Le Real Madrid a activement recherché des renforts au milieu de terrain tout au long du récent mercato. Si l'équipe de Jose Mourinho a recruté l'ancien joueur phare de Manchester City Bernardo Silva, ainsi que le grand espoir Sergio Martinez, le club madrilène est resté à l'affût d'autres renforts dans l'entrejeu.

Rodri, capitaine de l'Espagne championne du monde, est apparu comme la priorité du club, mais a finalement rejoint le rival barcelonais, forçant le Real Madrid à explorer d'autres options. Le géant espagnol a ensuite dressé une liste restreinte de candidats capables d'avoir un impact immédiat au Bernabeu.

Le jeune talent de l'AZ Alkmaar Smit figurait en bonne place sur cette liste. Malgré un intérêt marqué de plusieurs grands clubs européens tout au long de l'été, le Néerlandais de 20 ans en a surpris plus d'un en s'engageant à court terme avec son club actuel.



