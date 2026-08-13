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« Nous attirons l’attention » : Mikel Arteta affirme que l’intérêt de clubs rivaux pour Myles Lewis-Skelly est « un bon signe » pour Arsenal
Arteta répond aux rumeurs de transfert concernant Lewis-Skelly
L’entraîneur d’Arsenal, Arteta, a évoqué les spéculations sur un transfert autour du talentueux jeune milieu de terrain Lewis-Skelly. L’international anglais de 19 ans a récemment été lié à d’étonnants transferts chez des rivaux de Premier League, Chelsea et United.
Cependant, il semble que cette histoire de transfert, quelque peu bizarre, repose sur très peu d’éléments concrets. Lewis-Skelly devrait très largement rester à l’Emirates Stadium et poursuivre sa progression sous les ordres d’Arteta. Rien n’indique actuellement que le jeune joueur souhaite réellement quitter le nord de Londres. En outre, Arsenal n’a absolument aucune intention de mettre le joueur formé au club sur le marché des transferts.
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L’intérêt d’un rival sur le marché des transferts est un signe positif
Interrogé sur les récentes rumeurs de transfert, Arteta a choisi de ne pas donner de détails supplémentaires sur l’avenir immédiat du joueur. À la place, le technicien espagnol a laissé entendre que le fait d’attirer l’attention de grands rivaux est en réalité un reflet positif pour le club. S’exprimant après le récent match amical d’Arsenal contre Côme, l’entraîneur n’a pas tari d’éloges sur le talentueux adolescent. Il a expliqué que l’intérêt extérieur montre simplement que ses jeunes joueurs évoluent à un très haut niveau.
« C’est un joueur très émotif. Souvenez-vous quand il a fait tous ces gestes sur le terrain », a déclaré Arteta, cité par Fabrizio Romano. « Je ne vais parler d’aucune spéculation. S’il y a des spéculations sur nos joueurs, c’est bon signe, cela veut dire que nous attirons l’attention et qu’ils font du bon travail. »
Lewis-Skelly enchaîne les performances impressionnantes au milieu de terrain
Le jeune milieu de terrain a récemment souligné son immense potentiel en trouvant le chemin des filets lors d’un match nul 1-1 contre Côme. Il est désormais attendu pour jouer un rôle clé avec Arsenal lors de la saison exigeante qui s’annonce.
S’il n’a pas joué aussi souvent que beaucoup l’espéraient la saison dernière, Lewis-Skelly a affiché une forme superbe lorsqu’il a enchaîné les matches au milieu de terrain vers la fin de la campagne. Ses performances impressionnantes ont été cruciales dans la belle fin de saison d’Arsenal, qui a finalement remporté le titre de Premier League. Il a également livré une prestation très aboutie lors de la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.
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Le jeune devrait rester à Arsenal
Si de nombreux grands clubs européens accueilleraient sans aucun doute volontiers Lewis-Skelly dans leurs rangs, son départ reste extrêmement improbable. Les supporters d’Arsenal seraient assurément furieux si un talent aussi prometteur était autorisé à rejoindre un rival direct en Premier League.
Les rumeurs de transfert semblant désormais écartées, Lewis-Skelly va se concentrer sur l’objectif de gagner un temps de jeu régulier en équipe première. Il espérera encore davantage s’imposer comme un élément essentiel de l’ambitieux effectif d’Arsenal dirigé par Arteta.
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