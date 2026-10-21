Le latéral de 19 ans Xavi Espart a égalisé au premier poteau dix minutes après la reprise, mais Lucas Hernandez a redonné l’avantage à l’équipe à domicile d’une tête dominatrice sur corner. Lamine Yamal a ensuite effacé Warren Zaire-Emery pour porter le score à 2-2, mais moins de deux minutes plus tard, Vitinha a contrôlé un dégagement de la poitrine avant de marquer d’une reprise de volée, puis Fabian Ruiz a repris le centre à ras de terre d’Achraf Hakimi.

Cette victoire porte le total des tenants du titre à 14 buts en trois rencontres, égalant le record d’Arsenal en 2010-2011. Ils deviennent aussi la première équipe depuis le FC Barcelone, entre septembre 2016 et mars 2017, à marquer au moins quatre buts lors de trois matches consécutifs à domicile dans la compétition.

Soulignant la capacité de son équipe à réagir immédiatement chaque fois que les visiteurs égalisaient, Doue a ajouté : « Quoi qu’il arrive pendant le match, nous essayons de rester concentrés à chaque instant. Nous connaissons nos qualités, nous savons que nous pouvons marquer à tout moment, que ce soit juste après avoir encaissé un but ou juste après en avoir marqué un nous-mêmes. Nous sommes capables de rester concentrés sur ce que nous devons faire et, ce soir, nous l’avons bien fait. »