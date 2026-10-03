« Nous aurions pu marquer encore plus ! » : Youri Tielemans envoie un message après avoir mené la Belgique à la victoire

Le capitaine de la Belgique, Youri Tielemans, a exprimé sa fierté après avoir mené son pays à une victoire 3-0 contre la Turquie en Ligue des nations de l'UEFA au stade Maurice Dufrasne. Deux buts de Kevin De Bruyne et une tête clinique de Romelu Lukaku ont scellé un succès net pour les hôtes.

Ce résultat porte la Belgique à six points dans le groupe A, où elle reste pleinement en course aux côtés du leader du groupe, la France.

Tielemans a joué un rôle central dans la maîtrise du rythme tout au long d'une rencontre ouverte.