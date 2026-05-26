Dans une interview accordée au quotidien espagnol ABC, Riquelme a annoncé : « Nous avons recruté deux stars internationales. »
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« Nous avons deux stars internationales » : l’adversaire de Florentino Pérez lance une promesse de recrutement ambitieuse au Real Madrid
Interrogé pour savoir s’il s’agissait d’un simple accord verbal ou d’un contrat déjà signé, le candidat à la présidence a apporté des précisions. Il a affirmé détenir un accord formel prévoyant l’arrivée de deux joueurs de classe mondiale au Santiago Bernabéu en cas de victoire électorale : « J’ai un accord selon lequel deux grandes stars internationales joueront au Real Madrid si je suis président. Deux stars indispensables au projet sportif à court, moyen et long terme. »
Riquelme n’a pas dévoilé l’identité de ces deux joueurs de haut niveau, mais cela ne saurait tarder : interrogé sur la possibilité d’une annonce dans les deux semaines, il a simplement répondu : « Probablement, oui. »
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Real Madrid : Riquelme critique le retour imminent de Mourinho
Dans son bilan sans concession de la situation actuelle du club, Riquelme n’a pas mâché ses mots et a vertement critiqué la direction des Merengues. Selon lui, le club de renommée mondiale a perdu son ADN : « En tant que supporter du Real Madrid, je dois dire que ce club manque actuellement de hiérarchie, de professionnalisme, de valeurs et de cette sensibilité qui fait l’essence même du Real Madrid. Tout cela fait un peu défaut. »
Il s’en prend notamment à la direction sportive de l’ère Pérez et au « malentendu » avec l’ancien entraîneur Xabi Alonso. Si le retour de l’ancien coach José Mourinho n’est pas une option – le Portugais est certes un entraîneur de premier plan, mais le Real a besoin d’un projet d’avenir solide et « pas d’une solution à court terme pour colmater les brèches » –, Riquelme a défendu Alonso. L’ancien artisan du titre du Bayer Leverkusen a été poussé à la démission, une erreur capitale selon lui.
Riquelme critique le départ d’Alonso du Real Madrid et l’arrivée d’Arbeloa
« Je ne connais pas Xabi personnellement, mais il me semble être un grand professionnel. En tant que footballeur, c’était une légende, et comme entraîneur de Leverkusen, il a, à mon avis, accompli quelque chose d’historique. Son arrivée était une bonne décision ; son départ, une erreur. Mais on ne bâtit pas un projet en trois mois », a déclaré Riquelme.
Selon lui, l’instabilité chronique de la direction merengue sous Florentino Pérez a privé l’ex-coach de Leverkusen du temps nécessaire, laissant des traces dans l’entourage. « Je pense que les supporters madrilènes sont déçus par la manière dont cela s’est passé, par le moment choisi et surtout par le fait qu’on ne lui ait pas donné le pouvoir de diriger son équipe », a-t-il ajouté.
Il range également la solution interne qui a suivi, avec Álvaro Arbeloa, dans la catégorie « manque de vision ». Interrogé pour savoir si la nomination d’Arbeloa avait été un simple test, le candidat à la présidence a répondu sans détour : « Probablement. Peut-être n’était-il pas l’homme de la situation à ce moment-là. » Dans cette phase critique, le Real a besoin d’entraîneurs « qui fixent des normes et soient respectés ».
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Klopp à la tête du Real Madrid ? « Bien sûr, c’est un candidat », confirme une source proche du club.
En vue de l’avenir, le candidat à la présidence du Real Madrid préconise un changement radical sur le banc madrilène, et pourquoi pas l’arrivée de Jürgen Klopp ? Interrogé sur l’Allemand, Riquelme a affirmé : « Je considère Klopp exceptionnel. Je l’ai déjà dit en 2021. C’est un excellent manager et un grand entraîneur, mais j’apprécie aussi d’autres techniciens, pas seulement lui. Actuellement sous contrat avec Red Bull, il reste toutefois l’un des profils que je souhaite voir, à court ou moyen terme, à la tête du Real Madrid. »
Riquelme a toutefois fixé un principe clair : l’ère des solutions provisoires et de l’absence de vision sous Pérez doit prendre fin. Le Real ne doit plus servir de laboratoire pour des expériences sur le banc : « Ce n’est pas le rôle du club. Le Real Madrid ne peut pas se permettre de passer deux saisons sans vision claire. Quand je dis que les meilleurs doivent venir, je veux dire que les meilleurs doivent venir – à tous les postes. »
Le Real Madrid va-t-il bientôt avoir un nouveau président ?
Lors d’une conférence de presse retentissante mi-mai, le président Pérez a d’abord sévèrement tancé les journalistes, dénonçant une « campagne de dénigrement » contre le club, avant de convoquer de nouvelles élections à la présidence. Pour la première fois, un adversaire, Riquelme, brigue officiellement sa succession.
La date précise du scrutin reste à confirmer ; la commission électorale doit l’annoncer officiellement mardi. Riquelme, lui, est convaincu que ce choix historique interviendra le dimanche 7 juin.