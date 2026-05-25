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« Nous avons hâte de remporter la Ligue des champions » : après le titre de champion d'Angleterre, Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, met en garde le PSG contre son « incroyable énergie »
Arteta vise un doublé historique à Budapest
Arsenal a enfin remporté le titre de Premier League après une victoire 2-1 contre Crystal Palace à Selhurst Park, lors de son dernier match de championnat de la saison. Ces scènes de liesse ont marqué une étape importante pour le club, mais Arteta en demande déjà davantage à ses joueurs alors qu’ils se préparent pour le plus grand match du football européen contre le PSG samedi.
L’Espagnol veut s’assurer que les festivités n’émoussent pas l’esprit de compétition de son groupe. « Nous avons besoin que cette énergie circule et aller à l’encontre de cela serait, je pense, une grave erreur », a déclaré Arteta. « Nous avons déjà discuté de ce que nous devons faire à Budapest, de la manière dont nous allons utiliser toute cette incroyable énergie que nous portons tous en vue de cette finale, et demain, nous allons commencer à nous y préparer. »
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Un nouveau chapitre s’ouvre pour les Gunners.
Si le titre de Premier League constitue déjà une performance majeure pour un groupe habitué à la deuxième place depuis trois ans, la Ligue des champions représente l’ultime marche. Jamais Arsenal n’a soulevé la coupe aux grandes oreilles, et Arteta mesure l’opportunité d’entrer dans la légende du club.
« Nous sommes impatients d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire de notre club et de remporter la Ligue des champions », a ajouté Arteta, affirmant ainsi son intention de décrocher un doublé historique sur la scène européenne et nationale.
Rehausser le niveau à l’Emirates
Arteta, qui a remporté la FA Cup dès sa première saison en 2020 après plusieurs années d’efforts infructueux, est convaincu que le statut de « champion » donnera à son équipe un nouvel élan de confiance. Ce capital pourrait s’avérer décisif lorsque les Gunners entreront sur la pelouse éclairée de Budapest le week-end prochain.
« J'ai dit aux garçons que ce maillot représentait désormais autre chose », a expliqué Arteta. « Nous sommes les champions, et cela nous apporte beaucoup de confiance, ainsi qu'une présence et une énergie différentes. Mais cela implique aussi une autre forme de responsabilité. Mon travail, ainsi que celui de tout le monde au club, va désormais consister à relever la barre et à aller encore plus loin, car je pense que nous en sommes capables. »
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Soulagement et rédemption pour l'Espagnol
Après avoir échoué dans les dernières semaines des campagnes précédentes, le soulagement était palpable chez l’entraîneur d’Arsenal alors qu’il célébrait sur la pelouse avec sa famille. Ayant recours à des techniques de visualisation pour s’imaginer avec le trophée, la réalité des faits a donné au manager le sentiment d’avoir eu raison d’utiliser ces méthodes.
« Je suis le même, mais je suis plus heureux et soulagé, je dirais », a avoué Arteta. « De toute évidence, tout au long de ce parcours, nous avons franchi des étapes importantes. Nous avons accompli beaucoup de choses qui, à mon avis, ont une grande valeur. Mais en fin de compte, nous sommes ici pour remporter des trophées majeurs. C'était l'objectif ultime. Nous sommes passés tout près, et à trois reprises, nous avons échoué sur le fil, ce qui a été très douloureux. Mais je pense que c’est ce qui nous a tous poussés à trouver de nouvelles façons de montrer de quoi nous sommes capables. C’est pourquoi j’ai dit que la manière dont nous y sommes parvenus rend cette victoire encore plus belle. »