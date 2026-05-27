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« Nous avons beaucoup à discuter », déclare Vinicius Junior, qui « n’est pas pressé » de prolonger son contrat avec le Real Madrid au-delà de 2027
La situation contractuelle est sous contrôle
Interrogé de façon informelle par le célèbre streamer brésilien CazeTV, Vinicius a fait le point sur son contrat et a adressé un message rassurant aux supporters madrilènes. L’attaquant a souligné qu’il n’y avait, pour l’instant, aucune pression immédiate pour signer une nouvelle prolongation de contrat, déclarant avec calme : « Je ne suis pas pressé de renouveler mon contrat. D’ici 2027, nous avons beaucoup de choses à discuter avec le Real Madrid. »
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Une confiance mutuelle avec Florentino Pérez
Vinicius a souligné la confiance mutuelle qui le lie à la direction du club, insistant sur le fait que sa priorité actuelle est de continuer à savourer son quotidien au sein du Real Madrid. La relation entre le joueur et le président Florentino Pérez a toujours été décrite comme excellente, et l’attaquant a tenu à réaffirmer ce lien lors de sa récente intervention médiatique : « Le Real Madrid est serein, je suis serein. Le président me fait confiance, et je lui fais confiance », a-t-il déclaré.
La fierté d'être capitaine
Vinicius s’est imposé comme l’un des leaders du vestiaire madrilène, un rôle qu’il tient en haute estime. Depuis le départ de plusieurs cadres ces dernières saisons, le Brésilien a pris le relais et assumé davantage de responsabilités, tant sur le terrain qu’en dehors.
Cette promotion dans la hiérarchie du vestiaire consolide son statut de pilier du groupe. Pour Vinicius, porter le brassard constitue une étape majeure depuis son arrivée en provenance de Flamengo à seulement dix-huit ans. « Je suis désormais l’un des capitaines de l’équipe. Même si je suis très jeune, c’est une responsabilité rare et précieuse », a-t-il reconnu.
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Une vie au Bernabéu
Le Brésilien a conclu en balayant d’un revers toute rumeur concernant son avenir et en promettant une loyauté éternelle au club. Alors que les talents de classe mondiale sont souvent associés à des transferts vers d’autres cadors européens ou vers des marchés émergents, Vinicius a clairement indiqué que son cœur restait fermement attaché à Madrid, où il a déjà remporté tous les trophées majeurs possibles. « Je ne me suis jamais imaginé ailleurs qu’au Real Madrid. Je veux rester ici toute ma vie », a-t-il déclaré.