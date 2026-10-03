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« Nous avons gâché leur grande fête ! » : Alessandro Bastoni lance un avertissement musclé après que l’Italie a fait taire Paris
Bastoni boucle un remarquable retournement de situation en sélection à Paris
Le défenseur italien Alessandro Bastoni a inscrit son deuxième but en deux matches de Ligue des nations de l’UEFA pour arracher un match nul 1-1 contre la France à Paris. Le défenseur central de l’Inter a répondu à l’ouverture du score de Michael Olise, signant un retour mémorable en sélection après sa longue absence consécutive à un carton rouge lors du barrage de Coupe du monde contre la Bosnie-Herzégovine.
Bastoni avait déjà marqué lors de la victoire 4-1 de l’Italie contre la Turquie avant de signer une nouvelle réalisation décisive au Stade de France.
Son but a fait de lui le meilleur buteur du deuxième mandat de Roberto Mancini à la tête de la sélection.
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La star de l’Inter dévoile sa fierté après avoir gâché les plans de célébration des Français
S'exprimant après le match, Bastoni s'est dit ravi de la force collective de l'Italie face à une opposition de classe mondiale. Le défenseur a révélé que l'équipe s'était rendue à Paris avec la ferme intention de gâcher les festivités prévues par la France.
Bastoni a souligné que le maintien de la discipline défensive immédiatement après avoir marqué restait sa priorité absolue.
« C'était un match difficile, nous savions que ce le serait, mais je suis tellement heureux de la performance de l'équipe », a déclaré Bastoni à RAI Sport. « Nous nous sommes battus avec acharnement, nous avons souffert, nous avons même ruiné certains des objectifs de la France pour ce soir, alors qu'elle s'était préparée à une grande célébration. C'est évidemment agréable de marquer encore, mais dès que cela a été fait, j'ai pensé que nous devions nous assurer de ne pas en encaisser un autre. »
Un défenseur se confie sur sa résilience personnelle et la manière de surmonter les revers
Bastoni est revenu sur ses difficultés récentes, qui incluaient son expulsion en play-offs et les spéculations hors terrain poussant à son départ de Serie A. Le joueur de 25 ans a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais perdu confiance en ses capacités au cours d’une carrière professionnelle de plus de 300 matches.
L’histoire était favorable aux visiteurs devant le but, la France n’ayant plus réussi à garder sa cage inviolée face à l’Italie depuis septembre 2007.
L’Italie a poussé pour inscrire un but victorieux en fin de match après le carton rouge reçu par Dayot Upamecano dans les dernières minutes.
« Je ne m’attendais pas à marquer deux buts, mais je n’ai jamais perdu confiance en moi, a ajouté Bastoni. Je ne laisserai pas une ou deux situations gâcher une carrière de plus de 300 matches. Je remercie ma famille d’être à mes côtés et j’espère que le fait de garder la tête haute sera vu comme quelque chose de positif. »
- AFP
L’Italie envoie un signal fort avant son prochain test international
Bastoni estime que la performance autoritaire de l’Italie à Paris apporte un important regain de confiance au groupe pour la suite. Il a affirmé qu’afficher une telle résilience face à une opposition de très haut niveau prouve que l’Italie peut rivaliser avec n’importe quelle nation du football mondial.
L’équipe de Roberto Mancini se tourne désormais vers son prochain rendez-vous de Ligue des nations pour conclure cette fenêtre internationale.
L’Italie vise à entretenir sa dynamique lors de sa prochaine rencontre.
« Nous avons cru en nos chances de victoire dès le début, a conclu Bastoni. C’est un signal fort, parce que si nous pouvons livrer une performance comme celle-ci contre la France à Paris, alors nous pouvons le faire contre n’importe qui. Maintenant, il y a un autre match dans cette série et nous ne prenons rien pour acquis. »
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