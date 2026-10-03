Le défenseur italien Alessandro Bastoni a inscrit son deuxième but en deux matches de Ligue des nations de l’UEFA pour arracher un match nul 1-1 contre la France à Paris. Le défenseur central de l’Inter a répondu à l’ouverture du score de Michael Olise, signant un retour mémorable en sélection après sa longue absence consécutive à un carton rouge lors du barrage de Coupe du monde contre la Bosnie-Herzégovine.

Bastoni avait déjà marqué lors de la victoire 4-1 de l’Italie contre la Turquie avant de signer une nouvelle réalisation décisive au Stade de France.

Son but a fait de lui le meilleur buteur du deuxième mandat de Roberto Mancini à la tête de la sélection.