaire au Danemark
Jeudi, Forest a battu ses adversaires danois au Danemark à l'issue d'une séance de tirs au but à couper le souffle. Alors que les hôtes ont craqué sous la pression, touchant deux fois les poteaux par l'intermédiaire de Cho Gue-sung et Aral Simsir avant qu'Edward Chilufya ne tire complètement à côté, Forest s'est montré impitoyable. Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangare et Neco Williams ont tous transformé leur tir au but, assurant ainsi une victoire 3-0 aux tirs au but et une qualification pour le tour suivant.
- AFP
Pereira retrouve son équilibre avant le match contre les Spurs
À la veille d’un match crucial contre Tottenham dimanche, dans le cadre de la lutte acharnée pour le maintien en Premier League, Pereira a pris la décision audacieuse d’effectuer neuf changements dans son onze de départ. Malgré cette importante rotation, l’entraîneur de Forest s’est montré catégorique : son équipe a démontré qu’elle avait sa place sur la scène européenne. S’adressant à TNT Sports après le coup de sifflet final, le manager a souligné l’importance de gérer la condition physique de son effectif face à un calendrier surchargé.
« Nous sommes très heureux et nous avons prouvé que nous étions venus ici pour rivaliser. Nous avons de bons joueurs, des joueurs talentueux. Nous avons joué de manière fantastique en première mi-temps », a déclaré Pereira. « Je suis très heureux car nous avons tout donné, tout tenté, et j’ai ainsi l’occasion d’équilibrer l’énergie des joueurs pour préparer le prochain match. C’est fantastique. J’ai commencé à effectuer des remplacements non pas parce que nous jouions mal, mais pour équilibrer l’énergie et être prêts pour dimanche. »
La confiance et la dynamique s'installent au sein de l'équipe
Cette victoire marque le premier succès de Forest depuis son exploit en barrage contre Fenerbahçe, qui avait coïncidé avec la nomination de Pereira. L'entraîneur estime que le coup de pouce psychologique apporté par cette victoire européenne sera essentiel pour le retour aux compétitions nationales. Il a salué l'esprit collectif de l'équipe, soulignant que l'effectif possède les qualités nécessaires pour relever les défis difficiles qui l'attendent tant en Ligue Europa qu'en Premier League.
« Quand on gagne, c’est différent. L’esprit est différent, l’énergie est différente. Les garçons le méritaient car ils forment un groupe fantastique. Ce sont de très bons joueurs, dotés d’un esprit d’équipe et de caractère, et nous avons tout montré aujourd’hui », a ajouté Pereira. « Je n’ai aucun doute sur le fait que nous avons la qualité requise et que nous nous battrons pour atteindre nos objectifs, c’est certain. Je tiens à remercier nos supporters car aujourd’hui, ils méritaient de rester en course en Europa League. »
- AFP
Yates salue la profondeur de l'effectif après avoir saisi sa chance
Ryan Yates, qui a eu peu d’occasions de débuter cette saison, s’est particulièrement illustré en marquant pendant le temps réglementaire et en voyant un but potentiellement décisif refusé pour hors-jeu lors des prolongations. Sa prestation incarnait parfaitement l’esprit combatif que Pereira recherche alors que la saison touche à sa fin. Yates n’a pas tardé à rendre hommage à l’ensemble de l’équipe pour sa cohésion et a souligné l’importance de maintenir cette dynamique victorieuse avant le déplacement dans le nord de Londres.
« Je suis ravi que nous soyons qualifiés. Les tirs au but sont toujours stressants, toujours difficiles, mais les gars ont su se montrer à la hauteur et nous sommes vraiment contents », a déclaré Yates. « Compte tenu des changements, cela montre la profondeur de notre effectif, notre esprit. À ce stade de la saison, il s’agit de montrer cette cohésion, de se battre les uns pour les autres. Beaucoup de joueurs qui n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu ont joué aujourd’hui et beaucoup d’entre eux ont su saisir leur chance. Ce sentiment de victoire est spécial. On veut maintenir cette dynamique. À ce stade de la saison, la dynamique est cruciale. Nous devons bien récupérer, nous concentrer sur Tottenham et, espérons-le, continuer à progresser et aller chercher ces victoires. »
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