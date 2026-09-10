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« Nous avons fait une offre équitable ! » - Le directeur de Barcelone, Deco, réplique à l'Atlético de Madrid au sujet de la poursuite de Julian Alvarez et nie toute accusation d'approche illégale
L’Atleti a rejeté l’offre de 100 M€ du Barça pour Alvarez
Barcelone a identifié Alvarez comme sa cible prioritaire de l’été pour remplacer les attaquants partants Robert Lewandowski et Ferran Torres. Le club catalan a formulé une offre d’environ 100 millions d’euros, étalée sur trois saisons, mais l’Atletico Madrid a fermement refusé de négocier.
Les tensions se sont intensifiées lorsque Alvarez a publiquement exprimé son désir de partir pendant la Coupe du monde. Cela a poussé la direction des Colchoneros à publier un communiqué virulent, bloquant unanimement le transfert et accusant Barcelone de conduite contraire à l’éthique.
Le club de la capitale aurait également déposé des plaintes auprès de la RFEF et de la FIFA pour une approche illicite présumée, tout en accusant le champion de Liga de manipuler les médias.
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Deco insiste sur le fait que Barcelone a agi avec respect
Dans un entretien accordé à RAC1, Deco a défendu l’approche de Barcelone et balayé les accusations selon lesquelles le club aurait demandé au joueur de 26 ans de forcer son départ. « Nous avons les informations que nous avons. Nous avons fait les choses correctement », a expliqué Deco. « Nous avons fait une offre et n’avons reçu aucune réponse. On en a davantage parlé dans la presse. Nous leur avons parlé avec respect. Ils nous ont dit dès le départ qu’ils ne voulaient pas le vendre.
« Je ne peux pas en dire beaucoup plus que la réalité. Nous avons fait une offre formelle et équitable... Nous avons proposé de payer sur trois saisons. Il y a des clubs qui paient en cinq échéances. »
Le directeur sportif a totalement rejeté les accusations de l’Atlético concernant un comportement déloyal en coulisses. « Le Barça n’a pas dit à Julian d’exprimer publiquement son désir de quitter l’Atlético », a-t-il déclaré. « On ne peut pas continuer à revenir sans cesse sur le même sujet. C’est bien plus une question de pression sociale que de réalité. Il n’y a rien de plus que cela. »
Barcelone contraint de revoir sa stratégie sur le marché des transferts
Avec le maintien d’Alvarez à Madrid, Barcelone a été contraint de revoir sa stratégie sur le marché des transferts. Deco a souligné qu’il était pratiquement impossible de remplacer un attaquant du calibre de Lewandowski, ce qui a conduit le club à explorer d’autres profils offensifs sur le marché.
« Si Julian ne nous avait pas rejoints, nous aurions dû chercher un profil similaire. C’est pour cela que nous avons signé Gabriel [Jesus] », a confirmé Deco. « Avec [Karim] Adeyemi, l’opportunité s’est présentée plus tôt. Quant à [Roony] Bardghji, nous avions prévu de le prêter. »
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Alvarez fait son retour avec l'Atletico
Après avoir été totalement écarté du match d'ouverture de l'Atlético en Liga en pleine saga de transfert, Alvarez a depuis réintégré l'effectif de Diego Simeone. Il a fait son retour en entrant en seconde période lors d'une défaite 3-0 face à l'Athletic Club.
L'attaquant argentin a ensuite voyagé avec le groupe pour l'entrée en lice de l'Atlético dans la phase de ligue de la Ligue des champions contre Liverpool. Cependant, l'équipe de Simeone s'est finalement inclinée 2-1 sur la pelouse de Liverpool.
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