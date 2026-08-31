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« Nous avons bien fêté ça » : Barcola boucle son transfert tant attendu de 123 millions de livres à Liverpool, et la nouvelle recrue des Reds révèle une célébration familiale chargée d’émotion
Le géant d'Anfield s'offre sa cible de longue date dans un accord record
Liverpool a officiellement annoncé l'arrivée de Bradley Barcola en provenance du Paris Saint-Germain, mettant fin à l'un des feuilletons de transfert les plus médiatisés de l'été. L'attaquant français a signé un contrat de cinq ans à Anfield après avoir passé avec succès sa visite médicale à l'AXA Training Centre.
Dans cette opération, Liverpool verse 106 M£ garantis pour l'ailier, avec des bonus liés aux performances pouvant potentiellement faire grimper le montant à 123 M£. Cet énorme investissement fait de Barcola la deuxième recrue la plus chère de l'histoire de Liverpool, derrière seulement l'opération à 125 M£ pour Alexander Isak en provenance de Newcastle en 2025.
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Barcola ravi de rejoindre Liverpool
Le joueur de 23 ans, qui portera le n°29 avec Liverpool, a exprimé sa joie de rejoindre le géant de la Premier League après des mois de spéculations. Au micro du site officiel du club, Barcola a déclaré : « C’est une grande fierté de pouvoir jouer pour Liverpool. Je suis très heureux. Cela a pris beaucoup de temps mais je suis vraiment heureux aujourd’hui de pouvoir jouer pour Liverpool et tout ce que je veux, c’est être sur le terrain et pouvoir jouer. J’espère accomplir de très grandes choses. »
Il a ajouté : « J’étais avec ma famille, tranquillement, à attendre que cela se fasse. Quand j’ai vu la nouvelle, j’étais très heureux et entouré des personnes que j’aime le plus. Nous avons bien fêté ça et maintenant, tout ce que nous espérons, c’est pouvoir en profiter ensemble ici. »
L’ailier est également revenu sur ses précédentes expériences à Anfield en tant qu’adversaire, qui ont joué un rôle majeur dans sa décision de rejoindre la Premier League. Barcola a ajouté : « J’ai eu la chance de jouer deux fois dans ce stade et j’ai vu l’ambiance ainsi que la façon dont les supporters étaient derrière les joueurs de Liverpool. Quand j’ai su que Liverpool s’intéressait à moi, je ne me suis pas posé de questions et j’ai su que c’était un très grand club pour moi. » Le compte officiel de Liverpool a célébré la nouvelle en déclarant simplement : « Bradley Barcola est un joueur de Liverpool. Allez Les Rouges. »
Changement tactique et le plan pour la succession de Salah
L’arrivée de Barcola est considérée par beaucoup comme la pièce maîtresse de l’ère post-Mohamed Salah à Liverpool. Bien que Barcola évolue souvent sur le flanc gauche, de grandes attentes entourent sa capacité à offrir le même niveau de rendement que celui apporté par la légende égyptienne pendant près d’une décennie. Cependant, ce transfert n’a pas été exempt de critiques.
La dynamique tactique à Anfield a considérablement évolué sous Andoni Iraola, surtout après les arrivées d’attaquants axiaux comme Hugo Ekitike et Alexander Isak. Auparavant, Salah profitait des déplacements altruistes de Roberto Firmino, mais le dispositif actuel demande davantage aux ailiers d’agir comme des pourvoyeurs de ballons plus traditionnels.
- (C)Getty Images
Adieux émouvants au Parc des Princes
Avant de prendre la direction du Merseyside, l’ailier a pris un moment pour s’adresser aux supporters de la capitale française. Par l’intermédiaire des réseaux sociaux officiels de son ancien club, undernier message de Barcola a été publié à l’attention des fidèles du PSG, marquant la fin d’un passage réussi de trois ans.
Barcola quitte Paris avec un bilan impressionnant, après avoir disputé 152 matches avec le club, inscrit 39 buts et délivré 35 passes décisives. Son passage au Parc des Princes a été riche en trophées, avec notamment trois titres consécutifs en Ligue 1 et deux sacres de suite en Ligue des champions, confirmant son statut comme l’un des meilleurs talents offensifs d’Europe.
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