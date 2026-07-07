Après un match haletant, Hassan a livré un constat sans appel sur l’arbitrage, suggérant l’existence de pressions extérieures destinées à maintenir la plus grande star du tournoi en compétition. « Nous avons été supérieurs aux champions en titre sur tous les plans, mais le résultat a été influencé par des facteurs internes sur le terrain et externes en dehors », a déclaré Hassan aux journalistes. « Peut-être voulait-on maintenir le champion du monde en lice. Peut-être voulait-on que Messi reste dans la course. »

Le sélectionneur égyptien a poursuivi sa critique cinglante en pointant un manque de fair-play au plus haut niveau du football. « Dans le football, il y a parfois des facteurs externes qui vont au-delà des aspects techniques. Le champion du monde a bénéficié d’un soutien à tous les niveaux », a-t-il ajouté. « Il semble y avoir eu des pressions de la part de l’Argentine sur ce résultat. Nous avions contesté la désignation de l’arbitre en raison de son lien avec la France [l’Argentine a battu la France en finale de la Coupe du monde 2022], mais, à un moment ou à un autre, tout le monde doit souffrir ; et c’est nous qui avons souffert. »



