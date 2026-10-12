L’entraîneur de Manchester United, Carrick, a décrit la situation actuelle du club comme une période « difficile, plus compliquée », mais reste convaincu que son équipe parviendra à sortir de cette mauvaise passe. Manchester United a connu un début de saison frustrant, avec seulement deux victoires lors de ses huit premiers matches, toutes compétitions confondues. Après de récentes défaites face à son rival local, Manchester City, et à Brighton, l’équipe peine à trouver son rythme et a enchaîné deux matches nuls contre Fulham et Tottenham Hotspur.

À la veille du match crucial de mardi en Ligue des champions contre l’Atlético Madrid au Metropolitano, Carrick a dressé un constat lucide de la situation de son équipe tout en défendant sa vision à long terme. « Bien sûr, nous espérions beaucoup plus [cette saison], nous attendions beaucoup plus, mais nous en sommes là », a-t-il expliqué lundi en conférence de presse.

« Je savais qu’il y aurait une période où les choses deviendraient un peu plus difficiles, un peu plus compliquées. Cela fait partie du processus. Dans le football, bâtir quelque chose prend du temps. Il faut surmonter des obstacles », a-t-il déclaré, selon ESPN. L’entraîneur se tourne désormais vers la scène européenne, où la large victoire 4-0 contre Sabah lors de la première journée a constitué l’une des rares satisfactions d’une saison jusque-là décevante pour le club mancunien.