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« Nous avions besoin d’un peu de chance » : Matheus Cunha s’exprime après avoir battu l’« incroyable » Bernd Leno pour arracher un point à Manchester United
Une déviation tardive prive les hôtes d'une victoire
Cunha a admis que Manchester United avait eu besoin d’un brin de réussite pour battre Leno après la prestation exceptionnelle du gardien de Fulham. La frappe de l’attaquant brésilien à la 89e minute a été lourdement déviée par David Affengruber, prenant à contre-pied l’Allemand, qui avait réalisé cinq arrêts cruciaux. Cette égalisation tardive a évité à l’équipe de Carrick une défaite embarrassante après le but contre son camp bizarre de Martinez, qui avait donné l’avantage aux hôtes.
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Le Brésilien encense le gardien adverse
La prestation héroïque de Leno tout au long de l’après-midi a frustré l’attaque de Manchester United, puisqu’il a repoussé à plusieurs reprises des occasions franches de Cunha et Bryan Mbeumo. L’attaquant visiteur n’a pas tardé à saluer la solidité du gardien adverse, tout en soulignant que son équipe devait se montrer plus efficace devant le but.
Au micro de BBC Match of the Day au coup de sifflet final à Craven Cottage, Cunha a déclaré : « Je pense que nous avons beaucoup créé. Fulham a aussi bien joué. Nous avons eu nos occasions, si nous les concrétisons, nous pouvons finir le match avec les trois points.
« Bernd Leno est toujours un bon gardien, aujourd’hui il a été incroyable. Nous devons le féliciter, mais aussi nous améliorer. Pour battre Leno aujourd’hui, il nous fallait un peu de réussite, et j’ai eu cette réussite pour marquer le but. Peut-être que si cela ne touche personne, ça ne rentre pas. »
L’attaquant écarte les interrogations
Le match nul 1-1 laisse United végéter à la 12e place, avec seulement cinq points pris lors de ses cinq premiers matches de Premier League. Ce début poussif a intensifié les interrogations autour de l'avenir de Carrick à la tête de l'équipe, mais Cunha a insisté sur le fait que le vestiaire restait uni derrière son entraîneur.
Évoquant la pression croissante autour d'Old Trafford, Cunha a ajouté : « C'est seulement le début, jouer pour ce maillot s'accompagne de beaucoup de bruit autour. Nous restons très forts, nous croyons en notre groupe et en notre entraîneur. Nous avons montré à tout le monde comment nous l'avons fait la saison dernière. La seule chose que nous puissions faire, c'est travailler davantage. Quand je ne gagne pas des matches, j'ai hâte de jouer le prochain pour gagner, la seule façon de s'améliorer est de s'entraîner et de jouer. »
- Craig Mercer
Un test crucial à domicile se profile
La trêve internationale de trois semaines offre à Carrick un répit crucial pour recalibrer son dispositif tactique. United reprendra la compétition le 10 octobre, avec la réception de Tottenham Hotspur à Old Trafford pour un test exigeant. Prendre les trois points face à Tottenham sera vital si Carrick espère calmer la pression grandissante et relancer leur course vers le haut du tableau.
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