La prestation héroïque de Leno tout au long de l’après-midi a frustré l’attaque de Manchester United, puisqu’il a repoussé à plusieurs reprises des occasions franches de Cunha et Bryan Mbeumo. L’attaquant visiteur n’a pas tardé à saluer la solidité du gardien adverse, tout en soulignant que son équipe devait se montrer plus efficace devant le but.

Au micro de BBC Match of the Day au coup de sifflet final à Craven Cottage, Cunha a déclaré : « Je pense que nous avons beaucoup créé. Fulham a aussi bien joué. Nous avons eu nos occasions, si nous les concrétisons, nous pouvons finir le match avec les trois points.

« Bernd Leno est toujours un bon gardien, aujourd’hui il a été incroyable. Nous devons le féliciter, mais aussi nous améliorer. Pour battre Leno aujourd’hui, il nous fallait un peu de réussite, et j’ai eu cette réussite pour marquer le but. Peut-être que si cela ne touche personne, ça ne rentre pas. »