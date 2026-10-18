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« Nous avons dû prendre des risques » : Mikel Arteta revient sur les difficultés offensives d’Arsenal avant que son équipe ne trouve la faille en fin de match face à un Nottingham Forest coriace
Arteta reconnaît avoir pris un risque tactique face à Forest
Arteta est revenu sur les décisions tactiques difficiles qu’il a fallu prendre pour venir à bout de la défense tenace de Nottingham Forest lors de leur courte victoire 1-0. Malgré une possession largement à leur avantage pendant la majeure partie de la rencontre, les champions en titre de Premier League ont eu énormément de mal à déjouer le bloc bas mis en place par l’équipe d’Oliver Glasner.
S’adressant aux médias après le coup de sifflet final, Arteta a souligné la force mentale nécessaire pour tenir bon dans un tel contexte. « Nous avons dû nous battre jusqu’à la dernière seconde pour obtenir cette victoire. C’est une équipe bien entraînée, difficile à déstabiliser. Nous avons dû prendre des risques, car c’est une équipe dangereuse », a-t-il expliqué. « Nous avons dû très bien gérer l’aspect émotionnel. Nous sommes restés concentrés et les joueurs entrés en jeu ont eu un impact considérable. »
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Le remplacement d’Eze expliqué
L’un des principaux sujets de discussion de l’après-midi a été la décision d’Arteta de sortir Eberechi Eze à la pause. L’ancien joueur de Crystal Palace avait été titularisé sur le flanc gauche, mais il a peiné à peser sur le jeu, sans tenter le moindre tir ni réussir un seul dribble pendant ses 45 minutes sur le terrain. Arteta a choisi de le remplacer par Madueke, un changement qui a finalement fait basculer le match en faveur d’Arsenal.
Arteta a expliqué que le dispositif défensif des hôtes avait empêché Eze de trouver les espaces dont il a besoin pour être efficace. « Leur façon de défendre. Les deux blocs sur les côtés, les deux contre deux qu’ils créaient sans réelle menace dans la profondeur. Ils obligeaient Daniel Munoz à jouer autrement, ce qui les mettait plus à l’aise. C’est pour cela que nous avons des joueurs aux qualités différentes et que nous nous adaptons à ce que le match nous propose », a déclaré l’entraîneur d’Arsenal.
Madueke salue la profondeur de l’effectif d’Arsenal
Madueke, auteur du but de la victoire, a salué l’effort collectif et la richesse de l’effectif d’Arsenal après son entrée en jeu décisive. L’ailier, qui doit faire face à une forte concurrence pour obtenir du temps de jeu au sein d’une attaque riche en talents, a souligné que chaque membre de l’effectif devait être prêt à peser sur le match, qu’il soit titulaire ou non.
L’international anglais a reconnu que l’engagement physique du match avait obligé Arsenal à s’adapter. « Nous avons dû puiser dans nos ressources, nous savions qu’il serait difficile de venir jouer ici. Il y a eu beaucoup de ballons aériens et de jeu direct. Dieu merci, nous avons réussi à gagner et nous poursuivons notre route avec trois points », a expliqué Madueke.
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La régularité et la suite du parcours d’Arsenal
Cette victoire marque un net redressement pour Arsenal, qui a désormais enchaîné trois victoires consécutives depuis sa décevante défaite 3-0 à Brighton en septembre. Ce résultat maintient le club à seulement trois points de Manchester City, en tête du classement.
Arsenal doit actuellement composer avec un calendrier chargé. Après avoir récemment battu Lille en Europe, le club se prépare désormais à un choc de Ligue des champions contre le Bayern Munich.
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