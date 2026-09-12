« Nous avons eu ce que nous méritions » : Xabi Alonso admet que Chelsea doit s'améliorer après le revers contre Hull City

Xabi Alonso n’a pas mâché ses mots dans son analyse d’après-match après avoir vu son Chelsea laisser filer son avantage à Stamford Bridge. C’est le deuxième match de championnat consécutif lors duquel les Blues ne parviennent pas à conserver leur avance, après avoir connu un sort similaire le week-end dernier lorsque l’ouverture du score de Morgan Rogers avait été renversée lors d’une défaite 2-1 contre Arsenal. L’Espagnol a exprimé une frustration importante face au manque de constance affiché par ses joueurs, estimant qu’une brève période de domination était très loin de suffire pour décrocher les trois points en Premier League.

S’exprimant auprès de BBC Sport après le coup de sifflet final, l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen a déclaré : « Nous sommes déçus du résultat. Nous voulions gagner. Nous devons être déçus par certains aspects de la performance, surtout lorsque nous menions. Nous avons été trop tendres sur l’égalisation. Nous pouvons faire beaucoup mieux. Bien jouer pendant 15 à 20 minutes, ce n’est pas suffisant. Il faut être à son meilleur niveau pendant 90 minutes. Par moments, nous ne sommes pas capables de conserver cet élan et cette intensité. Nous aurions pu faire plus, c’est certain, parce que nous avons eu des occasions. »