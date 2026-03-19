« Nous avons les qualités qu’il faut » : Vitor Pereira se réjouit de la qualification de Nottingham Forest en Ligue Europa avant le match décisif contre les Spurs

À la veille d’un match crucial contre Tottenham dimanche, dans le cadre de la lutte acharnée pour le maintien en Premier League, Pereira a pris la décision audacieuse d’effectuer neuf changements dans son onze de départ. Malgré cette importante rotation, l’entraîneur de Forest s’est montré catégorique : son équipe a démontré qu’elle avait sa place sur la scène européenne. S’adressant à TNT Sports après le coup de sifflet final, le manager a souligné l’importance de gérer la condition physique de son effectif face à un calendrier surchargé.

« Nous sommes très heureux et nous avons prouvé que nous étions venus ici pour rivaliser. Nous avons de bons joueurs, des joueurs talentueux. Nous avons joué de manière fantastique en première mi-temps », a déclaré Pereira. « Je suis très heureux car nous avons tout donné, tout tenté, et j’ai ainsi l’occasion d’équilibrer l’énergie des joueurs pour préparer le prochain match. C’est fantastique. J’ai commencé à effectuer des remplacements non pas parce que nous jouions mal, mais pour équilibrer l’énergie et être prêts pour dimanche. »







