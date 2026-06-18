« Nous avons eu Platini, Zidane et maintenant Michael Olise ! » Une légende française ne tarit pas d’éloges sur la superstar du FC Bayern

L’entraîneur de 49 ans a souligné : « Il a une excellente lecture du jeu. Son style et la qualité de ses passes vers Mbappé étaient exceptionnels. Il fait tout pour offrir aux attaquants des occasions de but prometteuses. »

Lors du premier match de la France dans cette Coupe du monde, remporté 3-1 contre le Sénégal, Olise a délivré deux passes décisives. À la 66^e minute, son centre a permis à Kylian Mbappé d’ouvrir le score (1-0). Puis, à la sixième minute du temps additionnel, une nouvelle offrande d’Olise a trouvé Mbappé, qui a inscrit le 3-1 juste après la réduction du score sénégalaise.