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« Nous avons besoin de joueurs » : Nuno Espirito Santo réclame des recrues offensives malgré l'arrivée d'Arne Engels pour 22 millions de livres sterling
La campagne de recrutement estivale se poursuit
West Ham a officiellement bouclé le transfert record pour le Championship de 22 M£ d’Engels, faisant du milieu de terrain du Celtic sa quatrième recrue de l’été. Le prometteur Belge suit ainsi Joel Veltman, Manor Solomon et Keiber Lamadrid, qui a rendu définitif son prêt après la relégation du club hors de l’élite. Cependant, Nuno a reconnu ne pas être encore satisfait de l’équilibre actuel de l’effectif, insistant sur le fait que son équipe a toujours un besoin urgent de renforts offensifs.
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Les limites tactiques suscitent de la frustration
Nuno n’a pas cherché à cacher sa frustration après avoir vu West Ham laisser filer une avance de deux buts pour faire match nul 2-2 à Burnley lors de son lever de rideau en Championship : « Nous avons besoin de joueurs, surtout dans le secteur offensif de l’équipe », a-t-il déclaré, comme le rapporte BBC Sport.
Le technicien portugais a reconnu qu’un grave manque de profondeur offensive l’avait contraint à des ajustements tactiques délicats tout au long de la rencontre : « Nous avons de jeunes garçons, nous avons des options avec un double latéral, comme nous l’avons fait lors du dernier match et dans ce match, mais nous avons besoin de plus de joueurs dans le secteur offensif de l’équipe. »
La dynamique au milieu de terrain est prometteuse
Malgré ses inquiétudes plus haut sur le terrain, Nuno n'a pas tari d'éloges sur Engels, auteur de 17 buts et 22 passes décisives en 100 apparitions avec le Celtic : « C'est un très bon joueur. Je pense qu'il nous aidera beaucoup au milieu de terrain, où nous avons deux jeunes joueurs », a-t-il ajouté.
L'entraîneur est également convaincu que l'entrejeu sera bien plus solide une fois les éléments clés de retour : « Nous avons aussi Tomas [Soucek]. Quand il reviendra, je pense que nous aurons plus d'options et que nous serons plus forts au milieu de terrain. »
Il a insisté sur le fait que la direction travaille sans relâche pour répondre aux besoins criants de l'effectif avant la date limite : « Il y a beaucoup d'activité. Le club connaît les cibles et les besoins de l'équipe. Nous travaillons très dur et essayons de faire venir des renforts le plus vite possible. »
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Les ambitions de montée exigent de la constance
Le fait d’abandonner deux points à Turf Moor a immédiatement rappelé à West Ham la nature impitoyable de la vie en Championship. Les hommes de Nuno doivent vite retrouver leur tranchant offensif et resserrer les rangs en défense s’ils veulent mener une véritable lutte pour la montée. Les Hammers retrouveront la compétition samedi prochain, lorsqu’ils recevront Charlton au London Stadium.
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