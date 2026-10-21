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« Nous avons été à la hauteur du défi » : le buteur Desire Doue salue un PSG impitoyable, qui a mis fin à la série de 11 matches sans défaite de Barcelone lors d’un match d’anthologie en Ligue des champions
Une pépite française inspire la victoire de Paris
Doue a salué la prestation pleine de réalisme des Parisiens après leur victoire face à leurs visiteurs espagnols, qui a mis fin à la série de 11 matches sans défaite des leaders de la Liga en Ligue des champions. Dans la continuité de sa prestation remarquable face à Manchester City la semaine dernière, l’attaquant a ouvert le score à la 38e minute d’une frappe à ras de terre dans le coin inférieur du but. Ce but est intervenu lors d’une première période au cours de laquelle le FC Barcelone a subi 10 tirs cadrés, son pire total depuis au moins 2003-2004.
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Les locaux, qui exercent un pressing haut, punissent les erreurs défensives
Le pressing agressif des locaux a semé le chaos après seulement 79 secondes, lorsque Khvicha Kvaratskhelia a trouvé le poteau à la suite d’une perte de balle de Pedri. Le gardien des visiteurs, Joan Garcia, a ensuite repoussé une tentative d’Ousmane Dembele, puis a mis en échec à deux reprises Ferran Torres, entré en jeu après la sortie sur blessure de Dembele. À l’autre bout du terrain, le gardien russe Matvey Safonov a repoussé les tentatives de Raphinha et de Fermin Lopez.
Revenant sur la façon dont son équipe a répondu présent, Doue a déclaré à PSG TV : « Nous savions que ce serait un match de très haut niveau. Nous avons été à la hauteur et montré de très belles choses dans le jeu. Nous avons su saisir nos occasions. L’objectif était de marquer plus de buts qu’eux, car nous savions qu’ils pouvaient marquer eux aussi. C’est un adversaire de qualité, mais nous avons gagné et c’est fantastique. »
Une déferlante en seconde période scelle un total historique
Le latéral de 19 ans Xavi Espart a égalisé au premier poteau dix minutes après la reprise, mais Lucas Hernandez a redonné l’avantage à l’équipe à domicile d’une tête dominatrice sur corner. Lamine Yamal a ensuite effacé Warren Zaire-Emery pour porter le score à 2-2, mais moins de deux minutes plus tard, Vitinha a contrôlé un dégagement de la poitrine avant de marquer d’une reprise de volée, puis Fabian Ruiz a repris le centre à ras de terre d’Achraf Hakimi.
Cette victoire porte le total des tenants du titre à 14 buts en trois rencontres, égalant le record d’Arsenal en 2010-2011. Ils deviennent aussi la première équipe depuis le FC Barcelone, entre septembre 2016 et mars 2017, à marquer au moins quatre buts lors de trois matches consécutifs à domicile dans la compétition.
Soulignant la capacité de son équipe à réagir immédiatement chaque fois que les visiteurs égalisaient, Doue a ajouté : « Quoi qu’il arrive pendant le match, nous essayons de rester concentrés à chaque instant. Nous connaissons nos qualités, nous savons que nous pouvons marquer à tout moment, que ce soit juste après avoir encaissé un but ou juste après en avoir marqué un nous-mêmes. Nous sommes capables de rester concentrés sur ce que nous devons faire et, ce soir, nous l’avons bien fait. »
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Un déplacement en Espagne attend les leaders du groupe
En empochant les trois points, le PSG porte son total à neuf points après ses trois premiers matches de la phase de ligue. Le champion de France se rendra ensuite en Espagne pour affronter Villarreal le mardi 3 novembre, mais devra d’abord évaluer la gravité de la blessure subie par Dembele en première période. De son côté, Barcelone reste à six points et tentera de rebondir en accueillant Aston Villa au Camp Nou le même soir.
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