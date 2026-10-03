L’attaquant italien Sebastiano Esposito a exprimé sa satisfaction après la performance disciplinée de son équipe, qui a décroché un match nul 1-1 contre la France au Stade de France. Bien qu’elle ait laissé 65 % de possession aux hôtes, l’Italie est restée dangereuse et a répondu à l’ouverture du score de Michael Olise par Alessandro Bastoni.

Esposito a mené la ligne d’attaque avec beaucoup d’activité, tandis que l’équipe de Roberto Mancini a contrarié l’attaque française.

Ce résultat a offert à l’Italie un point capital dans le groupe A.