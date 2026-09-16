PGMOL a récemment reconnu que le but décisif de Haaland lors du derby de Manchester de dimanche aurait dû être refusé. L’instance arbitrale a estimé qu’Enzo Fernandez interférait activement avec le jeu lors de l’action menant au but, poussant le patron des arbitres Howard Webb à exprimer publiquement ses regrets concernant le processus de prise de décision de la VAR.

Cet aveu a provoqué une vive réaction de Maresca. Le manager de City a pointé du doigt un incident frappant de similitude remontant à janvier 2023, lorsque United s’était imposé 2-1 dans le derby. Lors de cette rencontre, Marcus Rashford avait poursuivi une passe de Casemiro depuis une position de hors-jeu évidente. Bien que l’attaquant n’ait jamais touché le ballon, sa présence a eu un impact sur la défense de City avant que Bruno Fernandes n’enroule l’égalisation à la 78e minute.

Si Webb a rapidement pris la parole au sujet du dernier incident à Old Trafford, Maresca a souligné cette incohérence flagrante. L’entraîneur italien était l’adjoint de Pep Guardiola lors de cette défaite en 2023 et assure que City n’a jamais bénéficié de la même courtoisie sous la forme d’excuses officielles.



