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« Nous allons nous en sortir » : Michael Carrick est pleinement convaincu que l’effectif de Manchester United surmontera cette mauvaise passe
Carrick garde confiance malgré des résultats difficiles
L’entraîneur de Manchester United, Carrick, a décrit la situation actuelle du club comme une période « difficile, plus compliquée », mais reste convaincu que son équipe parviendra à sortir de cette mauvaise passe. Manchester United a connu un début de saison frustrant, avec seulement deux victoires lors de ses huit premiers matches, toutes compétitions confondues. Après de récentes défaites face à son rival local, Manchester City, et à Brighton, l’équipe peine à trouver son rythme et a enchaîné deux matches nuls contre Fulham et Tottenham Hotspur.
À la veille du match crucial de mardi en Ligue des champions contre l’Atlético Madrid au Metropolitano, Carrick a dressé un constat lucide de la situation de son équipe tout en défendant sa vision à long terme. « Bien sûr, nous espérions beaucoup plus [cette saison], nous attendions beaucoup plus, mais nous en sommes là », a-t-il expliqué lundi en conférence de presse.
« Je savais qu’il y aurait une période où les choses deviendraient un peu plus difficiles, un peu plus compliquées. Cela fait partie du processus. Dans le football, bâtir quelque chose prend du temps. Il faut surmonter des obstacles », a-t-il déclaré, selon ESPN. L’entraîneur se tourne désormais vers la scène européenne, où la large victoire 4-0 contre Sabah lors de la première journée a constitué l’une des rares satisfactions d’une saison jusque-là décevante pour le club mancunien.
- Getty Images Sport
À contre-courant du récit d’une catastrophe à Old Trafford
La pression monte sur Carrick : Manchester United occupe actuellement la 13e place du classement de Premier League, avec une seule victoire lors de ses six premiers matches disputés sur la scène nationale. Malgré les critiques extérieures et la crise que certains voient au club, l'entraîneur est déterminé à maintenir une atmosphère positive dans le vestiaire.
« Je comprends que, quand les choses ne vont pas très bien, il y ait une forte agitation et le sentiment que “c'est une catastrophe, que tout va mal et qu'il faut tout changer”. Je peux le comprendre, mais ce n'est pas notre état d'esprit, et certainement pas le mien. Parfois, j'aime ces moments où les choses ne vont pas dans votre sens : on voit qui est vraiment là, au sein du groupe, de l'effectif et du club, et qui veut rester ici sur le long terme. Les supporters le réclament ardemment et nous devons leur donner quelque chose. Il faut relever les défis pour arriver là où l'on veut être. Je suis absolument convaincu que nous nous en sortirons », a ajouté l'entraîneur de Manchester United.
Gérer le poids des attentes
La nomination définitive de Carrick a fait suite à un intérim très réussi au cours de la seconde moitié de la saison 2025-26. Après avoir remplacé Ruben Amorim, il a relancé une équipe en difficulté et l’a finalement menée à la troisième place de la Premier League, assurant ainsi son retour en Ligue des champions.
« Tout dépend de la façon dont on définit la pression, a déclaré l’entraîneur de Manchester United. Nous savons ce que nous voulons et ce que nous sommes capables de faire en équipe. Nous voulons participer à quelque chose qui réussit, et il n’y a rien de négatif là-dedans. Il y aura des moments où ce sera un peu difficile, mais pour aller quelque part, pour accomplir quelque chose de bien, quelque chose de grand, il faut être capable de faire face à la difficulté et de la surmonter. »
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Identifier les marges d’erreur
Le récent match nul 1-1 face à un Tottenham en difficulté, à Old Trafford, a rappelé douloureusement les fragilités actuelles de l’équipe. Malgré l’expulsion d’un joueur de Tottenham en fin de match, United n’a pas su préserver son avantage et a concédé un but égalisateur démoralisant à la 92e minute.
« Tout se joue à peu de chose, a conclu Carrick. Les trois derniers buts que nous avons encaissés en championnat auraient tous pu être évités. Les marges sont infimes. Mais j’ai pleinement confiance en mes joueurs : nous pouvons gagner des matches, et en gagner beaucoup. »
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