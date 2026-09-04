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« Nous avons eu une conversation » : la cible du Real Madrid, Kees Smit, révèle pourquoi il a REJETÉ un transfert estival retentissant pour rester à l’AZ Alkmaar
La recherche d’un milieu de terrain du Real Madrid
Le Real Madrid a activement recherché des renforts au milieu de terrain tout au long du récent mercato. Si l'équipe de Jose Mourinho a recruté l'ancien joueur phare de Manchester City Bernardo Silva, ainsi que le grand espoir Sergio Martinez, le club madrilène est resté à l'affût d'autres renforts dans l'entrejeu.
Rodri, capitaine de l'Espagne championne du monde, est apparu comme la priorité du club, mais a finalement rejoint le rival barcelonais, forçant le Real Madrid à explorer d'autres options. Le géant espagnol a ensuite dressé une liste restreinte de candidats capables d'avoir un impact immédiat au Bernabeu.
Le jeune talent de l'AZ Alkmaar Smit figurait en bonne place sur cette liste. Malgré un intérêt marqué de plusieurs grands clubs européens tout au long de l'été, le Néerlandais de 20 ans en a surpris plus d'un en s'engageant à court terme avec son club actuel.
L’intervention du coach change tout
S’exprimant auprès des canaux médiatiques officiels de l’AZ Alkmaar, Smit a reconnu qu’il s’attendait au départ à partir pendant l’été. Le milieu de terrain a expliqué qu’une intervention de l’entraîneur principal de l’AZ, Lee-Roy Echteld, avait finalement changé sa perspective.
« Pour être honnête, au début, j’avais le sentiment que j’allais partir, mais il s’est ensuite avéré que l’entraîneur voulait vraiment que je reste », a-t-il déclaré, comme relayé par AS. « Je me sens bien ici, entouré de mes amis et de ma famille. C’est pourquoi je suis resté. »
Le jeune joueur a également révélé que le club d’Eredivisie avait fermement fermé la porte à un éventuel départ en fin de mercato.
« Il y a dix jours, j’ai eu une conversation, puis l’AZ n’a plus voulu me laisser partir », a ajouté Smit. « Je l’ai pris positivement, parce que j’ai le sentiment de ne pas avoir encore terminé ici. »
En faisant abstraction du bruit autour des transferts
Rejoindre un club de l’envergure du Real Madrid s’accompagne d’une intense attention médiatique, une réalité à laquelle le produit de l’académie de l’AZ a dû faire face alors que les spéculations concernant son avenir faisaient la une en Espagne comme aux Pays-Bas. Cependant, Smit a choisi de se détacher des rumeurs quotidiennes.
« Au début, je lisais beaucoup, mais ensuite j’ai commencé à le faire moins », a-t-il indiqué. « Parce que certaines choses ne sont pas vraies non plus. Je gère ça assez bien. En bref, je suis ici et je suis heureux d’être ici. »
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Poursuite du développement aux Pays-Bas
Maintenant que le mercato est bel et bien fermé, Smit peut se concentrer pleinement sur son développement à l’AFAS Stadion. Rester dans un environnement familier lui garantit un temps de jeu régulier en équipe première, indispensable à la progression d’un jeune joueur sous la direction d’Echteld.
Le milieu de terrain a déjà justifié cette confiance avec un début de saison spectaculaire. Tout juste après avoir aidé l’AZ à remporter la Coupe des Pays-Bas la saison dernière, Smit a joué un rôle majeur lorsque son équipe a écrasé le PSV Eindhoven 4-0 pour s’adjuger le Johan Cruyff Shield lors du lever de rideau de la saison.
S’il maintient cette forme étincelante dans l’élite néerlandaise, des prétendants de premier plan comme le Real Madrid reviendront sans aucun doute à la charge. Pour l’instant, l’adolescent a pour mission de porter les ambitions nationales de l’AZ et de prouver qu’il est prêt à franchir un cap monumental à l’avenir.
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