Pour Donnarumma, enfiler le maillot national reste l’honneur ultime. Le gardien a déjà connu les sommets du football international, mais son désir de réussir pour sa patrie brûle plus que jamais depuis son départ de Serie A.

« Je suis tellement fier de représenter la Nazionale, encore plus depuis que j’ai commencé à jouer à l’étranger, parce que l’Italie me manque vraiment et que j’ai la passion de revenir représenter mon pays dans les tournois les plus importants », a expliqué Donnarumma, comme cité par Football Italia.

« C’est toujours excitant d’être de retour ici (au Stadio Olimpico), nous avons vécu de merveilleux moments dans ce stade. J’ai appris de chaque entraîneur avec lequel j’ai travaillé, de chaque membre du staff, et je ne cesserai jamais d’apprendre. »