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« Nous aurions préféré que Lionel Messi reste en course » : l’Égypte dénonce une « injustice » après sa défaite cruelle face à l’Argentine en Coupe du monde, qui a donné lieu à une nouvelle polémique autour de l’arbitrage vidéo
Hassan dénonce un parti pris en faveur de Messi
Après un match haletant, Hassan a livré un constat sans appel sur l’arbitrage, suggérant l’existence de pressions extérieures destinées à maintenir la plus grande star du tournoi en compétition. « Nous avons été supérieurs aux champions en titre sur tous les plans, mais le résultat a été influencé par des facteurs internes sur le terrain et externes en dehors », a déclaré Hassan aux journalistes. « Peut-être voulait-on maintenir le champion du monde en lice. Peut-être voulait-on que Messi reste dans la course. »
Le sélectionneur égyptien a poursuivi sa critique cinglante en pointant un manque de fair-play au plus haut niveau du football. « Dans le football, il y a parfois des facteurs externes qui vont au-delà des aspects techniques. Le champion du monde a bénéficié d’un soutien à tous les niveaux », a-t-il ajouté. « Il semble y avoir eu des pressions de la part de l’Argentine sur ce résultat. Nous avions contesté la désignation de l’arbitre en raison de son lien avec la France [l’Argentine a battu la France en finale de la Coupe du monde 2022], mais, à un moment ou à un autre, tout le monde doit souffrir ; et c’est nous qui avons souffert. »
- AFP
Furieux des erreurs de la VAR
La colère des Égyptiens s’est concentrée sur deux incidents précis : un but refusé qui aurait encore accru leur avance, et une faute présumée d’Alexis Mac Allister lors de l’action ayant mené au but victorieux d’Enzo Fernández dans le temps additionnel. Hassan a affirmé avec force que son équipe s’était vu refuser un penalty évident pour une faute sur Mohamed Salah qui n’avait pas été sanctionnée. « Nous n’avons vu ni respect ni fair-play. Un penalty a été refusé, il n’a même pas été vérifié par la VAR, et notre deuxième but a été, pour une raison ou une autre, annulé de manière surprenante », a déploré l’entraîneur.
Concernant le but de la victoire, il a pointé une traction évidente sur le maillot restée impunie, ce qui a ébranlé sa confiance dans l’intégrité sportive. « Nous avons tous vu le maillot tiré en arrière [par Mac Allister] et il n’y a même pas eu de vérification par la VAR. La vie est injuste, la vie de tous les jours est injuste, alors pourquoi n’y a-t-il pas d’équité dans le sport ? Je ne suis pas convaincu par ce résultat et par la façon dont les choses se sont déroulées lors de ce match. J’aimerais trouver de belles paroles et dire “pas de chance”, mais nous avons été traités injustement et c’est une injustice. »
Les joueurs partagent les inquiétudes concernant l'arbitrage
Le sentiment exprimé depuis le banc de touche a trouvé un écho chez les joueurs sur le terrain, qui estiment que la rencontre leur a échappé sous l’effet de facteurs qu’ils ne pouvaient pas maîtriser. L’attaquant Mostafa Zico, auteur du deuxième but égyptien, a exprimé son incrédulité après le retournement de situation survenu alors que son équipe menait 2-0. « Nous avions le match en main, puis il nous a échappé en toute fin de rencontre. Des choses étranges se sont produites sur la pelouse. Nous avons été lésés [par l'arbitre] aujourd’hui, et tout le monde l’a vu. Après ce score de 2-0, tout s’est retourné contre nous et a joué en notre défaveur. »
Le gardien Mostafa Shobeir, qui s’était illustré plus tôt en arrêtant un penalty de Messi, a reconnu des erreurs en fin de match tout en se disant fier de la performance de son équipe.
De son côté, le gardien remplaçant Mohamed Alaa s’est montré plus direct : « L’arbitrage était flagrant aux yeux de tous. Je ne m’étendrai pas sur le sujet, c’était évident. On nous a refusé un but, et on a obtenu un penalty. Ce penalty s’est retourné contre nous et a donné lieu à un but en contre-attaque. »
- AFP
Le message de Salah à l’équipe
Malgré la déception et les scènes chaotiques qui ont suivi le coup de sifflet final – notamment une altercation verbale entre Hassan et l’arbitre François Letexier –, le capitaine emblématique Mohamed Salah a tenté de garder son sang-froid dans les vestiaires. Alaa a révélé que Salah avait rassemblé l’équipe pour remettre les choses en perspective après cette élimination douloureuse du tournoi.
« Le capitaine Salah est entré dans les vestiaires, a rassemblé tout le groupe et leur a adressé la parole », rapporte Alaa. « Il a dit : “C’est la malchance, c’est fini. C’est la volonté de Dieu et ce qu’Il a voulu s’est produit. Tirons les enseignements de cette expérience, et l’avenir s’annonce positif, si Dieu le veut. » Alors que Salah se projette déjà vers de nouveaux objectifs, Hassan, lui, a conclu sur une note de désillusion totale : « Quand j’aurai fini, je ne regarderai plus un seul match de ce tournoi. »
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