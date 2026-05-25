Arsenal a enfin remporté le titre de Premier League après une victoire 2-1 contre Crystal Palace à Selhurst Park, lors de son dernier match de championnat de la saison. Ces scènes de liesse ont marqué une étape importante pour le club, mais Arteta en demande déjà davantage à ses joueurs alors qu’ils se préparent pour le plus grand match du football européen contre le PSG samedi.

L’Espagnol veut s’assurer que les festivités n’émoussent pas l’esprit de compétition de son groupe. « Nous avons besoin que cette énergie circule et aller à l’encontre de cela serait, je pense, une grave erreur », a déclaré Arteta. « Nous avons déjà discuté de ce que nous devons faire à Budapest, de la manière dont nous allons utiliser toute cette incroyable énergie que nous portons tous en vue de cette finale, et demain, nous allons commencer à nous y préparer. »