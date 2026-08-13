L’entraîneur d’Arsenal, Arteta, a évoqué les spéculations sur un transfert autour du talentueux jeune milieu de terrain Lewis-Skelly. L’international anglais de 19 ans a récemment été lié à d’étonnants transferts chez des rivaux de Premier League, Chelsea et United.

Cependant, il semble que cette histoire de transfert, quelque peu bizarre, repose sur très peu d’éléments concrets. Lewis-Skelly devrait très largement rester à l’Emirates Stadium et poursuivre sa progression sous les ordres d’Arteta. Rien n’indique actuellement que le jeune joueur souhaite réellement quitter le nord de Londres. En outre, Arsenal n’a absolument aucune intention de mettre le joueur formé au club sur le marché des transferts.