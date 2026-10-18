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« Nous aurions dû gagner ! » : Daniel Farke voit comme un « compliment » le fait que Leeds ait été donné favori face à Manchester United, mais reste frustré après que son équipe, dominatrice, a laissé filer des points
Farke réagit au match nul à Elland Road
Farke a exprimé un mélange de fierté et de frustration après le match nul âprement disputé de Leeds United face à Manchester United. L’entraîneur de Leeds estimait que son équipe en avait fait assez pour prendre les trois points dans une rencontre où elle était largement donnée favorite face à son rival historique.
« Nous sommes un peu déçus de n’avoir pris qu’un point, a reconnu Farke au micro de Sky Sports après le match. Dans l’ensemble, je pense que nous n’aurions pas dû être menés à la pause, mais c’est tout de même Manchester United. En seconde période, nous avons égalisé et nous aurions dû maintenir notre domination. Trop de frappes sont passées au-dessus de la barre, mais notre prestation a été solide dans l’ensemble. Nous aurions dû gagner ce match, mais il faut aller de l’avant. Nous avons dominé, mais nous n’avons pas su en profiter, faute de qualité aux abords de la surface et à l’intérieur de celle-ci. »
Ce résultat laisse Leeds à la septième place du classement de Premier League, avec trois points d’avance sur son adversaire du jour. Leeds conserve un bilan impressionnant à Elland Road, où il est invaincu toutes compétitions confondues depuis mars.
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Prendre l’étiquette de favori comme un compliment
Farke a rapidement souligné que les discours d’avant-match témoignaient du travail accompli par son groupe depuis le début de la saison. Être considéré comme favori avant d’affronter Manchester United est rare pour Leeds, et l’ancien entraîneur de Norwich City y voit un signe de progrès.
« Nous avons pris comme un compliment le fait d’être considérés comme favoris face à Manchester United. Cela montre que nous avons fait beaucoup de choses bien au cours du dernier mois, mais nous avons mérité ce statut », a expliqué Farke. « Nous voulions donner raison à ceux qui le disaient. Cela en dit long sur le respect que nous avons gagné. Dans l’ensemble, voilà où nous en sommes aujourd’hui, et c’est une bonne situation. Il reste difficile de prendre des points dans ce championnat. Il faut faire preuve de réalisme et être très, très efficaces, mais nous devons continuer sur cette voie. »
Des occasions manquées dans un derby électrique
Le match a tenu les promesses de cette traditionnelle rivalité des Deux-Roses, avec une ambiance survoltée et une série de duels musclés. Les premières minutes ont été marquées par l’engagement physique plutôt que par la maîtrise technique, Bruno Fernandes et Gabriel Gudmundsson écopant tous deux d’un carton jaune lors d’une entame de match effrénée.
La rencontre s’est véritablement emballée avant la demi-heure de jeu, avec des occasions coup sur coup de part et d’autre. Après un arrêt de Senne Lammens, qui s’est détendu de tout son long pour repousser la tentative de Nico Elvedi, Bryan Mbeumo, démarqué, a gâché une occasion en or en plaçant sa tête à côté. Mbeumo s’est toutefois racheté dix minutes avant la pause : il a pris le dessus sur James Justin pour reprendre la superbe passe de Youri Tielemans dans la surface et permettre aux visiteurs de rentrer aux vestiaires en tête.
Leeds a bien réagi après la pause et égalisé grâce à Dominic Calvert-Lewin. L’attaquant s’est jeté sur un ballon qui traînait après un corner impliquant Tarik Muharemovic, remettant les deux équipes à égalité et enflammant les supporters locaux.
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La pression s’accentue sur Michael Carrick
Alors que Leeds repense à ce qui aurait pu être, la situation de Carrick, entraîneur principal de Manchester United, reste précaire. Le nul à Elland Road a porté à six matches, toutes compétitions confondues, la série sans victoire du club, une mauvaise passe qu’il n’avait plus connue depuis la fin de la saison 2018-19.
Manchester United va désormais se tourner vers la scène européenne et se déplacer sur le terrain de Como mercredi en Ligue des champions, avant de recevoir Bournemouth dimanche à Old Trafford en Premier League.
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