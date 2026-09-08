Maresca a confirmé qu'il n'hésiterait pas à laisser au repos ses joueurs les plus en vue alors que le club doit composer avec un calendrier surchargé entre les compétitions nationales et européennes. Après un début de saison parfait en Premier League, avec trois victoires lors de ses trois premiers matches, le technicien italien se méfie de l'impact physique subi par les stars qui sont passées directement d'un grand tournoi international aux exigences de la nouvelle saison nationale.

Maresca est parfaitement conscient que les attentes à l'Etihad Stadium restent extrêmement élevées, mais il estime que le succès à long terme exige une approche pragmatique dans la gestion du temps de jeu. « Cela peut être un match de repos ou une semaine à l'écart. Cela dépend du moment dans lequel nous nous trouvons, mais la priorité est de permettre aux joueurs d'être bien et heureux, et au moment où vous les voyez fatigués, le risque est qu'il puisse y avoir une blessure, et nous avons besoin de joueurs à 100 % », a déclaré Maresca, selon le Manchester Evening News.