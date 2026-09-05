Llorente a déclaré à ESPN que l'Atletico Madrid doit soutenir Alvarez après la défaite surprise 3-0 du club en Liga à San Mames. Alvarez est entré en jeu en seconde période, alors que les visiteurs étaient déjà menés de deux buts, pour sa première apparition depuis la fermeture du mercato estival. L'attaquant a été fortement associé à un transfert vers Barcelone, mais l'Atletico Madrid a refusé de négocier un accord.

S'exprimant après le match samedi, Llorente a souligné l'importance de réintégrer Alvarez dans le onze de départ. « Il [Julian] est un joueur très important pour nous, a déclaré Llorente. Il le sait. Il va revenir petit à petit, et le plus tôt sera le mieux, parce que nous avons besoin de ses buts. Nous devons le soutenir pour qu'il soit bientôt à 100 %. »