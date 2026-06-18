« Nous avons eu Michel Platini, nous avons eu Zinédine Zidane et je suis convaincu que nous avons désormais Michael Olise. Je pense qu'il est un futur lauréat du Ballon d'Or. Il possède toutes les qualités nécessaires pour briller sur la plus grande scène », a déclaré Patrick Vieira à la chaîne de télévision ITV Football.
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« Nous avons eu Platini, Zidane et maintenant Michael Olise ! » Une légende française ne tarit pas d’éloges sur la superstar du FC Bayern
L’entraîneur de 49 ans a souligné : « Il a une excellente lecture du jeu. Son style et la qualité de ses passes vers Mbappé étaient exceptionnels. Il fait tout pour offrir aux attaquants des occasions de but prometteuses. »
Lors du premier match de la France dans cette Coupe du monde, remporté 3-1 contre le Sénégal, Olise a délivré deux passes décisives. À la 66^e minute, son centre a permis à Kylian Mbappé d’ouvrir le score (1-0). Puis, à la sixième minute du temps additionnel, une nouvelle offrande d’Olise a trouvé Mbappé, qui a inscrit le 3-1 juste après la réduction du score sénégalaise.
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Olise a brillé tout au long de la saison avec le Bayern.
Olise a ainsi démontré qu’il n’avait rien perdu de son niveau de jeu. Sous les couleurs du FC Bayern, le joueur de 24 ans a déjà brillé, contribuant au doublé championnat-Coupe d’Allemagne.
En 52 matchs officiels sous le maillot du club le plus titré d’Allemagne, l’international a directement participé à 53 buts : 22 réalisations et 31 passes décisives. Après deux saisons à Munich, son bilan s’élève à 42 buts et 54 passes en 107 rencontres officielles.
Olise s’est imposé comme un élément clé de l’équipe de France.
International depuis septembre 2024 avec l’équipe de France, Olise s’est rapidement rendu indispensable. Il totalise déjà 18 sélections, ponctuées de sept buts et cinq passes décisives.
Les éloges de Vieira, qui sait de quoi il parle, comptent beaucoup pour lui. Entre 1997 et 2009, Vieira a disputé 107 matchs sous le maillot bleu, remportant la Coupe du monde 1998, l’Euro 2000 et la Coupe des Confédérations 2001.