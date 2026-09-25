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« Nous avons écrit l’histoire ! » - Gianluigi Donnarumma se confie sur ses retrouvailles avec Roberto Mancini et son retour émouvant en Italie
Une nouvelle ère commence à Rome
Donnarumma s’est confié sur son message pour saluer le retour du sélectionneur Mancini au sein de la sélection italienne. La Squadra Azzurra se tourne désormais vers un énorme rendez-vous face à la Belgique, qui marque un nouveau chapitre pour l’équipe nationale.
Ce duel très attendu débutera au Stadio Olimpico de Rome vendredi à 20 h 45, heure française. La tâche qui attend le sélectionneur de retour est loin d’être simple. Le groupe A de la Ligue des nations est complété par deux autres adversaires redoutables, la France et la Turquie, ce qui signifie que chaque point sera crucial.
- AFP
Fier de porter ce maillot
Pour Donnarumma, enfiler le maillot national reste l’honneur ultime. Le gardien a déjà connu les sommets du football international, mais son désir de réussir pour sa patrie brûle plus que jamais depuis son départ de Serie A.
« Je suis tellement fier de représenter la Nazionale, encore plus depuis que j’ai commencé à jouer à l’étranger, parce que l’Italie me manque vraiment et que j’ai la passion de revenir représenter mon pays dans les tournois les plus importants », a expliqué Donnarumma, comme cité par Football Italia.
« C’est toujours excitant d’être de retour ici (au Stadio Olimpico), nous avons vécu de merveilleux moments dans ce stade. J’ai appris de chaque entraîneur avec lequel j’ai travaillé, de chaque membre du staff, et je ne cesserai jamais d’apprendre. »
Objectif : répéter l’histoire européenne
Donnarumma sait exactement ce qu’il faut pour gagner sous les ordres de Mancini. Le gardien a été un élément essentiel de l’effectif qui a soulevé le trophée de l’Euro 2020 aux côtés du respecté technicien italien. Interrogé sur le fait de savoir si le retour de Mancini a changé l’ambiance au sein du groupe, Donnarumma est resté mesuré.
« L’état d’esprit doit toujours être là, quel que soit l’entraîneur, parce que nous représentons notre pays, a-t-il ajouté. Chaque entraîneur a des idées tactiques différentes, et nous travaillons avec Mancini sur certains aspects. J’espère que nous pourrons obtenir certains des résultats que nous avions eus avec lui par le passé. Nous avons marqué l’histoire à l’Euro et espérons répéter cela. »
- Getty
En regardant vers l’avenir
Alors que le choc de vendredi soir contre la Belgique approche à grands pas, les ajustements tactiques mis en place à l’entraînement seront bientôt mis à l’épreuve. L’Italie sait qu’un bon départ à Rome est essentiel pour ses ambitions en Ligue des nations. L’objectif immédiat est d’obtenir un résultat contre les Belges.
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