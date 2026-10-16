Nous avons éclaté de rire : une légende de Chelsea raconte une anecdote savoureuse sur les buts de Messi

Au cours de sa carrière, Lionel Messi a atteint des chiffres si exceptionnels que ses adversaires n'ont pas trouvé les mots pour exprimer leur stupéfaction.

L'Ivoirien Didier Drogba, l'un des attaquants les plus marquants du football européen des dernières décennies, est le héros de l'une des anecdotes les plus étonnantes concernant la star argentine.

L'ancien joueur de Chelsea s'est souvenu de la réaction des joueurs du club londonien lorsque Roberto Di Matteo, alors entraîneur de Chelsea, leur a présenté les statistiques de buts des joueurs du Barça, avant la confrontation entre les deux équipes en demi-finale de la Ligue des champions 2012.

Cette histoire, racontée par Drogba dans son autobiographie, montre à quel point les chiffres de Messi étaient difficiles à appréhender, même pour des joueurs habitués à affronter les meilleures stars du monde.

Le journal Sport a publié les propos de Drogba, qui a déclaré : « Je me souviens très bien de cette anecdote. Di Matteo, l'entraîneur de Chelsea à l'époque, faisait ce qu'il avait toujours l'habitude de faire : il nous présentait une liste des meilleurs buteurs de l'équipe adverse. Généralement, on y voyait apparaître des noms comme Wayne Rooney, avec 22 buts, ou Robin van Persie, avec 15 buts, et ainsi de suite. »

Cette démarche faisait partie de la préparation habituelle des matches, le technicien italien souhaitant que ses joueurs connaissent les principales sources de danger offensif chez leurs adversaires. Mais lorsque est venu le moment d'analyser le Barça de Pep Guardiola, les chiffres ont provoqué une réaction totalement inattendue.

Drogba a poursuivi : « Quand la liste du Barça est apparue, Xavi était troisième avec 14 buts. À la deuxième place, on trouvait Alexis Sanchez et Cesc Fabregas, à égalité avec 15 buts chacun. Mais nous avons tous commencé à rire quand le nom du meilleur buteur de l'équipe est apparu à l'écran : Lionel Messi, avec 63 buts, dont 14 en Ligue des champions. »

Drogba a expliqué que l'écart gigantesque entre Messi et ses coéquipiers était tel qu'il a poussé les joueurs de Chelsea à réagir à ces chiffres avec un mélange d'incrédulité et d'humour.

Il ne s'agissait pas de minimiser la valeur de la star argentine, bien au contraire : ses chiffres étaient si exceptionnels qu'ils paraissaient impossibles à croire.

La légende ivoirienne a déclaré : « 63 buts cette saison-là ? C'était un chiffre tellement démesuré que nous nous sommes regardés les uns les autres, incapables d'y croire, puis nous avons commencé à rire. Que pouvions-nous faire d'autre ? J'ai même pris une photo du nombre de buts, parce que cela me semblait vraiment fou. »

Ce souvenir prend encore plus d'importance quand on sait que Messi a terminé cette saison-là avec 73 buts officiels sous le maillot du Barça, dont 50 en Liga, établissant un record historique dans la compétition. Par ailleurs, la star argentine a bouclé l'année 2012 avec 91 buts avec le Barça et la sélection de son pays, dépassant ainsi le précédent record que détenait Gerd Müller.