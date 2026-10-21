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« Nous avons été supérieurs ! » : Luis Enrique dévoile les secrets tactiques qui ont permis au PSG de démolir Barcelone, infligeant aux hommes de Hansi Flick leur première défaite de la saison lors d’un choc en Ligue des champions
Le pressing haut coupe l’élan du Barça
Le FC Barcelone est arrivé dans la capitale française fort d’une série de 11 victoires consécutives, paraissant presque irrésistible sous les ordres de Flick. Mais les géants catalans ont fini par céder face à un Paris Saint-Germain infatigable, qui a refusé de les laisser dicter le rythme à l’extérieur.
Les Parisiens se sont appuyés sur un pressing intense, mobilisant notamment leurs joueurs offensifs pour perturber la construction fluide des visiteurs. En empêchant efficacement le ballon de progresser dès le haut du terrain, les champions de Ligue 1 ont coupé l’approvisionnement des principaux créateurs du FC Barcelone.
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S’adapter à des adversaires de très haut niveau
S’exprimant devant la presse après le coup de sifflet final, Luis Enrique a reconnu l’ampleur du défi technique posé par son ancien club.
« Je m’y attendais. Le match a été très équilibré. On ne peut pas se rendre compte du niveau du Barça avant de l’affronter », a déclaré l’entraîneur du PSG après la rencontre, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. « Face à des équipes de votre niveau ou d’un niveau supérieur, il faut savoir s’adapter. »
Malgré une prise de contrôle rapide de la rencontre, il a reconnu que son équipe avait dû traverser une période très difficile après la pause. Revenant sur l’évolution du rapport de force, il a expliqué : « Nous avons bien contrôlé la première mi-temps, mais en seconde période, nous avons souffert pendant 10 ou 15 minutes. »
La discipline défensive dès la première ligne
Le tournant du match a été l’engagement sans faille des attaquants du PSG, qui ont joué le rôle de première ligne défensive. Saluant ce travail collectif, Enrique a souligné la manière dont ses attaquants avaient neutralisé le milieu de terrain de Barcelone.
« Les attaquants ont fait un excellent travail défensif ; nous avons été supérieurs dans la récupération du ballon dans la moitié de terrain adverse », a-t-il estimé. « Pour prendre le ballon à Lamine [Yamal], Fermin [Lopez] ou Dani Olmo, le soutien est essentiel. »
Cette victoire européenne cruciale face à son ancien club lui a inspiré des sentiments partagés, même si son engagement envers son équipe actuelle ne fait aucun doute. Il a ajouté : « Je suis supporter du Barça, mais je suis un professionnel et je savoure les victoires de mon équipe. »
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Défendre le titre européen
Avec ce résultat marquant, les champions en titre ont rappelé avec force leur valeur lors de la saison 2026-2027. Ils devront toutefois maintenir cette intensité défensive sans relâche pour défendre leur titre malgré un calendrier continental exigeant.
Désormais attendu au tournant, le club parisien doit prouver qu’il peut faire preuve d’une telle discipline tactique au plus haut niveau avec régularité. Dans les semaines à venir, éviter tout excès de confiance sera aussi crucial que la qualité de son jeu sur le terrain.
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