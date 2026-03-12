« Nous avons beaucoup d'admiration pour Barcelone » - L'agent d'Erling Haaland répond à la rumeur de transfert lancée par Victor Font, candidat à la présidence du club blaugrana

Les spéculations se sont intensifiées après que des informations ont révélé que les représentants de Font avaient rencontré les dirigeants de Manchester City à Madrid cette semaine. Font a confirmé ces manœuvres stratégiques, visant à positionner Barcelone comme le principal prétendant si le Norvégien décidait un jour de quitter la Premier League. « Nous sommes en pourparlers et je suis convaincu que nous allons conclure l'affaire. Ils n'ont aucun intérêt à vendre Haaland ; c'est une décision stratégique. Nous espérons pouvoir l'annoncer dès que nous aurons conclu l'accord », a expliqué Font.

Haaland restera concentré sur son club actuel pour l'instant, City devant affronter West Ham en Premier League samedi.