« Nous avons beaucoup de respect » : la rumeur de transfert concernant Erling Haaland et le FC Barcelone prend un nouvel élan

Haaland est sous contrat avec City jusqu'en 2034 et ne devrait donc pas être donné pour les clubs intéressés. Pour couronner le tout, Barcelone traverse une grave crise financière et n'est donc pas en mesure de débourser des sommes colossales pour un transfert.

Compte tenu de l'expiration du contrat de Robert Lewandowski à la fin de la saison, le Barça est désespérément à la recherche d'un nouvel attaquant. Selon de récents articles de presse, Julian Alvarez, de l'Atlético de Madrid, serait le candidat favori pour succéder au Polonais, mais les Catalans devraient sans doute débourser plusieurs centaines de millions d'euros pour l'Argentin.

De plus, il n'est pas encore certain que Lewandowski quitte effectivement le club à la fin de la saison. Il n'a lui-même pas encore pris de décision définitive quant à son avenir, a récemment déclaré le Polonais : « Je ne sais pas. Parce que je dois le sentir. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire, car je ne suis même pas sûr à 50 % de la voie que je souhaite emprunter. Ce n'est pas encore le bon moment. »