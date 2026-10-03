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« Nous aurions pu marquer encore plus ! » : Youri Tielemans envoie un message après avoir mené la Belgique à la victoire
Tielemans mène la Belgique vers une large victoire à domicile à Liège
Le capitaine de la Belgique, Youri Tielemans, a exprimé sa fierté après avoir mené son pays à une victoire 3-0 contre la Turquie en Ligue des nations de l'UEFA au stade Maurice Dufrasne. Deux buts de Kevin De Bruyne et une tête clinique de Romelu Lukaku ont scellé un succès net pour les hôtes.
Ce résultat porte la Belgique à six points dans le groupe A, où elle reste pleinement en course aux côtés du leader du groupe, la France.
Tielemans a joué un rôle central dans la maîtrise du rythme tout au long d'une rencontre ouverte.
- Photo News
Le capitaine met en avant les espaces ouverts au milieu de terrain et les occasions manquées
S’exprimant après le match, Tielemans a souligné que le style de jeu expansif de la Turquie avait parfaitement convenu à la Belgique, en laissant de vastes espaces dans les zones axiales. Satisfait de la victoire, le milieu de terrain de Manchester United a toutefois exhorté son équipe à se montrer encore plus impitoyable dans les situations offensives.
La Belgique s’est procuré de nombreuses occasions, Dodi Lukebakio touchant deux fois les montants avant que Lukaku n’inscrive le troisième but.
Tielemans estime que l’équipe peut encore affiner son efficacité dans le dernier tiers.
« Gagner à domicile était notre objectif, a déclaré Tielemans. C’était un match ouvert, mais nous avons su saisir nos occasions et nous aurions pu marquer encore plus. Ils ont joué de manière très ouverte, en laissant beaucoup d’espaces au milieu de terrain. Dans le dernier tiers, nous devons encore prendre de meilleures décisions. »
La flexibilité tactique alimente la domination du milieu de terrain de la Belgique
Tielemans s'est montré très complémentaire avec De Bruyne pour dicter le jeu et exploiter la ligne défensive haute de la Turquie. Le milieu belge a régulièrement réussi à casser le pressing des visiteurs, mettant en place des attaques de transition dangereuses.
La structure défensive disciplinée de la Belgique a fait en sorte que la possession turque ne débouche sur aucun but.
Tielemans a salué la capacité de l'équipe à capitaliser sur les situations de match.
- ANP
La Belgique se projette vers les matches restants du groupe A
Tielemans et ses coéquipiers se tournent vers la prochaine étape de la phase de groupes de la Ligue des nations, avec l’objectif de dépasser la France en tête du classement. Le capitaine reste convaincu que la Belgique est en train de créer une forte dynamique collective.
La Turquie reste dernière du groupe A et cherche ses premiers points.
La Belgique vise à s’appuyer sur son succès à Liège lors de ses prochaines rencontres internationales.
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