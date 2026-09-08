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« Nous avons besoin de joueurs à 100 % » : Enzo Maresca détaille son plan pour laisser au repos les stars épuisées de Manchester City au milieu d’un calendrier infernal
Maresca privilégie le bien-être des joueurs à la sélection
Maresca a confirmé qu'il n'hésiterait pas à laisser au repos ses joueurs les plus en vue alors que le club doit composer avec un calendrier surchargé entre les compétitions nationales et européennes. Après un début de saison parfait en Premier League, avec trois victoires lors de ses trois premiers matches, le technicien italien se méfie de l'impact physique subi par les stars qui sont passées directement d'un grand tournoi international aux exigences de la nouvelle saison nationale.
Maresca est parfaitement conscient que les attentes à l'Etihad Stadium restent extrêmement élevées, mais il estime que le succès à long terme exige une approche pragmatique dans la gestion du temps de jeu. « Cela peut être un match de repos ou une semaine à l'écart. Cela dépend du moment dans lequel nous nous trouvons, mais la priorité est de permettre aux joueurs d'être bien et heureux, et au moment où vous les voyez fatigués, le risque est qu'il puisse y avoir une blessure, et nous avons besoin de joueurs à 100 % », a déclaré Maresca, selon le Manchester Evening News.
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La fatigue de Haaland met en lumière les préoccupations croissantes concernant l’effectif
Erling Haaland, le meilleur buteur du club, s’est montré très critique concernant le manque de temps de récupération accordé aux athlètes de haut niveau. L’attaquant norvégien a récemment exprimé ses inquiétudes, estimant ne pas avoir eu suffisamment de repos après le cycle de la Coupe du monde et les exigences internationales qui ont suivi. Maresca a partagé ce constat, reconnaissant que la charge pesant sur son homme fort et sur d’autres éléments clés de l’effectif devient insoutenable.
Évoquant les préoccupations liées à la condition physique de son groupe, Maresca a déclaré : « Ce n’est pas facile pour eux. Ce n’est pas facile pour Erling ou pour la plupart des joueurs qui continuent à jouer pour leur club et leur sélection. Je pense qu’au moment où l’on voit ce genre de joueurs commencer à être fatigués, il est normal de leur accorder un peu de repos. »
Des méthodes d’entraînement innovantes pour booster le moral
Dans le but de maintenir une atmosphère légère et un niveau d’énergie élevé à la City Football Academy, Maresca a apporté des changements peu conventionnels à la routine quotidienne. L’entraîneur a commencé à diffuser de la musique entraînante pendant les séances d’entraînement, une méthode qu’il avait déjà utilisée lors de ses passages réussis à Leicester City et à Chelsea.
En expliquant la logique derrière cet ajout musical au centre d’entraînement, Maresca a révélé que le bénéfice psychologique est tout aussi important que le travail physique effectué sur le terrain. Il a déclaré : « C’est quelque chose que j’avais à Leicester et à Chelsea, et que j’introduis ici. Je pense que les joueurs sont plus heureux avec la musique et peuvent mieux travailler. Ce sont les joueurs qui décident. C’est juste pour créer une meilleure atmosphère pour eux. »
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Des tests cruciaux attendent la nouvelle ère de City
La semaine à venir constitue un baromètre important du mandat de Maresca, avec deux déplacements qui mettront à l’épreuve la détermination de l’effectif et la stratégie de rotation du manager. Manchester City se rendra à Porto pour son premier match de la saison en Ligue des champions mardi, avant de disputer un derby de Manchester à très fort enjeu contre Manchester United cinq jours plus tard.
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