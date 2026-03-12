AFP
« Nous avons beaucoup d'admiration pour Barcelone » - L'agent d'Erling Haaland répond à la rumeur de transfert lancée par Victor Font, candidat à la présidence du club blaugrana
Pimenta nie tout contact
Pimenta s'est exprimée sur El Chiringuito TV pour clarifier la situation actuelle de Haaland. Elle a catégoriquement nié toute négociation officielle avec le club catalan, soulignant que l'attaquant restait pleinement engagé dans son projet actuel à City. Pimenta a déclaré : « Nous avons beaucoup de respect et d'admiration pour Barcelone, mais il n'y a eu aucun contact, ni avec Erling Haaland ni avec la direction de Barcelone, concernant d'éventuelles cibles de transfert. »
Satisfaction à l'Etihad
Malgré les rumeurs venant de Barcelone, Pimenta insiste sur le fait que Haaland ne cherche pas à quitter le club. Le récent renouvellement de contrat de l'attaquant est la preuve ultime de sa satisfaction sous Pep Guardiola. Pimenta a conclu en mettant fin aux rumeurs de transfert : « De plus, comme le joueur a renouvelé son contrat il y a quelques mois, il est très heureux à Manchester City. Tout se passe très bien pour lui et nous n'avons vraiment rien à discuter au sujet d'un transfert alors que tout va si bien à City. »
Ambition stratégique de Font
Les commentaires de Pimenta font suite à la révélation par Font que son équipe s'efforce d'obtenir une option d'achat préférentielle, suggérant que l'engagement à long terme de Haaland envers City pourrait ne pas être aussi permanent qu'il n'y paraît. « Haaland est l'un des meilleurs avant-centres au monde », a déclaré Font à Què T'hi Jugues. « Il n'est pas possible de le recruter à court terme, car il a renouvelé son contrat l'année dernière. Mais je suis personnellement convaincu que ces contrats de 10 ans sont rarement menés à terme. »
« Je suis convaincu que nous allons finaliser cela. »
Les spéculations se sont intensifiées après que des informations ont révélé que les représentants de Font avaient rencontré les dirigeants de Manchester City à Madrid cette semaine. Font a confirmé ces manœuvres stratégiques, visant à positionner Barcelone comme le principal prétendant si le Norvégien décidait un jour de quitter la Premier League. « Nous sommes en pourparlers et je suis convaincu que nous allons conclure l'affaire. Ils n'ont aucun intérêt à vendre Haaland ; c'est une décision stratégique. Nous espérons pouvoir l'annoncer dès que nous aurons conclu l'accord », a expliqué Font.
Haaland restera concentré sur son club actuel pour l'instant, City devant affronter West Ham en Premier League samedi.
