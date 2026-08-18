« Nous avons encore besoin de recrues » : une légende de Liverpool réclame quatre ou cinq nouveaux transferts pour soutenir Andoni Iraola

S'exprimant sur le podcast Footy Accumulators No Tippy Tappy Football, Thompson a affiché une profonde inquiétude concernant l'état actuel de l'effectif alors que l'équipe se prépare à affronter Newcastle United. Malgré la signature de Jeremy Jacquet par le club pour 60 millions de livres sterling et l'arrivée en prêt de Roland Araujo après les départs d'Ibrahima Konate et d'Andy Robertson, Thompson insiste sur le fait que cela ne suffit pas.

Insistant sur la nécessité d'avoir davantage de profondeur, Thompson a déclaré : « Défensivement, nous avons besoin de plus. C'est un secteur en particulier où, si Jacquet n'est pas totalement prêt, qui sera là ? C'est une question difficile. Nous avons encore besoin de recruter. Je pense qu'il nous faut probablement quatre, peut-être cinq joueurs au total à différents postes. »