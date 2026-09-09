« Nous allons souffrir ! » : Yaya Touré exige du courage et de la passion de la part du Slovan Bratislava avant le test face au PSG

Le technicien ivoirien a insisté sur le fait que ses joueurs ne devaient montrer aucune peur face à l’effectif rempli de stars des hôtes, alors qu’ils cherchent à prouver leur valeur sur la plus grande scène européenne.

Porté par le défi qui les attend dans la capitale française, Toure a déclaré aux journalistes : « Nous jouons contre l’une des meilleures équipes d’Europe, avec [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue et les autres, mais je ne veux pas qu’ils aient peur. Ils peuvent se faire passer une fois, deux fois ou trois fois, mais ils doivent tenir bon. Après le match, je leur demanderai ce qu’ils ont appris et ce qu’ils ont bien fait. »

Parfaitement conscient de l’immense pression à laquelle son équipe sera confrontée, le joueur de 43 ans a ajouté : « Nous devons leur rendre la tâche difficile. Nous devons être courageux, déterminés, passionnés. Nous allons commettre des erreurs, nous allons souffrir, mais j’ai hâte de voir comment mon équipe va se comporter. »