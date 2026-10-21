S’exprimant devant la presse après le coup de sifflet final, Luis Enrique a reconnu l’ampleur du défi technique posé par son ancien club.

« Je m’y attendais. Le match a été très équilibré. On ne peut pas se rendre compte du niveau du Barça avant de l’affronter », a déclaré l’entraîneur du PSG après la rencontre, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. « Face à des équipes de votre niveau ou d’un niveau supérieur, il faut savoir s’adapter. »

Malgré une prise de contrôle rapide de la rencontre, il a reconnu que son équipe avait dû traverser une période très difficile après la pause. Revenant sur l’évolution du rapport de force, il a expliqué : « Nous avons bien contrôlé la première mi-temps, mais en seconde période, nous avons souffert pendant 10 ou 15 minutes. »



