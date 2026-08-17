« Nous avons besoin de joueurs » : Nuno Espirito Santo réclame des recrues offensives malgré l'arrivée d'Arne Engels pour 22 millions de livres sterling

Malgré ses inquiétudes plus haut sur le terrain, Nuno n'a pas tari d'éloges sur Engels, auteur de 17 buts et 22 passes décisives en 100 apparitions avec le Celtic : « C'est un très bon joueur. Je pense qu'il nous aidera beaucoup au milieu de terrain, où nous avons deux jeunes joueurs », a-t-il ajouté.

L'entraîneur est également convaincu que l'entrejeu sera bien plus solide une fois les éléments clés de retour : « Nous avons aussi Tomas [Soucek]. Quand il reviendra, je pense que nous aurons plus d'options et que nous serons plus forts au milieu de terrain. »

Il a insisté sur le fait que la direction travaille sans relâche pour répondre aux besoins criants de l'effectif avant la date limite : « Il y a beaucoup d'activité. Le club connaît les cibles et les besoins de l'équipe. Nous travaillons très dur et essayons de faire venir des renforts le plus vite possible. »