Branislav Racko
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« Nous allons souffrir ! » : Yaya Touré exige du courage et de la passion de la part du Slovan Bratislava avant le test face au PSG
Les champions de Slovaquie se rendent à Paris
Bratislava est face à une tâche ardue avec ce déplacement pour affronter le champion en titre, le PSG, au Parc des Princes, mercredi soir, lors de son entrée en lice dans la phase de ligue. La formation slovaque a validé sa place dans le tableau principal à l’issue d’une campagne de qualification éprouvante, en venant à bout d’Iberia Tbilisi, de Mjallby et de Celje. Cette occasion marque également un jalon historique pour Toure, qui devient le premier entraîneur africain à diriger une équipe en Ligue des champions.
- Branislav Racko
L’entraîneur exige une prestation sans peur
Le technicien ivoirien a insisté sur le fait que ses joueurs ne devaient montrer aucune peur face à l’effectif rempli de stars des hôtes, alors qu’ils cherchent à prouver leur valeur sur la plus grande scène européenne.
Porté par le défi qui les attend dans la capitale française, Toure a déclaré aux journalistes : « Nous jouons contre l’une des meilleures équipes d’Europe, avec [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue et les autres, mais je ne veux pas qu’ils aient peur. Ils peuvent se faire passer une fois, deux fois ou trois fois, mais ils doivent tenir bon. Après le match, je leur demanderai ce qu’ils ont appris et ce qu’ils ont bien fait. »
Parfaitement conscient de l’immense pression à laquelle son équipe sera confrontée, le joueur de 43 ans a ajouté : « Nous devons leur rendre la tâche difficile. Nous devons être courageux, déterminés, passionnés. Nous allons commettre des erreurs, nous allons souffrir, mais j’ai hâte de voir comment mon équipe va se comporter. »
Touré se réjouit du duel avec Enrique
Toure a également réservé de grands éloges à son homologue Luis Enrique, soulignant la remarquable performance de l’Espagnol, qui a guidé le PSG vers deux sacres continentaux consécutifs. Exprimant son admiration pour le technicien expérimenté, l’ancien milieu de terrain de Barcelone a déclaré : « C’est l’un des meilleurs entraîneurs du monde, c’est un plaisir d’affronter son équipe. Nous allons essayer de produire un beau spectacle et nous avons beaucoup de respect. »
- Branislav Racko
Un rebond crucial attend les deux camps
Un test sérieux attend Bratislava, qui doit vite se remobiliser après deux défaites consécutives en championnat ayant fait glisser le club à la quatrième place du classement. De son côté, le PSG vise une performance convaincante pour retrouver de la confiance après un début de campagne poussif qui l’a vu chuter à la 13e place de Ligue 1. Ce déplacement exigeant à Paris servira de véritable test de caractère pour les hommes de Toure avant de reprendre leurs obligations en Super Liga sur la scène nationale.
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