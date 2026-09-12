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« Nous avons eu ce que nous méritions » : Xabi Alonso admet que Chelsea doit s'améliorer après le revers contre Hull City
Alonso en demande plus à des Blues décevants
Xabi Alonso n’a pas mâché ses mots dans son analyse d’après-match après avoir vu son Chelsea laisser filer son avantage à Stamford Bridge. C’est le deuxième match de championnat consécutif lors duquel les Blues ne parviennent pas à conserver leur avance, après avoir connu un sort similaire le week-end dernier lorsque l’ouverture du score de Morgan Rogers avait été renversée lors d’une défaite 2-1 contre Arsenal. L’Espagnol a exprimé une frustration importante face au manque de constance affiché par ses joueurs, estimant qu’une brève période de domination était très loin de suffire pour décrocher les trois points en Premier League.
S’exprimant auprès de BBC Sport après le coup de sifflet final, l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen a déclaré : « Nous sommes déçus du résultat. Nous voulions gagner. Nous devons être déçus par certains aspects de la performance, surtout lorsque nous menions. Nous avons été trop tendres sur l’égalisation. Nous pouvons faire beaucoup mieux. Bien jouer pendant 15 à 20 minutes, ce n’est pas suffisant. Il faut être à son meilleur niveau pendant 90 minutes. Par moments, nous ne sommes pas capables de conserver cet élan et cette intensité. Nous aurions pu faire plus, c’est certain, parce que nous avons eu des occasions. »
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Des erreurs défensives coûtent cher à Stamford Bridge
Le match a bien commencé pour les hôtes lorsque Rogers a trompé Konstantinos Tzolakis pour ouvrir le score après seulement sept minutes. Cependant, l’avantage de Chelsea s’est rapidement effondré en raison de coûteuses erreurs défensives. Jorrel Hato a mal jugé un ballon rebondissant dans sa propre surface pour offrir l’égalisation à Mohamed Belloumi, avant que l’ailier algérien ne frappe de nouveau quelques instants plus tard avec une tentative déviée par Levi Colwill pour donner l’avantage à Hull City, avant que Joao Pedro n’arrache plus tard un point pour Chelsea en reprenant en pleine lucarne le service de Cole Palmer.
Revenant sur la physionomie de la rencontre et les occasions manquées de prendre les trois points, Alonso a admis que son équipe avait eu de la chance de ne pas perdre, tout en regrettant son incapacité à transformer sa pression en fin de match en victoire. « Nous avons eu une ou deux bonnes occasions d’inscrire le but de la victoire, mais cela vous expose toujours », a expliqué l’entraîneur. « Pas content. Nous pouvons faire mieux. Nous avons eu ce que nous méritions. »
Une nouvelle ère exige du temps et de la maîtrise
Malgré ce contretemps, Alonso est resté concentré sur le projet à long terme actuellement en cours dans l'ouest de Londres. Chelsea avait réalisé un départ canon dans cette campagne avec des victoires prolifiques contre Fulham (3-2) et Brighton (4-3), avant que son élan ne soit freiné par une défaite 2-1 contre Arsenal puis par le match nul de samedi. Avec un effectif remanié et un nouveau staff technique, l'entraîneur a souligné que la construction d'un collectif cohérent est un processus progressif, notant que le manque de contrôle observé contre Hull est le symptôme d'une équipe encore en train de trouver son identité sous sa direction.
« Nous devons être plus solides et mieux maîtriser les choses. De nouveaux joueurs et un nouveau staff. C'est le processus. Dans quelques mois, je suis sûr que nous serons capables de mieux contrôler », a ajouté Alonso, appelant à la patience alors qu'il intègre ses recrues estivales.
- AFP
La trêve internationale offre à Chelsea l’occasion de se relancer
Chelsea va désormais tourner son attention vers le déplacement de vendredi sur la pelouse de Brentford, son dernier match avant la trêve internationale. La pause à venir dans le calendrier national offrira à Alonso un temps précieux pour se réorganiser et peaufiner son dispositif tactique avant que Chelsea ne reprenne sa campagne de Premier League contre Bournemouth à Stamford Bridge le 10 octobre.
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