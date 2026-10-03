Sebastian Frej
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« Nous avons besoin de temps ! » : Sebastiano Esposito envoie un message clair après le nul de l'Italie contre la France
Esposito salue la solide performance collective face à une opposition de classe mondiale
L’attaquant italien Sebastiano Esposito a exprimé sa satisfaction après la performance disciplinée de son équipe, qui a décroché un match nul 1-1 contre la France au Stade de France. Bien qu’elle ait laissé 65 % de possession aux hôtes, l’Italie est restée dangereuse et a répondu à l’ouverture du score de Michael Olise par Alessandro Bastoni.
Esposito a mené la ligne d’attaque avec beaucoup d’activité, tandis que l’équipe de Roberto Mancini a contrarié l’attaque française.
Ce résultat a offert à l’Italie un point capital dans le groupe A.
- Getty Images Sport
L’attaquant réclame du temps alors qu’un nouveau cycle se met en place sous Mancini
S'exprimant auprès de l'UEFA après le match, Esposito a souligné qu'un match nul en déplacement en France représente une étape positive pour le groupe italien en pleine évolution. Il a reconnu l'immense responsabilité liée au fait de porter le maillot de l'équipe nationale, tout en demandant aux supporters de faire preuve de patience pendant l'intégration des joueurs.
Esposito a noté que l'exécution tactique de l'équipe continue de s'améliorer à chaque match.
« Je pense que nous avons livré un bon match défensif et que c'était un très bon résultat contre une très, très bonne équipe », a déclaré Esposito à l'UEFA. « Si vous venez ici et que vous faites match nul, ce n'est pas du tout un mauvais résultat. Je sais que nous sommes l'Italie et que nous voulons gagner chaque match en raison de notre histoire. Nous avons fait un bon match, et nous pouvons encore faire mieux, mais nous avons besoin de temps. »
L’attaquante met en avant des progrès clairs après le revers contre la Belgique
En comparant les performances récentes, Esposito a souligné que l'Italie avait affiché une progression significative par rapport aux précédents matches de groupe contre la Belgique. Il a affirmé que l'équipe possédait une qualité suffisante pour rivaliser au plus haut niveau international lorsqu'elle applique efficacement les consignes.
L'Italie a généré 1,56 but attendu (xG) malgré une pression territoriale subie tout au long de la soirée.
Esposito reste confiant quant à la trajectoire de l'équipe à long terme.
« Nous commençons avec un nouveau sélectionneur, avec de nouveaux joueurs », a ajouté Esposito. « Peut-être que contre la Belgique, nous n'avons pas si bien joué, mais nous nous sommes améliorés depuis et nous essayons de jouer. C'est important pour nous. Nous avons de la qualité et nous devons continuer sur cette voie. »
- Gribaudi/ImagePhoto
L’Italie se prépare aux prochains défis de la Ligue des nations
Esposito et ses coéquipiers en sélection préparent leurs derniers matches de groupe de Ligue des nations, avec l’objectif de consolider leur position au classement. Mancini cherche à offrir davantage d’opportunités aux jeunes talents à mesure que le nouveau cycle avance.
La France aborde sa prochaine rencontre lundi avec l’objectif de renouer avec la victoire.
Esposito vise une nouvelle progression personnelle en sélection.
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