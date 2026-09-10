Barcelone a identifié Alvarez comme sa cible prioritaire de l’été pour remplacer les attaquants partants Robert Lewandowski et Ferran Torres. Le club catalan a formulé une offre d’environ 100 millions d’euros, étalée sur trois saisons, mais l’Atletico Madrid a fermement refusé de négocier.

Les tensions se sont intensifiées lorsque Alvarez a publiquement exprimé son désir de partir pendant la Coupe du monde. Cela a poussé la direction des Colchoneros à publier un communiqué virulent, bloquant unanimement le transfert et accusant Barcelone de conduite contraire à l’éthique.

Le club de la capitale aurait également déposé des plaintes auprès de la RFEF et de la FIFA pour une approche illicite présumée, tout en accusant le champion de Liga de manipuler les médias.



