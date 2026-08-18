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« Nous avons encore besoin de recrues » : une légende de Liverpool réclame quatre ou cinq nouveaux transferts pour soutenir Andoni Iraola
Des inquiétudes défensives sous la nouvelle direction
S'exprimant sur le podcast Footy Accumulators No Tippy Tappy Football, Thompson a affiché une profonde inquiétude concernant l'état actuel de l'effectif alors que l'équipe se prépare à affronter Newcastle United. Malgré la signature de Jeremy Jacquet par le club pour 60 millions de livres sterling et l'arrivée en prêt de Roland Araujo après les départs d'Ibrahima Konate et d'Andy Robertson, Thompson insiste sur le fait que cela ne suffit pas.
Insistant sur la nécessité d'avoir davantage de profondeur, Thompson a déclaré : « Défensivement, nous avons besoin de plus. C'est un secteur en particulier où, si Jacquet n'est pas totalement prêt, qui sera là ? C'est une question difficile. Nous avons encore besoin de recruter. Je pense qu'il nous faut probablement quatre, peut-être cinq joueurs au total à différents postes. »
- Getty Images Sport
Un soutien financier et une meilleure puissance d’achat
Liverpool viser apparemment un transfert retentissant pour l’ailier du Paris Saint-Germain Bradley Barcola, et Thompson estime que les finances sont solidement en place. Fenway Sports Group a récemment vendu une participation minoritaire dans le club pour 1,4 milliard de livres sterling, donnant à Iraola une marge de manœuvre importante sur le marché.
Évoquant le budget des transferts, Thompson a ajouté : « Sur le plan financier, nous pourrions dépenser cet argent parce que nous avons très, très bien travaillé sur les ventes. Et quand on regarde, rien que l’investissement que nous obtenons dans le club de football, des clubs comme Liverpool et Manchester United, quand on les voit parcourir le monde, cela montre que ce sont les deux plus grands clubs de football. Les gens veulent investir en eux, donc vous avez cela. »
Les évolutions tactiques de Bournemouth à Anfield
Thompson a également averti Iraola que diriger Liverpool représente un défi très différent par rapport à son passage à Bournemouth. Il a souligné que, tandis que Bournemouth évoluait souvent dans la peau de l’outsider en s’appuyant sur des contre-attaques, Liverpool se heurte fréquemment à des défenses regroupées qui exigent des solutions plus élaborées.
Thompson a insisté sur l’importance des membres actuels de l’effectif, en déclarant : « C’est là qu’il doit trouver cet ingrédient avec quelqu’un comme Florian Wirtz, où obtenir le meilleur de lui, et avoir Alexander Isak en pleine réussite, cela peut leur faire beaucoup de bien. »
Thompson est aussi revenu sur les récents changements d’entraîneur, notant que, contrairement au moment où Arne Slot a succédé à Jurgen Klopp, « Les choses ont mal tourné, donc vous avez besoin d’un nouvel entraîneur, de nouvelles idées. »
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Quelle suite pour Liverpool ?
Il ne reste plus que cinq jours à Liverpool pour finaliser sa préparation avant son premier match de Premier League contre Newcastle United. Iraola doit rapidement intégrer ses nouvelles idées tactiques, tandis que la cellule de recrutement s’active en urgence en coulisses. Boucler les quatre ou cinq recrues recommandées avant la fermeture du mercato sera absolument vital pour ses ambitions nationales cette année.
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