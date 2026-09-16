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« Nous attendons toujours ! » : Enzo Maresca exige des excuses pour le but de Bruno Fernandes contre Manchester United, tandis que l'entraîneur de Manchester City fulmine contre le deux poids, deux mesures de la VAR après la controverse du derby de Manchester
L’aveu de Webb déclenche des retombées dans le derby
PGMOL a récemment reconnu que le but décisif de Haaland lors du derby de Manchester de dimanche aurait dû être refusé. L’instance arbitrale a estimé qu’Enzo Fernandez interférait activement avec le jeu lors de l’action menant au but, poussant le patron des arbitres Howard Webb à exprimer publiquement ses regrets concernant le processus de prise de décision de la VAR.
Cet aveu a provoqué une vive réaction de Maresca. Le manager de City a pointé du doigt un incident frappant de similitude remontant à janvier 2023, lorsque United s’était imposé 2-1 dans le derby. Lors de cette rencontre, Marcus Rashford avait poursuivi une passe de Casemiro depuis une position de hors-jeu évidente. Bien que l’attaquant n’ait jamais touché le ballon, sa présence a eu un impact sur la défense de City avant que Bruno Fernandes n’enroule l’égalisation à la 78e minute.
Si Webb a rapidement pris la parole au sujet du dernier incident à Old Trafford, Maresca a souligné cette incohérence flagrante. L’entraîneur italien était l’adjoint de Pep Guardiola lors de cette défaite en 2023 et assure que City n’a jamais bénéficié de la même courtoisie sous la forme d’excuses officielles.
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« Nous attendons toujours les excuses »
S’exprimant devant les médias avant le match de Coupe de la Ligue de City contre Norwich City, Maresca a refusé d’adhérer au récit actuel. Il s’est empressé de rappeler aux journalistes le deux poids, deux mesures à l’œuvre lorsqu’il s’agit des erreurs d’arbitrage.
« Je pense que parfois cela va dans votre sens, parfois cela va contre vous », a expliqué Maresca. « Il y a trois ans, quand j’étais ici, il s’est passé exactement la même chose contre Manchester United. Nous avons perdu le derby là-bas. Le but n’était pas un but valable, si vous vous en souvenez. Pour être honnête, personne ne s’est excusé. Nous attendons toujours des excuses pour ce but. »
L’entraîneur de City a également exprimé une vive frustration face au fait que les débats sur l’arbitrage éclipsent la prestation héroïque de son équipe. Le champion a disputé la grande majorité du match de dimanche à dix après un carton rouge de Phil Foden, ce qui rend la victoire encore plus remarquable.
« Parler d’un épisode ou d’un moment après ce match, alors que nous avons joué 70, 75 minutes à 10, je pense que c’est… je ne connais pas le mot juste, je trouve cela assez faible », a-t-il ajouté. « La performance en seconde période était incroyable. »
Manchester City, toujours aussi dominateur, fait abstraction du bruit de fond
La polémique persistante autour de la VAR menace d’éclipser l’excellent début de l’ère Maresca à l’Etihad Stadium. City a démarré cette saison sur les chapeaux de roue, en remportant ses cinq premiers matches de Premier League.
Le fait d’avoir surmonté une infériorité numérique pendant plus de 70 minutes à Old Trafford souligne encore davantage la résilience de l’effectif. Maresca reste totalement concentré sur le maintien de cette dynamique, insistant sur le fait que son approche tactique ne changera pas malgré l’absence de la VAR lors des premiers tours de la League Cup.
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Rotation en coupe et retour au championnat
Manchester City s’éloignera momentanément des projecteurs de la Premier League pour recevoir Norwich City jeudi soir. Avec un parcours parfait en championnat à préserver et un calendrier chargé à venir, Maresca devrait largement faire tourner son effectif afin de garder ses joueurs clés frais.
Après ce match de coupe en milieu de semaine, Haaland et ses coéquipiers accueilleront Sunderland à l’Etihad Stadium dimanche. Manchester City cherchera à prolonger son sans-faute sur la scène nationale et à garder ses rivaux fermement dans son rétroviseur.
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