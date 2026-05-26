« Nous avons deux stars internationales » : l’adversaire de Florentino Pérez lance une promesse de recrutement ambitieuse au Real Madrid

« Je ne connais pas Xabi personnellement, mais il me semble être un grand professionnel. En tant que footballeur, c’était une légende, et comme entraîneur de Leverkusen, il a, à mon avis, accompli quelque chose d’historique. Son arrivée était une bonne décision ; son départ, une erreur. Mais on ne bâtit pas un projet en trois mois », a déclaré Riquelme.

Selon lui, l’instabilité chronique de la direction merengue sous Florentino Pérez a privé l’ex-coach de Leverkusen du temps nécessaire, laissant des traces dans l’entourage. « Je pense que les supporters madrilènes sont déçus par la manière dont cela s’est passé, par le moment choisi et surtout par le fait qu’on ne lui ait pas donné le pouvoir de diriger son équipe », a-t-il ajouté.

Il range également la solution interne qui a suivi, avec Álvaro Arbeloa, dans la catégorie « manque de vision ». Interrogé pour savoir si la nomination d’Arbeloa avait été un simple test, le candidat à la présidence a répondu sans détour : « Probablement. Peut-être n’était-il pas l’homme de la situation à ce moment-là. » Dans cette phase critique, le Real a besoin d’entraîneurs « qui fixent des normes et soient respectés ».