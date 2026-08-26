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« Nous avions l’air effrayés ! » - Callum McGregor critique le Celtic « passif » après un effondrement historique en Ligue des champions contre le LASK
Le Celtic subit un effondrement européen historique
Le Celtic a vécu l’une des nuits les plus sombres de son histoire européenne après un incroyable effondrement en barrage de la Ligue des champions contre le LASK. Le champion d’Écosse a été éliminé de la compétition sur une défaite 5-4 sur l’ensemble des deux matches après prolongation en Autriche.
Le Celtic s’était déplacé avec un net avantage de 3-0 acquis au match aller. Quand McGregor a marqué tôt dans le match pour porter cet avantage à quatre buts, la qualification semblait totalement assurée. Cependant, une remontée autrichienne miraculeuse a brisé les rêves du Celtic. Les buts de Moses Usor, Robert Ljubicic et une merveille de Samuel Adeniran ont fait vaciller les visiteurs, avant que la tête de Florian Flecker à la 90e minute n’envoie le match en prolongation.
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La pire soirée au bord du terrain
La dynamique a totalement basculé en faveur du LASK pendant la prolongation. Adeniran a décoché une frappe brillante à la 109e minute pour donner aux champions d’Autriche l’avantage au score cumulé pour la toute première fois. Adeniran a failli inscrire un sixième but après la faute de Reo Hatate sur Krystof Danek, mais Viljami Sinisalo a héroïquement repoussé le penalty. Malgré cette bouée de sauvetage soudaine, le Celtic n’a pas réussi à réagir en fin de match.
L’entraîneur du Celtic, Martin O'Neill, était complètement dévasté par cet effondrement. Interrogé sur le fait de savoir s’il s’agissait de son pire ressenti en tant qu’entraîneur, il a répondu : « Sans aucun doute. Naturellement, il m’a fallu beaucoup de temps pour me remettre de la finale de la Coupe de l’UEFA en 2003, mais c’était extrêmement décevant. »
McGregor s’excuse pour sa prestation passive
Après cette élimination humiliante, McGregor n’a pas mâché ses mots dans son analyse de la performance désastreuse de l’équipe. Le capitaine du Celtic a présenté de plates excuses aux supporters ayant fait le déplacement. Au micro d’Amazon Prime, McGregor a déclaré : « Nous avons eu ce que nous méritions. J’ai trouvé que nous avons été passifs toute la soirée. On avait même l’air d’avoir peur d’aller gagner le match.
« Honnêtement, je ne pense pas non plus que nous ayons été si bons que ça au match aller et nous nous en sommes un peu sortis. Mais ensuite, vous menez 3-0 et vous pensez avoir une chance. Quand on joue comme ça, on ne peut avoir absolument aucune excuse.
« Nous devons faire avec. Nous présentons nos excuses aux supporters et au club parce qu’il n’y a aucune raison pour que nous perdions ce match. Maintenant, nous devons voir quel caractère nous avons. On ne peut pas perdre un match avec un écart pareil et chercher des excuses ailleurs. C’est là qu’on voit de quoi les gens sont faits en fonction de ce que nous accomplirons cette saison. »
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La Ligue Europa attend le Celtic
Le coup de sifflet final a condamné le Celtic à la Ligue Europa pour la deuxième saison consécutive. L’an dernier, le Celtic avait subi une élimination tout aussi douloureuse à ce stade après une défaite aux tirs au but face à Kairat Almaty.
Cependant, avoir laissé filer une avance de quatre buts au score cumulé rend ce nouvel échec encore plus dur à encaisser pour le géant écossais. Le Celtic doit désormais se remobiliser rapidement. Le club découvrira ses adversaires continentaux lors du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue Europa, vendredi.
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