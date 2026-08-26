Après cette élimination humiliante, McGregor n’a pas mâché ses mots dans son analyse de la performance désastreuse de l’équipe. Le capitaine du Celtic a présenté de plates excuses aux supporters ayant fait le déplacement. Au micro d’Amazon Prime, McGregor a déclaré : « Nous avons eu ce que nous méritions. J’ai trouvé que nous avons été passifs toute la soirée. On avait même l’air d’avoir peur d’aller gagner le match.

« Honnêtement, je ne pense pas non plus que nous ayons été si bons que ça au match aller et nous nous en sommes un peu sortis. Mais ensuite, vous menez 3-0 et vous pensez avoir une chance. Quand on joue comme ça, on ne peut avoir absolument aucune excuse.

« Nous devons faire avec. Nous présentons nos excuses aux supporters et au club parce qu’il n’y a aucune raison pour que nous perdions ce match. Maintenant, nous devons voir quel caractère nous avons. On ne peut pas perdre un match avec un écart pareil et chercher des excuses ailleurs. C’est là qu’on voit de quoi les gens sont faits en fonction de ce que nous accomplirons cette saison. »