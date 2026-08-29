Gonzalez n’a pas tardé à se présenter aux fidèles de St James’ Park, jouant un rôle clé alors que Matthias Jaissle a décroché sa première victoire en Premier League en tant qu’entraîneur de Newcastle United. L’ancien milieu de terrain de Manchester City, arrivé dans le cadre d’un transfert initial de 48 millions de livres sterling pouvant atteindre 52 millions avec les bonus, a semblé parfaitement à son aise dans l’entrejeu de Newcastle, apportant l’intelligence tactique et la vision du jeu qui ont aidé à faire sauter la défense accrocheuse de Tottenham en seconde période.

Revenant sur son adaptation express à la vie sur le Tyneside, le milieu a reconnu que le caractère tourbillonnant de son transfert rendait cette performance encore plus spéciale. « C’était incroyable. Je suis ici depuis quatre jours, donc ce n’était pas facile pour moi de commencer, mais je suis vraiment heureux du travail que j’ai fait et que l’équipe a fait », a déclaré Gonzalez à BBC Match of the Day.