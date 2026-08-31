Le joueur de 23 ans, qui portera le n°29 avec Liverpool, a exprimé sa joie de rejoindre le géant de la Premier League après des mois de spéculations. Au micro du site officiel du club, Barcola a déclaré : « C’est une grande fierté de pouvoir jouer pour Liverpool. Je suis très heureux. Cela a pris beaucoup de temps mais je suis vraiment heureux aujourd’hui de pouvoir jouer pour Liverpool et tout ce que je veux, c’est être sur le terrain et pouvoir jouer. J’espère accomplir de très grandes choses. »

Il a ajouté : « J’étais avec ma famille, tranquillement, à attendre que cela se fasse. Quand j’ai vu la nouvelle, j’étais très heureux et entouré des personnes que j’aime le plus. Nous avons bien fêté ça et maintenant, tout ce que nous espérons, c’est pouvoir en profiter ensemble ici. »

L’ailier est également revenu sur ses précédentes expériences à Anfield en tant qu’adversaire, qui ont joué un rôle majeur dans sa décision de rejoindre la Premier League. Barcola a ajouté : « J’ai eu la chance de jouer deux fois dans ce stade et j’ai vu l’ambiance ainsi que la façon dont les supporters étaient derrière les joueurs de Liverpool. Quand j’ai su que Liverpool s’intéressait à moi, je ne me suis pas posé de questions et j’ai su que c’était un très grand club pour moi. » Le compte officiel de Liverpool a célébré la nouvelle en déclarant simplement : « Bradley Barcola est un joueur de Liverpool. Allez Les Rouges. »