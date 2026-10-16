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Nous avons éclaté de rire : une légende de Chelsea raconte une anecdote savoureuse sur les buts de Messi

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63 buts qui ont déclenché les rires dans le vestiaire de Chelsea

Au cours de sa carrière, Lionel Messi a atteint des chiffres si exceptionnels que ses adversaires n'ont pas trouvé les mots pour exprimer leur stupéfaction.

L'Ivoirien Didier Drogba, l'un des attaquants les plus marquants du football européen des dernières décennies, est le héros de l'une des anecdotes les plus étonnantes concernant la star argentine.

L'ancien joueur de Chelsea s'est souvenu de la réaction des joueurs du club londonien lorsque Roberto Di Matteo, alors entraîneur de Chelsea, leur a présenté les statistiques de buts des joueurs du Barça, avant la confrontation entre les deux équipes en demi-finale de la Ligue des champions 2012.

Cette histoire, racontée par Drogba dans son autobiographie, montre à quel point les chiffres de Messi étaient difficiles à appréhender, même pour des joueurs habitués à affronter les meilleures stars du monde.

Le journal Sport a publié les propos de Drogba, qui a déclaré : « Je me souviens très bien de cette anecdote. Di Matteo, l'entraîneur de Chelsea à l'époque, faisait ce qu'il avait toujours l'habitude de faire : il nous présentait une liste des meilleurs buteurs de l'équipe adverse. Généralement, on y voyait apparaître des noms comme Wayne Rooney, avec 22 buts, ou Robin van Persie, avec 15 buts, et ainsi de suite. »

Cette démarche faisait partie de la préparation habituelle des matches, le technicien italien souhaitant que ses joueurs connaissent les principales sources de danger offensif chez leurs adversaires. Mais lorsque est venu le moment d'analyser le Barça de Pep Guardiola, les chiffres ont provoqué une réaction totalement inattendue.

Drogba a poursuivi : « Quand la liste du Barça est apparue, Xavi était troisième avec 14 buts. À la deuxième place, on trouvait Alexis Sanchez et Cesc Fabregas, à égalité avec 15 buts chacun. Mais nous avons tous commencé à rire quand le nom du meilleur buteur de l'équipe est apparu à l'écran : Lionel Messi, avec 63 buts, dont 14 en Ligue des champions. »

Drogba a expliqué que l'écart gigantesque entre Messi et ses coéquipiers était tel qu'il a poussé les joueurs de Chelsea à réagir à ces chiffres avec un mélange d'incrédulité et d'humour.

Il ne s'agissait pas de minimiser la valeur de la star argentine, bien au contraire : ses chiffres étaient si exceptionnels qu'ils paraissaient impossibles à croire.

La légende ivoirienne a déclaré : « 63 buts cette saison-là ? C'était un chiffre tellement démesuré que nous nous sommes regardés les uns les autres, incapables d'y croire, puis nous avons commencé à rire. Que pouvions-nous faire d'autre ? J'ai même pris une photo du nombre de buts, parce que cela me semblait vraiment fou. »

Ce souvenir prend encore plus d'importance quand on sait que Messi a terminé cette saison-là avec 73 buts officiels sous le maillot du Barça, dont 50 en Liga, établissant un record historique dans la compétition. Par ailleurs, la star argentine a bouclé l'année 2012 avec 91 buts avec le Barça et la sélection de son pays, dépassant ainsi le précédent record que détenait Gerd Müller.

  • FC Barcelona v FC Chelsea - UEFA Champions League Semi FinalGetty Images Sport

    Chelsea a réussi à arrêter Messi

    Ironie du sort, cette confrontation est devenue l'une des plus grandes déceptions européennes de Messi et du Barça sous la direction de Guardiola. Chelsea s'était imposé 1-0 à l'aller à Stamford Bridge, grâce à un but signé Drogba précisément, avant de résister au match retour au Camp Nou, une rencontre entrée dans l'histoire de la compétition.

    Le club catalan était parvenu à mener 2-0 grâce aux buts de Sergio Busquets et Andrés Iniesta, mais Chelsea, bien que réduit à 10 joueurs après l'exclusion de John Terry, a réussi à renverser le cours de la rencontre et à se qualifier pour la finale.

    Ramires a réduit l'écart avant la fin de la première période, puis Fernando Torres a inscrit le but du 2-2 final dans le temps additionnel.

    Messi a eu l'occasion de changer le cours de l'histoire, mais son penalty a heurté la barre transversale, tandis qu'une autre de ses tentatives s'est écrasée sur le poteau. La star argentine a ainsi achevé son parcours dans cette édition de la Ligue des champions avec 14 buts, le même nombre que celui affiché sur le fameux écran qui avait stupéfié Drogba et ses coéquipiers.

    Au bout du compte, Chelsea a été sacré champion de la Ligue des champions après avoir dominé le Bayern Munich en finale, au terme d'une séance de tirs au but.

    Drogba a été décisif en finale : il a inscrit le but égalisateur, puis converti le tir au but qui a offert le titre au club anglais.

    Quatorze ans plus tard, cette anecdote demeure l'une des meilleures illustrations de ce que signifiait affronter Messi à son apogée. Même ses adversaires les plus expérimentés avaient du mal à appréhender les chiffres qu'il affichait.

    Quant à Drogba, il a trouvé le moyen de conserver ce souvenir à jamais, en photographiant une statistique qui semblait défier toute logique.

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