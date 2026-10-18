Farke a exprimé un mélange de fierté et de frustration après le match nul âprement disputé de Leeds United face à Manchester United. L’entraîneur de Leeds estimait que son équipe en avait fait assez pour prendre les trois points dans une rencontre où elle était largement donnée favorite face à son rival historique.

« Nous sommes un peu déçus de n’avoir pris qu’un point, a reconnu Farke au micro de Sky Sports après le match. Dans l’ensemble, je pense que nous n’aurions pas dû être menés à la pause, mais c’est tout de même Manchester United. En seconde période, nous avons égalisé et nous aurions dû maintenir notre domination. Trop de frappes sont passées au-dessus de la barre, mais notre prestation a été solide dans l’ensemble. Nous aurions dû gagner ce match, mais il faut aller de l’avant. Nous avons dominé, mais nous n’avons pas su en profiter, faute de qualité aux abords de la surface et à l’intérieur de celle-ci. »

Ce résultat laisse Leeds à la septième place du classement de Premier League, avec trois points d’avance sur son adversaire du jour. Leeds conserve un bilan impressionnant à Elland Road, où il est invaincu toutes compétitions confondues depuis mars.