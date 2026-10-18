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Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduit par

« Nous avons dû prendre des risques » : Mikel Arteta revient sur les difficultés offensives d’Arsenal avant que son équipe ne trouve la faille en fin de match face à un Nottingham Forest coriace

M. Arteta
Arsenal
Nottingham Forest
Premier League

Mikel Arteta a reconnu que son équipe d’Arsenal avait dû prendre d’importants risques tactiques pour venir à bout d’un Nottingham Forest tenace, dimanche après-midi. Arsenal a longtemps peiné au City Ground avant qu’un tir dévié du remplaçant Noni Madueke, en fin de match, ne lui assure trois points précieux dans la défense de son titre en Premier League.

  • Arteta reconnaît avoir pris un risque tactique face à Forest

    Arteta est revenu sur les décisions tactiques difficiles qu’il a fallu prendre pour venir à bout de la défense tenace de Nottingham Forest lors de leur courte victoire 1-0. Malgré une possession largement à leur avantage pendant la majeure partie de la rencontre, les champions en titre de Premier League ont eu énormément de mal à déjouer le bloc bas mis en place par l’équipe d’Oliver Glasner.

    S’adressant aux médias après le coup de sifflet final, Arteta a souligné la force mentale nécessaire pour tenir bon dans un tel contexte. « Nous avons dû nous battre jusqu’à la dernière seconde pour obtenir cette victoire. C’est une équipe bien entraînée, difficile à déstabiliser. Nous avons dû prendre des risques, car c’est une équipe dangereuse », a-t-il expliqué. « Nous avons dû très bien gérer l’aspect émotionnel. Nous sommes restés concentrés et les joueurs entrés en jeu ont eu un impact considérable. »

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    Le remplacement d’Eze expliqué

    L’un des principaux sujets de discussion de l’après-midi a été la décision d’Arteta de sortir Eberechi Eze à la pause. L’ancien joueur de Crystal Palace avait été titularisé sur le flanc gauche, mais il a peiné à peser sur le jeu, sans tenter le moindre tir ni réussir un seul dribble pendant ses 45 minutes sur le terrain. Arteta a choisi de le remplacer par Madueke, un changement qui a finalement fait basculer le match en faveur d’Arsenal.

    Arteta a expliqué que le dispositif défensif des hôtes avait empêché Eze de trouver les espaces dont il a besoin pour être efficace. « Leur façon de défendre. Les deux blocs sur les côtés, les deux contre deux qu’ils créaient sans réelle menace dans la profondeur. Ils obligeaient Daniel Munoz à jouer autrement, ce qui les mettait plus à l’aise. C’est pour cela que nous avons des joueurs aux qualités différentes et que nous nous adaptons à ce que le match nous propose », a déclaré l’entraîneur d’Arsenal.


  • Madueke salue la profondeur de l’effectif d’Arsenal

    Madueke, auteur du but de la victoire, a salué l’effort collectif et la richesse de l’effectif d’Arsenal après son entrée en jeu décisive. L’ailier, qui doit faire face à une forte concurrence pour obtenir du temps de jeu au sein d’une attaque riche en talents, a souligné que chaque membre de l’effectif devait être prêt à peser sur le match, qu’il soit titulaire ou non.

    L’international anglais a reconnu que l’engagement physique du match avait obligé Arsenal à s’adapter. « Nous avons dû puiser dans nos ressources, nous savions qu’il serait difficile de venir jouer ici. Il y a eu beaucoup de ballons aériens et de jeu direct. Dieu merci, nous avons réussi à gagner et nous poursuivons notre route avec trois points », a expliqué Madueke.


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  • Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    La régularité et la suite du parcours d’Arsenal

    Cette victoire marque un net redressement pour Arsenal, qui a désormais enchaîné trois victoires consécutives depuis sa décevante défaite 3-0 à Brighton en septembre. Ce résultat maintient le club à seulement trois points de Manchester City, en tête du classement.

    Arsenal doit actuellement composer avec un calendrier chargé. Après avoir récemment battu Lille en Europe, le club se prépare désormais à un choc de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

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