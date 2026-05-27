Vinicius s’est imposé comme l’un des leaders du vestiaire madrilène, un rôle qu’il tient en haute estime. Depuis le départ de plusieurs cadres ces dernières saisons, le Brésilien a pris le relais et assumé davantage de responsabilités, tant sur le terrain qu’en dehors.

Cette promotion dans la hiérarchie du vestiaire consolide son statut de pilier du groupe. Pour Vinicius, porter le brassard constitue une étape majeure depuis son arrivée en provenance de Flamengo à seulement dix-huit ans. « Je suis désormais l’un des capitaines de l’équipe. Même si je suis très jeune, c’est une responsabilité rare et précieuse », a-t-il reconnu.