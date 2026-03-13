Jeudi dernier encore, on apprenait que le candidat à la présidence Victor Font et son équipe du FC Barcelone avaient pris contact avec Manchester City pour négocier un transfert d'Erling Haaland. La conseillère de l'attaquant vient de réagir à cette information. Le président du Barça, Joan Laporta, s'est également exprimé à ce sujet.
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« Nous avons beaucoup de respect » : la rumeur de transfert concernant Erling Haaland et le FC Barcelone prend un nouvel élan
Rafaela Pimenta a déclaré à El Chringuito : « Nous avons beaucoup de respect et d'admiration pour Barcelone, mais il n'y a eu aucun contact – ni avec Erling Haaland, ni avec la direction du club de Barcelone – concernant d'éventuels transferts. »
La femme de 53 ans a précisé : « Le joueur a prolongé son contrat il y a quelques mois. Il est très heureux à Manchester City, tout se passe à merveille pour lui, et nous n’avons vraiment rien à discuter concernant un transfert tant que tout va si bien à Manchester City. »
Haaland au Barça ? Laporta s'en prend à Font
Malgré ce démenti, lors du dernier débat présidentiel qui l'opposait à Laporta, l'actuel président, il a campé sur ses positions et a déclaré : « Nous négocions une option d'achat pour Erling Haaland, au cas où il souhaiterait quitter Manchester City. »
Laporta a immédiatement réagi en déclarant : « L'agent du joueur a déjà démenti ce que M. Font a affirmé. Ce mensonge inventé par M. Font a déjà été réfuté. Cela s'est retourné contre vous, vous n'avez aucune conscience de votre ridicule. Vous avez déjà démenti ce que vous dites. »
- (C)Getty Images
Rumeurs au Barça concernant la succession de Lewandowski
Haaland est sous contrat avec City jusqu'en 2034 et ne devrait donc pas être donné pour les clubs intéressés. Pour couronner le tout, Barcelone traverse une grave crise financière et n'est donc pas en mesure de débourser des sommes colossales pour un transfert.
Compte tenu de l'expiration du contrat de Robert Lewandowski à la fin de la saison, le Barça est désespérément à la recherche d'un nouvel attaquant. Selon de récents articles de presse, Julian Alvarez, de l'Atlético de Madrid, serait le candidat favori pour succéder au Polonais, mais les Catalans devraient sans doute débourser plusieurs centaines de millions d'euros pour l'Argentin.
De plus, il n'est pas encore certain que Lewandowski quitte effectivement le club à la fin de la saison. Il n'a lui-même pas encore pris de décision définitive quant à son avenir, a récemment déclaré le Polonais : « Je ne sais pas. Parce que je dois le sentir. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire, car je ne suis même pas sûr à 50 % de la voie que je souhaite emprunter. Ce n'est pas encore le bon moment. »
Erling Haaland : statistiques de performance en 2025/26
Jeux 40 Buts 29 Passes décisives 7