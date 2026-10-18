Arteta est revenu sur les décisions tactiques difficiles qu’il a fallu prendre pour venir à bout de la défense tenace de Nottingham Forest lors de leur courte victoire 1-0. Malgré une possession largement à leur avantage pendant la majeure partie de la rencontre, les champions en titre de Premier League ont eu énormément de mal à déjouer le bloc bas mis en place par l’équipe d’Oliver Glasner.

S’adressant aux médias après le coup de sifflet final, Arteta a souligné la force mentale nécessaire pour tenir bon dans un tel contexte. « Nous avons dû nous battre jusqu’à la dernière seconde pour obtenir cette victoire. C’est une équipe bien entraînée, difficile à déstabiliser. Nous avons dû prendre des risques, car c’est une équipe dangereuse », a-t-il expliqué. « Nous avons dû très bien gérer l’aspect émotionnel. Nous sommes restés concentrés et les joueurs entrés en jeu ont eu un impact considérable. »