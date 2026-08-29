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« Nous avons énormément de potentiel ! » - Nico Gonzalez salue des débuts de rêve à Newcastle après la victoire contre Tottenham
Impact immédiat dans le nord de Londres
Gonzalez n’a pas tardé à se présenter aux fidèles de St James’ Park, jouant un rôle clé alors que Matthias Jaissle a décroché sa première victoire en Premier League en tant qu’entraîneur de Newcastle United. L’ancien milieu de terrain de Manchester City, arrivé dans le cadre d’un transfert initial de 48 millions de livres sterling pouvant atteindre 52 millions avec les bonus, a semblé parfaitement à son aise dans l’entrejeu de Newcastle, apportant l’intelligence tactique et la vision du jeu qui ont aidé à faire sauter la défense accrocheuse de Tottenham en seconde période.
Revenant sur son adaptation express à la vie sur le Tyneside, le milieu a reconnu que le caractère tourbillonnant de son transfert rendait cette performance encore plus spéciale. « C’était incroyable. Je suis ici depuis quatre jours, donc ce n’était pas facile pour moi de commencer, mais je suis vraiment heureux du travail que j’ai fait et que l’équipe a fait », a déclaré Gonzalez à BBC Match of the Day.
- Getty Images Sport
Les ajustements tactiques portent leurs fruits
Après une première période fermée, Newcastle est revenu des vestiaires avec une vigueur retrouvée, finissant par prendre le dessus sur l’équipe de Roberto De Zerbi. L’ouverture du score est venue de Gonzalez, qui a trouvé Amar Dedic pour servir Anthony Elanga, le Suédois éliminant proprement Sandro Tonali avant de glisser le ballon au fond. Gonzalez a expliqué que, même si les consignes venues du banc étaient restées les mêmes, l’équipe avait élevé son niveau d’exécution et d’intensité pour repartir du nord de Londres avec les trois points.
« L’idée [en seconde période] était la même, mais nous avons fait quelques ajustements et nous avons été un peu plus agressifs contre eux. Je pense que ce groupe a énormément de potentiel, nous sommes vraiment jeunes et nous avons encore une grande marge de progression, et même aujourd’hui, j’ai eu le sentiment que nous avons continué à progresser et à nous sentir plus à l’aise, et c’est dans cette voie que nous devons continuer. »
Mettre en œuvre le plan de Jaissle
L’un des temps forts de l’après-midi a été l’implication de Gonzalez sur le but de l’ouverture du score, où sa vision du jeu a transpercé l’arrière-garde de Tottenham. Le milieu de terrain, qui a disputé 59 matches avec City après un transfert de 52 millions de livres sterling en provenance de Porto au début de l’année 2025, avant de voir son nombre de titularisations diminuer après janvier, a révélé que ce type d’action précis était un sujet dont il avait longuement parlé avec Jaissle depuis son arrivée.
« C’est quelque chose dont j’ai beaucoup parlé avec l’entraîneur. Il veut que je voie ce genre de ballons et j’en ai tenté quelques-uns en première période puis en seconde, et nous avons marqué. C’est quelque chose sur quoi nous avons essayé de travailler. À la mi-temps, nous nous sommes dit qu’il fallait continuer à faire cela parce qu’il est vraiment difficile de défendre contre ces types de joueurs. J’espère que cela nous apportera encore beaucoup plus de buts cette saison », a expliqué Gonzalez.
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Prendre de l’élan avant des débuts à St James’ Park
Cette victoire fait suite au match nul 2-2 concédé par Newcastle à domicile face à Liverpool lors de la première journée. Newcastle recevra ensuite Bournemouth le 5 septembre, où Gonzalez cherchera à confirmer son excellent début à l’occasion de ses très attendus débuts à domicile à St James' Park.
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