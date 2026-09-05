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« Nous avons besoin de ses buts » : Marcos Llorente admet que l'Atlético de Madrid compte désespérément sur Julian Alvarez pour briller après la défaite morose contre l'Athletic Club
Alvarez fait son retour lors d’une lourde défaite
Llorente a déclaré à ESPN que l'Atletico Madrid doit soutenir Alvarez après la défaite surprise 3-0 du club en Liga à San Mames. Alvarez est entré en jeu en seconde période, alors que les visiteurs étaient déjà menés de deux buts, pour sa première apparition depuis la fermeture du mercato estival. L'attaquant a été fortement associé à un transfert vers Barcelone, mais l'Atletico Madrid a refusé de négocier un accord.
S'exprimant après le match samedi, Llorente a souligné l'importance de réintégrer Alvarez dans le onze de départ. « Il [Julian] est un joueur très important pour nous, a déclaré Llorente. Il le sait. Il va revenir petit à petit, et le plus tôt sera le mieux, parce que nous avons besoin de ses buts. Nous devons le soutenir pour qu'il soit bientôt à 100 %. »
- AFP
Hancko soutient son coéquipier pour briller
L'Atlético de Madrid a débuté le match sans avant-centre de métier, avant de faire entrer Alvarez alors qu'il restait un peu plus d'une demi-heure à jouer. Le défenseur David Hancko a partagé le sentiment de Llorente, mettant en avant les signes positifs montrés par le remplaçant malgré les circonstances difficiles d'un match face à un bloc bas. Hancko a souligné que tout l'effectif soutenait Alvarez pour qu'il réussisse cette saison. « On voyait qu'[Alvarez] était bon, qu'il voulait prendre [le match] à son compte », a déclaré Hancko à ESPN.
« Face à un bloc bas, bien sûr qu'il va perdre quelques ballons. Mais on a vu ces étincelles, ces moments où il s'est retourné et a frappé du gauche. Il fait la différence pour nous dans l'équipe. Je suis vraiment heureux qu'il soit resté. Toute l'équipe le soutient, on va rester derrière lui. On a besoin de lui et je pense qu'il a besoin de nous aussi. »
L’effondrement en seconde période coûte cher à l’Atlético
Les visiteurs ont sombré lors de deux minutes dévastatrices peu après la pause. Nico Williams et Robert Navarro ont marqué aux 46e et 48e minutes, renversant complètement la dynamique avant qu’Oihan Sancet n’ajoute un troisième but en fin de match. Cet effondrement rapide a laissé l’équipe sous le choc, les joueurs s’interrogeant sur leur manque de concentration juste après la mi-temps.
Llorente a admis que ces cinq minutes cruciales avaient complètement détruit leur plan de jeu. « Nous avons jeté le match dans les cinq premières minutes de la seconde période, a expliqué Llorente. Ces cinq minutes nous ont tués, et ensuite nous n’avons pas été capables de les mettre sous pression et de marquer un but pour leur faire un peu peur... Cela ne peut pas arriver, parce que nous avions fait une bonne première période. Nous devons corriger cela et en analyser les causes. »
- Getty Images
Des rendez-vous cruciaux attendent l’équipe de Simeone
L’Atlético de Madrid n’a guère le temps de s’attarder sur ce décevant résultat sur la scène nationale, puisqu’un calendrier chargé l’attend dans les prochains jours. Le club se rend en Angleterre pour affronter Liverpool à Anfield dans un choc de Ligue des champions relevé. Après ce rendez-vous européen, l’Atlético retrouvera la Liga avec un déplacement difficile sur la pelouse de la Real Sociedad.
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