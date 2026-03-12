Goal.com
En direct
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP
خالد محمود

Traduit par

« Nous avons beaucoup d'admiration pour Barcelone » - L'agent d'Erling Haaland répond à la rumeur de transfert lancée par Victor Font, candidat à la présidence du club blaugrana

L'agent d'Erling Haaland, Rafaela Pimenta, a répondu à Victor Font qui affirmait que Barcelone « travaillait » sur un éventuel transfert de l'attaquant de Manchester City. Font, qui est actuellement en lice contre Joan Laporta pour la présidence du FC Barcelone, a laissé entendre que Haaland pourrait être débauché de l'Etihad Stadium, mais Pimenta a cherché à mettre fin à toute spéculation sur son avenir.

  • Pimenta nie tout contact

    Pimenta s'est exprimée sur El Chiringuito TV pour clarifier la situation actuelle de Haaland. Elle a catégoriquement nié toute négociation officielle avec le club catalan, soulignant que l'attaquant restait pleinement engagé dans son projet actuel à City. Pimenta a déclaré : « Nous avons beaucoup de respect et d'admiration pour Barcelone, mais il n'y a eu aucun contact, ni avec Erling Haaland ni avec la direction de Barcelone, concernant d'éventuelles cibles de transfert. »

    • Publicité
  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Satisfaction à l'Etihad

    Malgré les rumeurs venant de Barcelone, Pimenta insiste sur le fait que Haaland ne cherche pas à quitter le club. Le récent renouvellement de contrat de l'attaquant est la preuve ultime de sa satisfaction sous Pep Guardiola. Pimenta a conclu en mettant fin aux rumeurs de transfert : « De plus, comme le joueur a renouvelé son contrat il y a quelques mois, il est très heureux à Manchester City. Tout se passe très bien pour lui et nous n'avons vraiment rien à discuter au sujet d'un transfert alors que tout va si bien à City. »

  • Ambition stratégique de Font

    Les commentaires de Pimenta font suite à la révélation par Font que son équipe s'efforce d'obtenir une option d'achat préférentielle, suggérant que l'engagement à long terme de Haaland envers City pourrait ne pas être aussi permanent qu'il n'y paraît. « Haaland est l'un des meilleurs avant-centres au monde », a déclaré Font à Què T'hi Jugues. « Il n'est pas possible de le recruter à court terme, car il a renouvelé son contrat l'année dernière. Mais je suis personnellement convaincu que ces contrats de 10 ans sont rarement menés à terme. »

  • Pep Guardiola Erling HaalandGetty

    « Je suis convaincu que nous allons finaliser cela. »

    Les spéculations se sont intensifiées après que des informations ont révélé que les représentants de Font avaient rencontré les dirigeants de Manchester City à Madrid cette semaine. Font a confirmé ces manœuvres stratégiques, visant à positionner Barcelone comme le principal prétendant si le Norvégien décidait un jour de quitter la Premier League. « Nous sommes en pourparlers et je suis convaincu que nous allons conclure l'affaire. Ils n'ont aucun intérêt à vendre Haaland ; c'est une décision stratégique. Nous espérons pouvoir l'annoncer dès que nous aurons conclu l'accord », a expliqué Font.

    Haaland restera concentré sur son club actuel pour l'instant, City devant affronter West Ham en Premier League samedi.

Premier League
West Ham crest
West Ham
WHU
Manchester City crest
Manchester City
MCI
LaLiga
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
FC Séville crest
FC Séville
SEV
0